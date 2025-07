Pogačar do nove veličastne zmage in to na klancu, kjer je leta 2022 doživel boleč poraz #video

Tadej Pogačar je veliki zmagovalec 12. etape Dirke po Franciji. Na trasi od Aucha do Hautacama (180,6 km) je na zadnjem klancu napadel že 11 km pred ciljem in za kar dve minuti prehitel prvega zasledovalca Danca Jonasa Vingegaarda. S tretjo etapno zmago je prevzel tudi skupno vodstvo.

Vingegaard je v cilj pripeljal povsem izmučen, z več kot dvema minutama zaostanka za izjemnim Pogačarjem. Foto: Reuters Pogačar je s silovitim napadom na Hautacam izgnal demone izpred treh let, ko je prav na ta pirenejski klanec izgubil Tour. Tokrat je skupaj z ekipo pripravil hiter napad takoj po vznožju klanca in napadel dobrih 12 km pred ciljem. Takoj se je znebil vseh tekmecev, tudi Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), ki je sprva še ostajal blizu, nato pa si hitro nabral velik zaostanek. Slabih šest kilometrov pred ciljem je ta znašal minuto, do vrha pa se je podvojil.

Ciljno črto je po sredinem padcu odrgnjeni in malce poviti Pogačar prečkal 2:10 minute pred Vingegaardom, tretje mesto pa je v etapi zasedel Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) z zaostankom 2:23 minute. Drugi najboljši Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je etapo sklenil na devetem mestu z zaostankom dobrih štirih minut za rojakom.

🏆 3rd win on the #TDF2025 🏆 20th stage win on the Tour de France ! 🏆 3ème victoire sur le #TDF2025 🏆20ème victoire d'étape sur le Tour de France ! pic.twitter.com/dm82Gvu7vT

Za 26-letnega Pogačarja je bila to tretja etapna zmaga na letošnjem Touru, skupno pa že 20. na francoski pentlji. V karieri je števec zmag premaknil na 102.

V skupnem seštevku ima po novem Pogačar 3:31 minute naskoka pred Vingegaardom, ki vodi tudi v seštevku za pikčasto majico, na tretjem mestu pa je ostal Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki zaostaja 4:45 minute. Roglič je napredoval na sedmo mesto, a za vodilnim zaostaja 7:30 minute.

Jutri bo na sporedu gorski kronometer od Loudenviella do Peyragudesa (10,9 km).

POTEK 12. ETAPE: Auch–Hautacam, 180,6 km



Cilj! Tadej Pogačar je dan po grdem padcu zmagal v izjemno zahtevni etapi s ciljnim vzponom na Hautacam in znova prevzel vodstvo na dirki!

3 km do cilja: Pogačar se skozi reko navijačev vozi proti cilju na prelazu Hautacam. Pred največjim tekmecem Vingegaardom, ki se očitno zelo muči, ima že minuto in pol prednosti, medtem ko se iz ozadja izjemno hitro približuje Lipowitz (+2.17).

1 minute gap between Tadej and Jonas, the world champion flies to victory 🥇



1 minute d'écart entre Tadej et Jonas, le champion du monde s'envole vers la victoire 🌈#TDF2025 pic.twitter.com/0ZoDgzpwGs — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

5 km do cilja: Pogačarju še vedno kaže odlično, pred Vingegaardom ima že minuto in deset sekund prednosti. Iz skupine z Rogličem sta se odpeljala njegov moštveni kolega Lipowitz in Onley, ki zaostajata dobri dve minuti.



7 km do cilja: Pogačar iz kilometra v kilometer povečuje prednost! Njegov glavni tekmec Vingegaard zdaj zostaja že 50 sekund, skupina z Rogličem in njegovim moštvenim kolegom Lipowitzem pa minuto in 45 sekund. Vztraja tudi Evenepoel, ki je očitno spet prebrodil krizo.

