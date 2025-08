Puščice iz tabora UAE Emirates: Poskušali so izčrpati Pogačarja, a so izčrpali sebe

Športni direktor UAE Emirates Joxean Fernandez - Matxin je po novi epski zmagi Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji dejal, da so kolesarji Visme z nenehnimi napadi na slovenskega zvezdnika izčrpali sebe in pregoreli.

"Po mojem osebnem mnenju je Visma na Dirko po Franciji prišla z idejo, da bo z nenehnimi napadi izčrpala Tadeja. A na koncu so izčrpali sebe," je športni direktor pri UAE Emirates Matxin brez dlake na jeziku v pogovoru za Velo komentiral taktiko tekmecev po koncu dirke. "Toliko so nas napadali, da so pregoreli."

Napadi le ob pravem času

Kolesarji Visme so že v prvem tednu Toura dirkali izjemno agresivno. Narekovali so visok tempo in s tem poskušali streti Pogačarja še pred prihodom v gore. A Pogačar ni podlegel provokacijam, ostal je osredotočen in ni po nepotrebnem zapravljal moči ter ni nasedal igri nasprotnikov. V nasprotju z Vismo so pri UAE ubrali precej bolj premišljen pristop. "Naša vožnja je bila skoraj predvidljiva, napadali smo le takrat, ko je bil res pravi čas," je pojasnil Matxin, "in če imaš v ekipi najboljšega kolesarja na svetu, je vse skupaj še nekoliko lažje."

Ne najbolj spektakularen, a zagotovo najbolj smiseln način dirkanja

Ekipa UAE je blestela tudi v skupni razvrstitvi, v kateri so poleg rumene osvojili pikčasto majico in pet etapnih zmag (štiri Pogačar in eno Tim Wellens), a Matxin poudarja, da je bila prioriteta vseskozi kristalno jasna. "Glavni cilj je bila rumena majica. Po štirih etapnih zmagah nam ni bilo treba iskati še pete. Nismo se spuščali v boj z ubežniki, nismo gledali statistike, osredotočili smo se na tisto, kar največ šteje. Morda ni najbolj spektakularen način dirkanja, je pa najbolj smiseln," je dejal Španec, ki je v pogovoru za španski časopis AS priznal, da defenziven način vožnje na letošnjem Touru ni osrečeval ne Pogačarja ne navijačev, a je bil v tem primeru najbolj smiseln. Vse je bilo podrejeno izbiri pravih trenutkov. "Ohraniti mirnost, vedeti, kdaj napasti, kdaj nadzorovati. Najpomembnejši je bil timing in mislim, da smo ga na tej dirki zadeli."

Slaba novica za konkurenco: Tadej je lahko še boljši

Matxin je še ocenil, da Pogačar, ki v svetu profesionalnega kolesarstva kraljuje že od leta 2020, sploh še ni dosegel svojega maksimuma. "Verjamem, da je lahko Tadej še boljši. Že lani smo vedeli, da še ima rezervo. Z ustrezno prehrano, položajem na kolesu in nadzorovanim okoljem se še vedno izboljšuje," napoveduje Matxin. "Te majhne izboljšave se seštevajo. Zdaj že gledamo Pogačarja na njegovi skoraj najboljši ravni," je dejal španski strateg, ki opaža, da napreduje tudi konkurenca.

