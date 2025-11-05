Sreda, 5. 11. 2025, 20.52
1 ura, 23 minut
V Belgiji opazili neznana letala in posvarili: Dogaja se nekaj velikega
Belgijske varnostne službe verjamejo, da je za serijo nedavnih incidentov v Belgiji, ko so bila zaradi opažanj neznanih brezpilotnih letal, ki so letela v formaciji, prizemljena številna letala, odgovoren državni akter, najverjetneje Rusija. Belgija je namreč postala tarča tovrstnih incidentov, ko se je začelo govoriti o zasegu zamrznjenih ruskih sredstev, nad katerim bi bdela belgijska finančna družba Euroclear. Belgijski obrambni minister medtem opozarja, da se dogaja nekaj velikega.
Kaj se je zgodilo v Belgiji
Letalski promet na bruseljskem letališču je bil v torek zvečer dvakrat zaustavljen zaradi opažanj neznanih brezpilotnih letalnikov oz. dronov, zaradi česar je bilo v sredo zjutraj odpovedanih kar 54 letov.
Težave s pretočnostjo prometa je imelo zaradi enakih razlogov tudi letališče v mestu Liege.
Belgija do zdaj še ni bila tarča domnevnih ruskih provokacij z droni, ki so jih v zadnjem obdobju že doživeli v baltskih državah, na Danskem, Poljskem in v Nemčiji.
Brezpilotne letalnike so po poročanju belgijskih medijev opazili tudi v bližini vojaških oporišč Kleine-Brogel, Schaffen in Florennes. V prvem je na primer med drugim shranjeno ameriško jedrsko orožje, tja pa kmalu prihajajo tudi najsodobnejši ameriški lovci F-35.
Belgijske varnostne službe: To ni nekdo, ki solira. Opravka imamo z državnim akterjem.
Po ugotovitvah belgijskih varnostnih služb so brezpilotni letalniki leteli v tesnih formacijah in v popolni temi, kar ob lokacijah, kjer so bili opaženi, še bolj nakazuje na to, da ni šlo le za igranje amaterskih navdušencev nad letenjem z droni.
Na bruseljskem letališču so bili odpovedani oz. prestavljeni mnogi leti.
Vpleten je državni akter, najverjetneje je to Rusija, so po navedbi belgijske tiskovne agencije Belga prepričani belgijski obveščevalci.
Belgija do zdaj še ni bila tarča domnevnih ruskih provokacij z droni, ki so jih v zadnjem obdobju že doživeli v baltskih državah, na Danskem, Poljskem in v Nemčiji. Incidenti so se po poročanju Belge zgodili po tem, ko se je v Evropi začelo resneje govoriti o zasegu zamrznjenih ruskih sredstev, ki bi jih nato uporabili za pomoč Ukrajini. Nad temi operacijami bi bdelo belgijsko finančno podjetje Euroclear.
Belgijski minister za obrambo: Dogaja se nekaj velikega
Belgijski obrambni minister Theo Francken je incidente, povezane z opažanjem brezpilotnih letalnikov oz. dronov, za belgijske medije danes medtem opisal kot namerno izvedeno in dobro koordinirano operacijo.
Belgijski obrambni minister Theo Francken
Dejal je tudi, da je zelo očitno, da se "dogaja nekaj velikega", in pozval k takojšnjemu ukrepanju, v prvi vrsti h krepitvi sistemov za zaznavanje in onemogočanje brezpilotnih letalnikov.