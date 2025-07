Štart dirke po Franciji v Sloveniji? Ni nemogoče. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o pismu o nameri za organizacijo izvedbe dogodka Grand Depart Tour de France v Sloveniji. "S tem uradnim korakom izražamo jasno in ambiciozno zavezo, da Slovenija postane gostiteljica enega največjih in najbolj spremljanih športnih dogodkov na svetu," so zapisali v sporočilu za javnost iz kabineta predsednika vlade.

Robert Golob Foto: STA Pobudo bo ta petek v Vili Podrožnik predstavil predsednik vlade Robert Golob. Dogodka se bosta udeležila tudi Pavel Marđonović, predsednik Kolesarske zveze Slovenije, in Bogdan Fink, direktor kolesarske dirke Po Sloveniji. Svojo podporo pobudi so prek videonagovorov izrazili tudi slovenski vrhunski kolesarji.

"Na območju današnje Slovenije vozimo že najmanj 5.200 let. Prav toliko je staro najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, odkrito na Ljubljanskem barju. Kolo je simbol gibanja, povezanosti in človeškega napredka. Slovenija je dežela, kjer se naravne danosti srečujejo z ambicijo po zdravem, aktivnem življenju. Smo športni narod, ki z neverjetno strastjo diha za svoje športnike. To se v zadnjih letih še posebej kaže v kolesarstvu. Kolesarstvo je pri nas več kot šport. Je simbol povezanosti, gibanja, ponosa in upanja," so zapisali v sporočilu za javnost iz kabineta predsednika vlade.

Januarja je MMC RTV Slovenija poročal, da je bila podana začetna pobuda za štart Toura v Sloveniji leta 2028 ali 2029. To je takrat potrdil Tomaž Ambrožič, ustanovitelj in direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus. Nato se je s tem seznanil pristojni minister Matjaž Han, so januarja potrdili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter napovedali sestanek namenjen tehtanju vložka in učinkov pobude. Organizator in promotor dirke po Franciji je Amaury Sport Organization, ki je ustvarilo stike in odprlo vrata za razmišljanje o možnosti izvedbe nekaj začetnih etap v Sloveniji. Običajno gre za začetne tri etape, v katerih države predstavijo tudi naravne danosti, na kar se opira vlada.

Foto: Reuters "Z uspehi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča in številnih drugih vrhunskih kolesarjev je Slovenija postala svetovna kolesarska velesila. A ti uspehi so več kot le zmage. Sprožili so val navdušenja, množično rekreativno kolesarjenje in novo generacijo mladih, ki v športu vidijo svojo prihodnost."

"Veliki štart Dirke po Franciji v Sloveniji ne bi bil zgolj izjemen športni dogodek, za našo državo predstavlja zgodovinski trenutek. Slovenija ponuja vse: slikovito pokrajino, spektakularne vzpone, živahna mesta, bogato kulturno dediščino, vrhunsko infrastrukturo in dolgoletne izkušnje z organizacijo največjih mednarodnih tekmovanj. Ponosni smo na svojo trajnostno naravnanost in sposobnost, da šport povežemo z gospodarstvom, turizmom in družbo."

"Dirko po Franciji vsako leto spremlja več kot 190 držav, ob progi pa si dirko v živo ogleda tudi do 12 milijonov ljudi. V Sloveniji vidimo to kot priložnost, da našo zgodbo predstavimo svetu ne le kot gostitelji vrhunske dirke, temveč kot partnerji globalnega gibanja, ki združuje šport, kulturo, naravo in skupnost. Z odprtim srcem, veliko predanostjo in nacionalnim ponosom stopamo v to zgodbo. Verjamemo, da lahko skupaj z Dirko po Franciji napišemo novo poglavje v zgodovini svetovnega kolesarstva," so še zapisali.

Tour se je letos začel v Lillu in bo v celoti potekal v Franciji. Sicer pa francoska pentlja večkrat začetek nameni tujim gostiteljem, ki so za to pripravljeni plačati milijonske zneske. Doslej se je Tour 26-k, naslednje leto v Barceloni, leto pozneje pa v Edinburghu na Škotskem.