Une minute d'avance pour Tadej Pogacar face à Jonas Vingegaard à 6 kilomètres de l'arrivée, le Slovène va retrouver le maillot jaune ce soir. Et cette fois, on ne voit pas comment (sauf chute) il pourrait à nouveau le lâcher. #TDF2025 pic.twitter.com/0am9rbYAdU — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 17, 2025

9 km do cilja: Pogačar še vedno vozi zelo suvereno in ima pred Vingegaardom že več kot pol minute prednosti. Tudi Rogliču kaže odlično, za zdaj ga od čela dirke loči minuta in 18 sekund.

27 secondes d'avance pour Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard. Pour cette première arrivée au sommet, le Slovène confirme bien qu'il est seul sur sa planète. #TDF2025 pic.twitter.com/Q6IM0LQsFi — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 17, 2025

11 km do cilja: Narvaez je navil brutalen tempo in se skupaj s Pogačarjem in Vingegaardo odlepil od skupine! A ne za dolgo, Danec ni zdržal tempa in Pogačar se je sam odpeljal naprej! Zdaj lovi Armiraila (najbolj borbenega kolesarja v etapi), edinega od ubežne skupine ki je preživel napade konkurence. Vingegard za Pogačarjem zaostaja 14 sekund. Blizu je tudi Roglič, ki se skupaj z moštvenim kolegom Lipowitzem vozi v drugi zasledovalni skupini, ki za Pogačarjem zaostaja nekaj manj kot minuto.

💥 Here we go! After some great work by Jhonatan Narvaez, @TamauPogi is the first to attack!



💥 C'est parti ! Après un très gros travail de Jhonatan Narvaez, @TamauPogi déclenche les hostilités ! #TDF2025 pic.twitter.com/Knpq916OeF — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

12 km do cilja: Vingegaard izgublja pomočnike in ostaja sam na ključnem delu etape! Kuss, Jorgenson in Simon Yates so popustili. Pogačar ima ob sebi še vedno Wellensa, Narvaeza in Adama Yatesa. Evenepoel spet popušča.

14 km do cilja: Francoz Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), edini iz številčne ubežne skupine, ki še vedno vztraja na čelu dirke, je začel vzpon na Hautacam. Skupina s Pogačarjem, Rogličem, Vingegaardom in Evenepoelom bo v klanec zagrizla čez slabi dve minuti.

Bruno Armirail is alone with a 2 minute lead towards the foot of Hautacam, what a ride for the local of the stage 🤩



Bruno Armirail s'engage seul avec 2 minutes d'avance vers le pied d'Hautacam, quel numéro du local de l'étape 🇫🇷#TDF2025 pic.twitter.com/oFjHZWfchf — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

20 km do cilja: Od velike ubežne skupine, v kateri je bilo kar 52 kolesarjev, je ostal samo še eden, Francoz Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ki pred skupino s favoriti še vedno ohranja skoraj dve minuti prednosti. Kolesarji se bližajo vznožju vzpona na prelaz Hautacam, kjer je Pogačar leta 2022 dokončno izgubil boj za rumeno majico. Klanec najtežje, ekstra kategorije (HC), je dolg kar 13,6 kilometra in ima 7,8-odstotni povprečni naklon.

29 km do cilja: Tudi skupina s favoriti je že dosegla vrh prelaza Col des Bordères. Belgijski državni prvak Tim Wellens, ki je do zdaj vozil v ubežni skupini, je počakal na Pogačarja, Evenepoel pa se je s hudimi napori uspel vrniti v skupino najboljših. Kolesarji so zdaj že na spustu, potem pa jih čaka še peklenski prelaz na Hautacan. Nosilec rumene majice Ben Healy je povsem omagal in zaostaja že več kot pet minut za ubežno skupino, minuta manj pa jih loči od skupine s favoriti.

🇧🇪 @EvenepoelRemco is back in the GC group



🤍 @EvenepoelRemco est de retour dans le groupe des favoris#TDF2025 pic.twitter.com/62ZLrANufF — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

33 km do cilja: Ubežni kolesarji so že prečkali vrh prelaza Col des Bordères. Prvi je ciljno črto gorskega cilja 2. kategorije prevozil Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) in pobral pet točk.

