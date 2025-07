Norvežan po nesreči s Pogačarjem prejema grožnje: Strah me je

1/2

I am terribly sorry for what happend to @TamauPogi. I was trying to follow a move and I can see that I was to close. I tought everyone would move to the right, but I made a mistake and would like to say sorry again. I hope he is as good as he can be after a crash like that. — Tobias Johannessen (@TobiasJohannes1) July 16, 2025

"Vsa skupina je šla na desno in sledil sem jim. Mislim, da je bil Pogačar ravno na radijski zvezi, zato sva se zaletela. To se lahko zgodi. Resnično si nisem želel, da bi padel – in mislim, da si noben kolesar v pelotonu ne želi, da Pogačar pade. Takoj smo se ustavili z glavnino. Upam, da je z njim vse v redu. Seveda mi je žal. Takšne stvari se zgodijo, a nihče si ne želi padca," je bil iskren Tobias Halland Johannessen iz ekipe Uno-X Mobility.



Pogačarju se je tudi opravičil, ta pa je dejal, naj se s tem sploh ne obremenjuje. Zanimivo je tudi, da ga Pogačar v izjavi, kjer je opisal dogodek, sploh ni imenoval, s čimer ga je najverjetneje želel zaščiti pred napadi javnosti, ki Norvežana zdaj krivi za nesrečo.

Opravičil se je tudi na družbenih omrežjih

Johannessen si je pozneje ogledal posnetke nesreče in svoje občutke ob tem delil tudi na družbenih omrežjih. Izrazil je obžalovanje, obenem pa razkril, da je zaradi dogodka prejel številne grožnje, kar ga je globoko pretreslo.

"Zelo mi je žal za to, kar se je zgodilo s Tadejem Pogačarjem," je zapisal na omrežju X. "Skušal sem slediti napadu, a zdaj vidim, da sem bil preblizu. Mislil sem, da se bomo vsi preselili na desno, a naredil sem napako in se iskreno opravičujem. Upam, da je po padcu z njim vse v redu."

"Seveda bi, če bi lahko, vse naredil drugače. A ne morem. Občutek je grozen. Tega, kar zdaj prejemam v svoj spletni nabiralnik, ne privoščim nikomur. Grožnje me iskreno strašijo. Res mi je žal, a hkrati me je zelo strah tega sovraštva," je še dodal.

Organizator Dirke po Franciji: Širjenje sovraštva na družbenih omrežjih, na Touru ali kjerkoli drugje je nesprejemljivo

Njegovo objavo je delil tudi uradni profil Dirke po Franciji in pospremil s komentarjem. "Takšni incidenti so del kolesarskih dirk, na srečo je videti, da so vsi v redu. A širjenje sovraštva na družbenih omrežjih, na Touru ali kjerkoli drugje je nesprejemljivo."

