Victoria Mboko je že pri štirih letih zahtevala, da ji podajajo žogice, potem ko so njeni starejši brata in sestra trenirali tenis. V noči na petek pa je Kanadčanka poskrbela za eno največjih senzacij, potem ko je nepričakovano zmagala na turnirju v Montrealu.

Na začetku turnirja so navijači pogledovali proti izkušenejšim igralkam in igralcem, saj nihče ni računal, da bo lahko mlada kanadska igralka Victoria Mboko pometla z vso konkurenco in zmagala na enem najprestižnejših turnirjev na teniški turneji.

Na turnirju v Montrealu je poskrbela za veliko senzacijo. Foto: Reuters

Na začetku sezone je ni bilo nikjer

Pri komaj 18 letih je v finalu stopila na osrednje igrišče, pokazala pogum in po Bianci Andreescu leta 2019 postala prva Kanadčanka, ki je zmagala na domačem turnirju. V finalu je premagala Japonko Naomi Osaka z izidom 2:6, 6:4, 6:1. A tudi pred tem finalom so padala velika imena svetovnega tenisa. Na poti do finala je pod hladno prho poslala Kimberly Birrell, Sofio Kenin, Marie Bouzkovo, Coco Gauff, Jessico Bouzas Maneiro in Eleno Rybakino. Pravzaprav je na poti do turnirske zmage premagala kar štiri zmagovalke turnirjev za grand slam. Spomnimo, da je bila Mboko pred začetkom turnirja na 85. mestu, na začetku leta pa šele na 350. mestu.

Victoria Mboko je najmlajša v družini štirih otrok. Foto: Reuters

Na turnirju WTA je prvič igrala leta 2022 pri 15 letih. Istega leta je v Saskatoonu osvojila svoj prvi naslov Mednarodne teniške zveze (IFF), ki ga je leta 2023 uspešno ubranila. Letos se je Mboko na svojem uvodnem turnirju za grand slam (OP Francije) uvrstila v tretji krog, v Wimbledonu pa si je zagotovila prvo zmago v glavnem žrebu in se prebila med najboljših sto igralk. Za tem je prejela povabilo na turnir v Montrealu.

Pierre Lamarche, njen prvi trener, se še zelo dobro spominja mlade deklice, medtem ko je bil trener njene deset let starejše sestre, ki je bila prav tako talentirana igralka. "Tako se je vse začelo," je za CBC povedal Lamarche, ki je pozneje treniral tudi Victorio, najmlajšo v družini štirih otrok.

Med drugim je dejal, da se spominja, kako je sovražila izgubljati. A najbolj se je naučila igrati tenis s svojo sestro – vendar je bila tudi zelo besna in užaljena, ko je izgubila. "Sčasoma je svojo sestro začela premagovati," je povedal Lamarche.

Starši so pobegnili iz Konga Mboko se je rodila 2006 v Charlottu v Severni Karolini staršema Cyprienu Mbokoju in Godee Kitadi, ki prihajata iz Demokratične republike Kongo. Rodno državo sta zapustila zaradi vojne in političnih nemirov. Po poročanju revije OnTennis se je Godee leta 1999, ko je bila devet mesecev noseča s tretjim otrokom, preselila v Montreal in na tamkajšnji univerzi diplomirala iz računovodstva. Leta pozneje se je Cyprien preselil v Severno Karolino, kjer se je družina naselila, leta 2006 pa so se preselili v Toronto, ko je bila najmlajša hči Victoria stara komaj dva meseca.

Victoria Mboko s svojo ekipo po zmagi. Foto: Reuters

Izjemen servis

Kanadsko najstnico krasi močna igra, zelo močan pa ima tudi prvi servis, saj ga udari tudi s hitrostjo 190 kilometrov na uro. Na turnirju je "zabila" več kot 40 asov. Še veliko rezerve pa ima pri drugem servisu, potem ko je v finalu naredila kar 13 dvojnih napak. Njena velika prednost je njena mirnost v ključnih trenutkih dvoboja.

Ni presenečena

Noëlle van Lottum, vodja ženskega tenisa v Kanadi, je za TSN povedala, da v stilu kanadske najstnice vidi mešanico Serene Williams in trenutno prve igralke sveta Arine Sabalenke.

Eugenie Bouchard, ki se je od profesionalnega tenisa poslovila ravno na turnirju v Montrealu, je dejala, da uspeh Vicky, kot tudi kličejo novo kanadsko junakinjo, zanjo ni nobeno presenečenje.

"Nihče, ki jo je poznal v kanadskem tenisu, ne bi bil presenečen. V svoji igri ima toliko moči. Spomnim se, da sem z njo treniral, ko je bila stara 14 ali 15 let, in ko je udarjala forhende in me metala z igrišča, smo vsi vedeli, da bo res dobra," je povedal Buchard.

