Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sreda,
5. 11. 2025,
20.52

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,75

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Rusija Belgija brezpilotni letalniki dron

Sreda, 5. 11. 2025, 20.52

1 ura, 23 minut

V Belgiji opazili neznana letala in posvarili: Dogaja se nekaj velikega

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,75
Droni, brezpilotni letalniki | Za kakšno vrsto dronov je šlo v incidentih v Belgiji, oblasti še niso razkrile. | Foto Shutterstock

Za kakšno vrsto dronov je šlo v incidentih v Belgiji, oblasti še niso razkrile.

Foto: Shutterstock

Belgijske varnostne službe verjamejo, da je za serijo nedavnih incidentov v Belgiji, ko so bila zaradi opažanj neznanih brezpilotnih letal, ki so letela v formaciji, prizemljena številna letala, odgovoren državni akter, najverjetneje Rusija. Belgija je namreč postala tarča tovrstnih incidentov, ko se je začelo govoriti o zasegu zamrznjenih ruskih sredstev, nad katerim bi bdela belgijska finančna družba Euroclear. Belgijski obrambni minister medtem opozarja, da se dogaja nekaj velikega.

Kaj se je zgodilo v Belgiji

Letalski promet na bruseljskem letališču je bil v torek zvečer dvakrat zaustavljen zaradi opažanj neznanih brezpilotnih letalnikov oz. dronov, zaradi česar je bilo v sredo zjutraj odpovedanih kar 54 letov.

Rusija, Ukrajina, zastava
Novice Skrivna naveza Rusije in Ukrajine, ki jo je razbil Putinov ukaz

Težave s pretočnostjo prometa je imelo zaradi enakih razlogov tudi letališče v mestu Liege.

Belgija do zdaj še ni bila tarča domnevnih ruskih provokacij z droni, ki so jih v zadnjem obdobju že doživeli v baltskih državah, na Danskem, Poljskem in v Nemčiji. | Foto: Shutterstock Belgija do zdaj še ni bila tarča domnevnih ruskih provokacij z droni, ki so jih v zadnjem obdobju že doživeli v baltskih državah, na Danskem, Poljskem in v Nemčiji. Foto: Shutterstock

Brezpilotne letalnike so po poročanju belgijskih medijev opazili tudi v bližini vojaških oporišč Kleine-Brogel, Schaffen in Florennes. V prvem je na primer med drugim shranjeno ameriško jedrsko orožje, tja pa kmalu prihajajo tudi najsodobnejši ameriški lovci F-35.

Dron, Droni, Ukrajina, vojna v Ukrajini, Brezpilotni letalnik
Novice Nemške oblasti z načrtom obrambe pred droni. To je za zdaj znano.

Belgijske varnostne službe: To ni nekdo, ki solira. Opravka imamo z državnim akterjem.

Po ugotovitvah belgijskih varnostnih služb so brezpilotni letalniki leteli v tesnih formacijah in v popolni temi, kar ob lokacijah, kjer so bili opaženi, še bolj nakazuje na to, da ni šlo le za igranje amaterskih navdušencev nad letenjem z droni.

Na bruseljskem letališču so bili odpovedani oz. prestavljeni mnogi leti. | Foto: Reuters Na bruseljskem letališču so bili odpovedani oz. prestavljeni mnogi leti. Foto: Reuters

Vpleten je državni akter, najverjetneje je to Rusija, so po navedbi belgijske tiskovne agencije Belga prepričani belgijski obveščevalci.

Belgija do zdaj še ni bila tarča domnevnih ruskih provokacij z droni, ki so jih v zadnjem obdobju že doživeli v baltskih državah, na Danskem, Poljskem in v Nemčiji. Incidenti so se po poročanju Belge zgodili po tem, ko se je v Evropi začelo resneje govoriti o zasegu zamrznjenih ruskih sredstev, ki bi jih nato uporabili za pomoč Ukrajini. Nad temi operacijami bi bdelo belgijsko finančno podjetje Euroclear.

Rheinmetall, Nemčija, Oklepniki
Novice Slaba novica za Rusijo: velika obljuba Nemčije Ukrajini

Belgijski minister za obrambo: Dogaja se nekaj velikega

Belgijski obrambni minister Theo Francken je incidente, povezane z opažanjem brezpilotnih letalnikov oz. dronov, za belgijske medije danes medtem opisal kot namerno izvedeno in dobro koordinirano operacijo. 

Belgijski obrambni minister Theo Francken | Foto: Guliverimage Belgijski obrambni minister Theo Francken Foto: Guliverimage

Dejal je tudi, da je zelo očitno, da se "dogaja nekaj velikega", in pozval k takojšnjemu ukrepanju, v prvi vrsti h krepitvi sistemov za zaznavanje in onemogočanje brezpilotnih letalnikov. 

Vojna v Ukrajini Rusija Belgija brezpilotni letalniki dron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.