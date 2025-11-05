Delodajalci v zasebnem sektorju ZDA so oktobra pod črto dodali 42 tisoč delovnih mest, je danes poročalo podjetje za obdelavo podatkov o zaposlovanju ADP. To je prva neto rast zaposlovanja v zasebnem sektorju od julija letos.

Ameriško ministrstvo za delo od avgusta ni objavilo uradne statistike o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti, ki zajema tudi javni sektor, ker je financiranje ustanov zvezne vlade od oktobra prekinjeno. Zadnje poročilo za avgust je pokazalo, da je stopnja brezposelnosti z julijskih 4,0 narasla na 4,3 odstotka, neto novih delovnih mest pa je bilo le 22 tisoč.

Prvič od julija odprli več delovnih mest

Rast zaposlovanja v zasebnem sektorju, ki ga meri podjetje ADP, je medtem prva po dveh zaporednih mesecih nazadovanja. "Zasebni delodajalci so oktobra prvič od julija odprli več delovnih mest, kot so jih zaprli, vendar pa je zaposlovanje v primerjavi s prejšnjimi meseci zelo umirjeno," je sporočila glavna ekonomistka ADP Nela Richardson. Dodala je, da plače praktično ne rastejo že leto dni.

ADP je septembra v zasebnem sektorju sprva ugotovil neto izgubo 32 tisoč delovnih mest, danes pa statistiko popravil na 29 tisoč.

Oktobra je predelovalna industrija izgubila tri tisoč delovnih mest, gradbeništvo pa jih je dodalo pet tisoč.

Rast zaposlovanja je uspela le velikim podjetjem z več kot 500 zaposlenimi, ki so so ustvarila 73 tisoč neto novih delovnih mest, srednje velika in majhna pa so jih izgubila več, kot so jih odprla.