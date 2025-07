Mladi Lipowitz zasenčil izkušenega Rogliča, ki je sprejel nenavadno modno odločitev

"Danes sva oba imela dovoljenje, da igrava s svojimi kartami," je Florian Lipowitz pojasnil v izjavi za Eurosport. "V prvem delu klanca (na Hautacam, op. a.) sem vozil v ospredju skupine in se trudil držati visok ritem. Nato sem napadel, da bi preizkusil, kako močni so preostali. Uspelo mi je pobegniti skupaj z Oscarjem (Onleyjem, op. a.), a sem ostal v njegovem zavetrju, za vsak primer, če bi se Primožu uspelo vrniti.

Ko pa se je pokazala priložnost, sem šel na vso moč do cilja. Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni z današnjim dnem. Zdaj imamo dva kolesarja v dobrem položaju v splošni razvrstitvi, kar nam daje veliko taktičnih priložnosti za prihodnje dni," je bil zadovoljen Lipowitz, ki je po prvi etapi v Pirenejih po odličnem tretjem mestu v skupnem seštevku napredoval na četrto mesto.

Lipowitz je ciljno črto prečkal le 13 sekund za Jonasom Vingegaardom, še pomembneje pa je, da je v primerjavi z Remcom Evenepoeleom pridobil kar minuto in 12 sekund.

Roglič o nenavadni izbiri nogavic: Ker mi je vroče



Primož Roglič, ki je 12. etapo Toura končal na devetem mestu z zaostankom dobrih štirih minut za rojakom in je v skupnem seštevku napredoval na sedmo mesto (+7:30), je bil med etapo pravi hit na družbenih omrežjih, a ne z vidika športa, ampak njegove modne izbire.



Namesto visokih nogavic, ki so obvezen del kolesarske oprave, je slovenski as izbral nogavice do gležnjev, ki po mnenju ljubiteljev kolesarstva na kolo absolutno ne sodijo. Mnogi so celo mislili, da vozi brez nogavic. Na vprašanje Eurosporta, zakaj se je odločil za tak korak, je Roglič nonšalantno odvrnil, da zato, ker je vroče in ker se pripravlja na poletje ter ne mara belih črt na koži.