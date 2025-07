To so treningi, ki so izklesali Tadeja Pogačarja #video

Medtem ko Tadej Pogačar na Dirki po Franciji lovi svojo četrto skupno zmago, lahko tudi ti iz prve roke izveš, kako je treniral eden najboljših kolesarjev vseh časov. Na Siol.net in Planetu smo že pred leti posneli ekskluzivno serijo Treniraj kot Tadej Pogačar, v kateri Pogi in njegov prvi trener Miha Koncilija razkrijeta 10 ključnih korakov do uspeha – od prvega kolesa do prehrane, vzponov in smeha na klanec. Zdaj so vse epizode zbrane na enem mestu.