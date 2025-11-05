V Belgiji opazili neznana letala in posvarili: Dogaja se nekaj velikega

Belgijske varnostne službe verjamejo, da je za serijo nedavnih incidentov v Belgiji, ko so bila zaradi opažanj neznanih brezpilotnih letal, ki so letela v formaciji, prizemljena številna letala, odgovoren državni akter, najverjetneje Rusija. Belgija je namreč postala tarča tovrstnih incidentov, ko se je začelo govoriti o zasegu zamrznjenih ruskih sredstev, nad katerim bi bdela belgijska finančna družba Euroclear. Belgijski obrambni minister medtem opozarja, da se dogaja nekaj velikega.

Kaj se je zgodilo v Belgiji

Letalski promet na bruseljskem letališču je bil v torek zvečer dvakrat zaustavljen zaradi opažanj neznanih brezpilotnih letalnikov oz. dronov, zaradi česar je bilo v sredo zjutraj odpovedanih kar 54 letov.

Težave s pretočnostjo prometa je imelo zaradi enakih razlogov tudi letališče v mestu Liege.

Brezpilotne letalnike so po poročanju belgijskih medijev opazili tudi v bližini vojaških oporišč Kleine-Brogel, Schaffen in Florennes. V prvem je na primer med drugim shranjeno ameriško jedrsko orožje, tja pa kmalu prihajajo tudi najsodobnejši ameriški lovci F-35.

Belgijske varnostne službe: To ni nekdo, ki solira. Opravka imamo z državnim akterjem.

Po ugotovitvah belgijskih varnostnih služb so brezpilotni letalniki leteli v tesnih formacijah in v popolni temi, kar ob lokacijah, kjer so bili opaženi, še bolj nakazuje na to, da ni šlo le za igranje amaterskih navdušencev nad letenjem z droni.

Na bruseljskem letališču so bili odpovedani oz. prestavljeni mnogi leti. Foto: Reuters

Vpleten je državni akter, najverjetneje je to Rusija, so po navedbi belgijske tiskovne agencije Belga prepričani belgijski obveščevalci.

Belgija do zdaj še ni bila tarča domnevnih ruskih provokacij z droni, ki so jih v zadnjem obdobju že doživeli v baltskih državah, na Danskem, Poljskem in v Nemčiji. Incidenti so se po poročanju Belge zgodili po tem, ko se je v Evropi začelo resneje govoriti o zasegu zamrznjenih ruskih sredstev, ki bi jih nato uporabili za pomoč Ukrajini. Nad temi operacijami bi bdelo belgijsko finančno podjetje Euroclear.

Belgijski minister za obrambo: Dogaja se nekaj velikega

Belgijski obrambni minister Theo Francken je incidente, povezane z opažanjem brezpilotnih letalnikov oz. dronov, za belgijske medije danes medtem opisal kot namerno izvedeno in dobro koordinirano operacijo.

Belgijski obrambni minister Theo Francken Foto: Guliverimage

Dejal je tudi, da je zelo očitno, da se "dogaja nekaj velikega", in pozval k takojšnjemu ukrepanju, v prvi vrsti h krepitvi sistemov za zaznavanje in onemogočanje brezpilotnih letalnikov.