Izidi na gorskem cilju, Col des Bordères:

1. Armirail B. 5 točk

2. Skjelmose M. 3

3. Storer M. 2

4. Woods M. 1

35 km do cilja: Tempo skupine s favoriti narekuje Simon Yates (Visma), zmagovalec letošnje Dirke po Italiji, tik za njim se vozi Jonas Vingegaard, sledi še en Yates, Adam Yates, in nato Tadej Pogačar. V skupini je tudi Primož Roglič.

37 km do cilja: V skupini favoritov so zdaj štirje kolesarji Visme in trije kolesarji Emiratov, s tem da ima Pogačar spredaj še Tima Wellensa, ki bo v nadaljevanju še zelo koristen. V ozadju se jim približuje Evenepoel, ki je očitno premagal krizo, v katero je zapadel 55 kilometrov pred ciljem.

47 km do cilja: Kanadčan Michael Woods je prvi prečkal gorski cilj na Soulorju, pobral deset točk za razvrstitev za pikčasto majico, in se že spušča v dolino. Spust je tehnično zelo zahteven. Lastnik rumene majice Ben Healy je povsem omagal, kar pomeni, da je Tadej Pogačar virtualno spet v rumenem. Sledi nov vzpon, tokrat na prelaz Col des Bordères (3.3km, 8.1%). Med vodilno skupino in skupino s Pogačarjem, Vingegaardom in Rogličem sta dobri dve minuti razlike.



Izidi na gorskem cilju 1. kategorije: Col du Soulor

1. Woods M. 10 točk

2. Skjelmose M. 8

3. Armirail B. 6

4. Storer M. 4

5. Rubio E. 2

6. Paret-Peintre A. 1

49 km do cilja: Kanadčan Michael Woods je tik pod vrhom prelaza Soulor pospešil in se nekoliko odlepil od ubežne četverice Mattias Skjelmose, Michael Storer, Einer Rubio in Bruno Armirail, a so ga kmalu ulovili in zdaj složno nadaljujejo pot do vrha prelaza. V ozadju se prebuja Remco Evenepoel, ki je očitno prebolel krizo in prehitel nosilca rumene majice Bena Helayja.

💛 Ben Healy tries to hang on to his Yellow Jersey, supported by 🇫🇷 @Alexbaudin73



🇮🇪 Ben Healy tente de s'accrocher à son Maillot Jaune, soutenu par 🇫🇷 @Alexbaudin73#TDF2025 pic.twitter.com/PxXEr36s0I — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

50 km do cilja: Ekipa Visme je umirila tempo, saj je prehitro izgubila pomočnike. Počakali so, da sta se Matteo Jorgenson, peti v skupnem seštevku, in Simon Yates vrnila v skupino. Tudi Tim Wellens, do zdaj član ubežne skupine, bo počakal na svojega kapetana Pogačarja.



54 km do cilja: Kolesarji Visme so na klanec na Col du Soulor navili res oster tempo, ki je močno razredčil glavnino. Pogačar in Roglič mu za zdaj sledita še brez težav, medtem ko je Evenepoel, tretji v skupnem seštevku, presenetljivo hitro popustil. Do vrha vzpona je še sedem kilometrov! Tudi v ubežni skupini je vse manj kolesarjev, skupina se je iz več kot 50 skrčila na zgolj 15. Pogačar ima v skupini na čelu dirke še Wellensa, medtem ko Vingegaard tam nima več nikogar.

🤍 @EvenepoelRemco can't follow the Yellow Jersey group! He's dropped!



🤍 @EvenepoelRemco ne parvient pas à suivre le rythme de la @vismaleaseabike dans l'ascension ! Il est distancé !#TDF2025 pic.twitter.com/NjrWiINJXE — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

58 km do cilja: Tempo na klanec Col du Soulor je očitno prehud, ubežna skupina se hitro redči. Popustili so Luke Durbridge (Jayco AlUla), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Thomas Gachignard (TotalEnergies), Tiesj Benoot (Visma | Lease a Bike), Ion Izagirre (Cofidis) in Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step). V klanec je zagrizla tudi glavnina in kolesarji Visme so hitro prevzeli vajeti narekovanja tempa. Očitno želijo osamiti ali pa vsaj stestirati Pogačarja, ki po včerajšnjem padcu vozi polepljen z obliži.

