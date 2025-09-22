Valentin Areh dobil tožbo proti RTVS

Novinar Valentin Areh je dobil tožbo proti RTVS zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe z nižjo plačo. Delovno in socialno sodišče v sodbi, ki jo je nedavno potrdilo tudi višje sodišče, novinarju priznava vse pravice po odpovedani pogodbi, kot da do te ni prišlo, je sporočil sindikat delavcev radiodifuzije.

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je tako pravnomočno izgubila prvo od šestih tožb, ki so jih sprožili proti javnemu mediju sodelavci nekdanje Panorame, so danes sporočili iz Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije (SDRS).

Informativni program 2. programa Televizije Slovenije Panorama so vzpostavili v času prejšnjega vodstva RTVS in prejšnje vlade, aktualno vodstvo pa ga je črtalo iz programsko-produkcijskega načrta za lani. Ko so novinarjem Panorame ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, pa so nekatere v skladu z njimi uvrstili v nižji plačni razred, so tedaj opozorili v Združenju novinarjev in publicistov. Na RTVS so takrat pojasnili, da se je za podpis novih pogodb odločilo osem od 14 zaposlenih.

Kot so pojasnjevali v zavodu, so jim delovna mesta oziroma dela in naloge, ki izhajajo iz njih, ponudili v skladu s tedanjimi potrebami delovnih procesov znotraj TVS. Pri tem so zagotovili, da je RTVS z vso odgovornostjo pristopila k reševanju tega položaja, ki je po njihovem opozorilu "posledica eksperimentalnega projekta prejšnjega vodstva".

Prvostopenjsko sodišče je doslej po današnjih navedbah sindikata v primerih petih zaposlenih od šestih (v zadnjem bo sodba izdana kmalu) odločilo, da so bile odpovedi pogodb neutemeljene in nezakonite.

Sindikat je ob tem kritičen do dejstva, da se je RTVS na vse sodbe pritožila.

"Ko bodo postale pravnomočne še ostale sodbe in bodo zaradi nezakonitosti znane tudi pogodbene kazni, bo znana celotna škoda, ki je zaradi samovolje in trmoglavosti odgovornih oseb zavodu nastala. Sindikat bo podal predlog ugotavljanja njihove odgovornosti in zahtevo za povrnitev nastale škode zavodu," so zapisali.

Na RTVS zadeve ne komentirajo.