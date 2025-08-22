V lakirnici avtomobilov Magna v Hočah so začeli postopke za odpuščanje 30 od preostalih 60 delavcev. Polovica odpuščenih naj bi sprejela ponudbo za delo v Avstriji, danes poroča časnik Večer.

Vodstvo Magne je v začetku tedna zaposlene seznanilo s postopkom razreševanja presežnih delavcev in z razlogi za odpustitev vseh 30 zaposlenih, ki naj bi po informacijah Večera delali na projektu prototipov za nemški BMW. Ta naj bi si organiziral svojo proizvodno enoto prototipov.

V hoški Magni je do zdaj delalo okoli 60 ljudi. Preostalih približno 30 naj bi še naprej delalo na inženirskih projektih in za skupne službe Magne, vire blizu Magne navaja časnik.

Izzivi brez primere

Vodstvo Magne, ki ga v Sloveniji predstavljata direktor David Adam in prokurist Klemens Keferboeck, na vprašanja Večera ni odgovorilo, sta pa Adam in Keferboeck v pismu zaposlenim pojasnila, da se od začetka proizvodnje v Hočah soočajo z izzivi brez primere, kot so motnje v dobavnih verigah, posledice pandemije covida-19 in upad povpraševanja na avtomobilskem trgu. Glavni razlog za odpuščanje pa je konec projekta proizvodnje prototipov.

"Kot največji pogodbeni proizvajalec smo še naprej zavezani svojemu delovanju v Sloveniji in ostajamo optimistični, da se bo trg kmalu stabiliziral in da se bodo zahteve kupcev začele povečevati," sta dodala.

Sindikat delavcev: Na nek način razumemo razloge, ki jih navajajo v podjetju

Predsednik Konfederacije sindikatov delavcev Gvido Novak je za časnik potrdil, da je sindikat seznanjen z razmerami v slovenskem obratu Magne in da na nek način razume razloge, ki jih navajajo v obrazložitvi programa presežnih delavcev. Upa, da se bodo razmere na avtomobilskem trgu vendarle spremenile do te mere, da bi lahko Magna v Hočah ponovno zaposlovala, kot je načrtovala.

Možnost prezaposlitve v Avstriji

Odpuščenim po zakonodaji pripada odpravnina v višini petine plače za vsako leto dela pri delodajalcu. O oblikovanju kriterijev za presežne delavce naj bi se posvetovali v začetku septembra.

Tako kot pri dosedanjih odpuščanjih v Magni iščejo tudi možnosti za prezaposlitev odpuščenih delavcev v Magnine obrate v Avstriji. Tako naj bi po informacijah Večera 14 zaposlenih sprejelo ponudbo za nadaljevanje dela v Gradcu in Lebringu.

Pogovarjali bi se z Boštjančičem

Prvi lobist Magne Europe Dieter Althaus je po navedbah časnika nedavno zaprosil za sestanek s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem o razvoju proizvodnje v Hočah in carinah. Do četrtka sestanka še ni bilo.

Odpuščajo tudi v Gradcu

Magna zaradi pomanjkanja naročil odpušča tudi v matični graški tovarni, kjer je v zadnjem letu in pol delo izgubilo okoli 1.200 ljudi. Magna Steyr je glede na polletno poročilo v prvih šestih mesecih letos izdelala 33.700 vozil, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem je v drugem četrtletju leta izdelala oz. sestavila 16.300 vozil, 12 odstotkov manj kot v drugem četrtletju 2024. Prodaja se je v treh mesecih zmanjšala za en odstotek na 1,2 milijarde dolarjev.