⛰️ It's time to get serious! The breakaway attacks the climb to the Col du Soulor!



⛰️ Les choses sérieuses commencent ! L'échappée attaque l'ascension vers le col du Soulor !#TDF2025 pic.twitter.com/zQWyz7lzsR — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

66 km do cilja: Tempo glavnine, ki ubežnikov ne spusti dlje kot na minuto 40 sekund prednosti, že nekaj časa narekujejo kolesarji ekipe Uno-X Mobility. Ubežna skupina že začenja vzpon na vzpon Col du Soulor (1.474 m), klanec prve kategorije, ki bo velik zalogaj. Gre za 11,8-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 7,3 odstotka.



Vmes je prišlo do nesrečnega dogodka, v katerem si je francoski kolesar Bryan Coquard (Cofidis) zlomil prst, potem ko je želel prevzeti vrečko s hrano. Nekaj časa je bil v zdravniški oskrbi, videlo se je, da je v velikih bolečinah, a je potem z dirko nadaljeval.

France TV: "Bryan Coquard fractured one finger while trying to get a musette at high speed."

Poor guy, hope he can finish the stage.#TDF2025 pic.twitter.com/0HRsW5qYRb — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 17, 2025

85 km do cilja: Ubežna skupina z več kot 50 kolesarji, v kateri sta tudi Pogačarjev pomočnik Tim Wellens, in pomemben mož v ekipi Visme Tiesj Benoot, je že na vmesnem cilju v Bénéjacqju. Prvi je ciljno črto prečkal Rex Laurenz iz ekipe Intermarché - Wanty.



Izidi vmesnega cilja, Bénéjacq (95.1 km):

1. Rex L. 20 točk

2. Van der Poel 17

3. Nys T. 15

4. Fredheim S. 13

5. Velasco S. 11

...

100 do cilja: Ekipi EF, ki brani rumeno majico, in Emirates, ki slovito rumeno majico lovi, ubežni skupini, v kateri je več kot 50 kolesarjev, ne dovoli prevelike prednosti. Za zdaj ta znaša okoli minute in 40 sekund. Do prvega kategoriziranega vzpona etape - Côte de Labatmale (4. kat) - je še 10 kilometrov.



134 km do cilja: Ubežna skupina, v kateri je kar pet kolesarjev ekipe Ineos Grenadiers, ima še vedno okoli 1:50 minute prednosti. Najvišje rangiran kolesar med ubežniki je Carlos Rodríguez (Ineos), ki v skupnem seštevku z zaostankom 5:44 minute zaseda 12. mesto.

Kolesarji v vodilni skupini:

