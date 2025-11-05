Legendarna slovenska igralka Milena Zupančič je za revijo Ona Plus spregovorila o svoji preizkušnji v času, ko se spopada s težko boleznijo.

Legendarna igralka slovenskega filma in gledališča Milena Zupančič o svoji težki bolezni, bitki z rakom, s katerim se bojuje že več kot eno leto, ne želi govoriti v javnosti, saj prezira prepričanje, da bi morali o boleznih razpredati zato, "da bodo drugi vedeli". Nedavno pa je 78-letna igralka v intervjuju za revijo Ona Plus naredila izjemo in v intimnem pogovoru spregovorila o tem, kako se vsakodnevno spopada z boleznijo.

Na Bohinjski Beli najde največ miru

"Na Bohinjski Beli sem skoraj ves čas, vse odkar sem prišla iz bolnišnice, to pa je že dobro leto. Tukaj imam še največ miru, čeprav ti tudi mir začne najedati živce. Malo se naveličaš istih sten, istih obrazov, ampak kljub vsemu je to vendarle najboljša izbira," je priznala legendarna igralka.

Dodala je, da se še vedno pogosto vrača v Ljubljano, kjer ima redne zdravniške preglede in posege. Priznala je, da naokrog ne more hoditi prav veliko, naredi pa izjeme, na primer "kadar je kakšna gledališka premiera, ki se je res moram udeležiti oz. ker si tako želim", je še povedala.

Jutra so zanjo najtežja

V intervjuju za Ona Plus je legendarna igralka povedala še, da so jutra in dopoldnevi zanjo najtežji. "V bistvu imam vse dopoldneve zelo slabe, to moram reči; človek bi zjutraj, ko vstane, pričakoval, da je najbolj fit, da je najbolj energičen, jaz pa sem zjutraj v najhujši fazi, ker ponoči ne spim in ves čas vstajam ..." je priznala Zupančič in dodala, da jo pestijo tudi še druge težave.

Povedala je, da je igrala tudi, ko je bila v še v bolnišnici. "Ni bistveno, da si na odru – pomembno je, da si med ljudmi, da deliš misli s sebi bližnjimi. To pogrešam, to pogrešam absolutno," je še dodala.

"Bolečin, ki jih moraš prestati, ne moreš vsaditi v koga drugega"

Ponovila je svoje besede, da o svoji bolezni ne želi podrobneje govoriti: "Ne mislim, da bi s pripovedovanjem o svoji bolezni komu lahko pomagala. Bolečin, ki jih moraš prestati, ne moreš vsaditi v koga drugega," je še povedala igralka in dodala, da šele ko si zelo resno bolan, ugotoviš, kako se vse spremeni. Zupančič kljub bolezni ostaja pozitivna in hvaležna: "Imela sem bogato življenje, vedno to povem. Ampak nekaj let bi pa še rada živela," je še z nasmehom povedala za portal Ona Plus.