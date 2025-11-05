Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
5. 11. 2025,
19.41

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
zaposlovanje delovno mesto ZDA

Sreda, 5. 11. 2025, 19.41

1 ura, 4 minute

Zasebni sektor v ZDA oktobra odprl 42 tisoč neto novih delovnih mest

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Pinyon Plain, rudnik, ZDA | Rast zaposlovanja v zasebnem sektorju, ki ga meri podjetje ADP, je prva po dveh zaporednih mesecih nazadovanja. | Foto Guliverimage

Rast zaposlovanja v zasebnem sektorju, ki ga meri podjetje ADP, je prva po dveh zaporednih mesecih nazadovanja.

Foto: Guliverimage

Delodajalci v zasebnem sektorju ZDA so oktobra pod črto dodali 42 tisoč delovnih mest, je danes poročalo podjetje za obdelavo podatkov o zaposlovanju ADP. To je prva neto rast zaposlovanja v zasebnem sektorju od julija letos.

Ameriško ministrstvo za delo od avgusta ni objavilo uradne statistike o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti, ki zajema tudi javni sektor, ker je financiranje ustanov zvezne vlade od oktobra prekinjeno. Zadnje poročilo za avgust je pokazalo, da je stopnja brezposelnosti z julijskih 4,0 narasla na 4,3 odstotka, neto novih delovnih mest pa je bilo le 22 tisoč.

Prvič od julija odprli več delovnih mest

Rast zaposlovanja v zasebnem sektorju, ki ga meri podjetje ADP, je medtem prva po dveh zaporednih mesecih nazadovanja. "Zasebni delodajalci so oktobra prvič od julija odprli več delovnih mest, kot so jih zaprli, vendar pa je zaposlovanje v primerjavi s prejšnjimi meseci zelo umirjeno," je sporočila glavna ekonomistka ADP Nela Richardson. Dodala je, da plače praktično ne rastejo že leto dni.

ADP je septembra v zasebnem sektorju sprva ugotovil neto izgubo 32 tisoč delovnih mest, danes pa statistiko popravil na 29 tisoč.

Oktobra je predelovalna industrija izgubila tri tisoč delovnih mest, gradbeništvo pa jih je dodalo pet tisoč.

Oktobra je predelovalna industrija izgubila tri tisoč delovnih mest, gradbeništvo pa jih je dodalo pet tisoč. | Foto: Guliverimage Oktobra je predelovalna industrija izgubila tri tisoč delovnih mest, gradbeništvo pa jih je dodalo pet tisoč. Foto: Guliverimage

Rast zaposlovanja je uspela le velikim podjetjem z več kot 500 zaposlenimi, ki so so ustvarila 73 tisoč neto novih delovnih mest, srednje velika in majhna pa so jih izgubila več, kot so jih odprla.

Kentucky, strmoglavljenje letala
Novice Strmoglavljenje letala zahtevalo najmanj devet življenj, več oseb je ranjenih #video
Vojska ZDA Nemčija
Novice Nova navodila za vojake v Nemčiji: tega ni pričakoval nihče
Lop Nur
Novice Satelitski posnetki razkrili skrivnostno kitajsko letališče
Donald Trump
Novice Je to darilo ali poguba za Trumpa?

zaposlovanje delovno mesto ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.