1. INEOS Grenadiers (5 kolesarjev v begu) Arensman, Swift, Rodríguez, Laurance, Foss

2. Tudor Pro Cycling Team (4) Alaphilippe, Hirschi, Storer, Trentin

3. Bahrain - Victorious (4) Wright, Stannard, Martinez, Buitrago

4. Movistar Team (3) Castrillo, Romeo, Rubio

5. Israel - Premier Tech (3) Blackmore, Lutsenko, Woods

6. Lidl - Trek (3) Nys, Skjelmose, Theuns

7. Team Jayco AlUla (3) O'Connor, Schmid, Durbridge

8. Groupama - FDJ (3) Penhoët, Martin, Madouas

9. Team TotalEnergies (3) Turgis, Gachignard, Cras

10. Cofidis (3) Izagirre, Coquard, Buchmann

11. XDS Astana Team (2) Tejada, Velasco

12. Decathlon AG2R La Mondiale Team (2) Paret-Peintre, Armirail

13. Red Bull - BORA - hansgrohe (2) Vlasov, Pithie

14. Arkéa - B&B Hotels (2) García Pierna, Venturini

15. Intermarché - Wanty (2) Barré, Rex

16. EF Education - EasyPost (1) Sweeny

17. Team Visma | Lease a Bike (1) Benoot

18. Lotto (1) Drizners

19. Uno-X Mobility (1) Fredheim

20. Soudal Quick-Step (1) Schachmann

21. UAE Team Emirates - XRG (1) Wellens

22. Alpecin - Deceuninck (1) van der Poel

142 km do cilja: Ogromna ubežna skupina, v kateri je kar 51 kolesarjev iz večine ekip na letošnjem Touru, si je ustvarila že skoraj dve minuti prednosti pred glavnino. Med ubežniki so tudi nekatera zveneča imena, ki pa ne predstavljajo grožnje v skupnem seštevku, na primer Ben O’Connor, Thymen Arensman, Lenny Martinez, Santiago Buitrago, Michael Storer in Aleksandr Vlasov.

50 RIDERS IN THE BREAK 🥵



UNE ÉCHAPPÉE DE 50 COUREURS 😮‍💨#TDF2025 pic.twitter.com/EcIifdn0mm — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

156 km do cilja: Na čelu dirke se je izoblikovala velika ubežna skupina, v kateri je kar 51 kolesarjev. V neposrednem prenosu na Eurosportu so medtem zavrteli izjavo Tadeja Pogačarja, ki je spregovoril o svojem počutju po padcu v včerajšnji etapi in izrazil sožalje ob smrti mladega kolesarja Samuela Privitere.

Tadej Pogacar reveals the extent of his injuries after crashing on Stage 11 🤕 pic.twitter.com/fJgo556fh1 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 17, 2025

"Dobro sem, čeprav je cela leva roka povsem odprta, koža je kot opečena. Udaril sem se tudi v bok in ramo, a na srečo sem bil precej hitro spet na kolesu. Danes je nov dan. Ni prvič, da sem padel in nadaljeval z dirko. Bomo videli, kako bodo noge – mislim, da je to bolj pomembno kot roka. Upam, da se bodo dobro vrtele. Imam zelo močno ekipo, ki bi zame dala vse. Zelo sem hvaležen, da se lahko zanesem nanje, tudi če bi danes imel slab dan. No, čeprav upam, da ga ne bom," je pred začetkom 12. etape povedal Pogačar, ki danes nosi obliže na levi roki.

Foto: Reuters Beseda je nanesla tudi na tragično smrt mladega italijanskega kolesarja Samuela Privitere (2005-2025), ki je včeraj izgubil življenje na prvi etapi kolesarske dirke Giro della Valle. Novico je na svojem družbenem omrežju delil tudi Pogačar in ob tem izrazil svojo pretresenost: "Kolesarstvo je zelo nevaren šport, verjetno eden najbolj nevarnih na svetu. Mislim, da včasih tvegamo preveč. Zelo žalostno je, uničujoče. Izgubili smo še enega mladega, obetavnega kolesarja. Moje sožalje njegovi družini. Naj počiva v miru," se je poklonil prvi kolesar sveta.

13.25 - Kolesarji so prevozili kilometer nič in po zamahu startne zastavice iz vozila direktorja dirke, se je 12. etapa začela zares. Napadi so se začeli dobesedno takoj, znova je zelo aktiven včerajšnji zmagovalec Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Déjà vu?

Dobro razpoložena Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar na startu 12. etape. Foto: Reuters

13.10 - Pozdravljeni! Pred nami je prva prava gorska etapa v Pirenejih, ki pa se je začela precej turobno. Kolesarji so se na predstavitvi ekip poklonili spominu na mladega italijanskega kolesarja Samuela Privitere, člana ekipe Hagens Berman Jayco (razvojne ekipe Jayco AIUIa), ki je včeraj umrl po nesreči na dirki Giro della Valle d'Aosta.

Obetavni kolesar bi moral oktobra praznovati 20. rojstni dan. Nanj so se s poklonom na družbenih omrežjih spomnili tudi Tadej Pogačar, Luka Mezgec, ki bo danes tako kot vsi kolesarji ekipe Jayco AlUla nosil žalni trak, Jakob Omrzel in številni drugi.