Ministrstvo sklicalo sestanek o maksilofacialni kirurgiji

Ministrstvo za zdravje je v zvezi z domnevnimi odhodi s kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo UKC Ljubljana sklicalo sestanek vpletenih za 10. december. Predsednik razširjenega strokovnega kolegija Aleš Vesnaver je namreč napovedal odhode številnih specialistov, kar bi ogrozilo izvajanje programov. V UKC Ljubljana navedbe zanikajo.

Tudi v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides opozarjajo, da zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti po 1. maju 2026 morda ne bo več mogoče zagotoviti terciarne obravnave bolnikov s hudimi obraznimi poškodbami, malignimi spremembami in prirojenimi deformacijami, zato naj ministrstvo skliče krizni sestanek, so zapisali v sporočilu za javnost.

Slovo od UKC Ljubljana?

Ker po tem datumu zdravniki ne bodo smeli več hkrati delati v zasebnem in javnem zdravstvu, se nekateri zdravniki tudi na oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana odločajo za drugo poklicno pot in naj bi se z naslednjim mescem poslovili od kliničnega centra, poroča portal Info360.

Na oddelku, kjer je bilo zaposlenih 11 specialistov, naj bi ostali le še trije mlajši specialisti in dva, ki bosta kmalu izpolnila pogoje za upokojitev, ter štirje specializanti, piše v zapisniku sestanka razširjenega strokovnega kolegija za maksilofacialno kirurgijo, ki ga je objavil portal.

Predsednik razširjenega strokovnega kolegija za maksilofacialno in oralno kirurgijo Vesnaver je v dopisu ministrstvu opozoril na "razpad kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo", saj po njegovih navedbah zaradi novele "vsi dajejo odpoved".

V Fidesu pa opozarjajo, da "primer maksilofacialne kirurgije ni osamljen incident, temveč simptom razpada, ki ga povzroča neodgovorno upravljanje z zdravjem ljudi. Če država še naprej vztraja pri ignoranci in neukrepanju, bodo posledice neposredne in v najslabšem primeru nepopravljive – za bolnike in za zdravstveni sistem kot celoto".

Sklican je skupni sestanek

Generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar je za STA povedala, da jih je o težavah obvestil razširjeni strokovni kolegij pred tednom dni. "Seveda smo njihov dopis preučili ter takoj stopili v kontakt s kliničnim centrom in z oddelkom za maksilofacialno kirurgijo ter sklicali skupni sestanek," je povedala. Na sestanku, ki bo predvidoma 10. decembra, bodo primerjali dejstva in se pogovarjali o rešitvah, nanj pa so povabljeni Vesnaver, predstojnica oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana Nataša Ihan Hren ter predstavniki zdravniške zbornice.

Na ministrstvu v primeru odpovedi sicer ne morejo ukrepati, saj ima vsak svobodno izbiro delovnega mesta, je povedala. "Gre za ljudi, ki so skozi dolg študij pridobili ogromno znanja in je vanje država ogromno vložila. Je pa seveda legitimna pravica vsakega posameznika, da se odloča, kje in kako bo delal in kje bo iskal zaposlitev," je dodala.

Predstojnica oddelka Nataša Ihan Hren zagotavlja, da klinični oddelek v strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem vidiku deluje povsem normalno. Letos je z oddelka sicer odšla ena specialistka, drugih odpovedi na papirju nimajo, "se pa z njimi grozi".

Netočnosti v zapisniku?

Dodala je, da je v omenjenem zapisniku več netočnosti. Med drugim bo tudi ob potencialnem odhodu ljudi, ki so omenjeni, na oddelku ostalo šest specialistov, šest specializantov in en sobni zdravnik, ob tem dva nova specializanta prihajata naslednje leto. "Vsi kolegi, ki potencialno odhajajo, so zelo dobro izobraženi in so izjemno dobri zdravniki. Vsakega je absolutno zelo škoda, o tem sploh ni dileme, ampak vsi smo nadomestljivi," je dodala. Zavrnila je tudi navedbe iz zapisnika, da naj bi imela pogoje za upokojitev, upokojil pa se ne bo niti specialist, ki že izpolnjuje pogoje.

Ob prevzemu funkcije je "našla nekaj rezerv v skrajševanju čakalnih dob", z vodstvom UKC pa se dogovarjajo tudi za dodatne programe, ki bi čakalne dobe še dodatno skrajšali. Ob tem zagotavlja, da so vsi nujni pacienti operirani brez čakalnih dob. Dodala je, da interes za umetno ustvarjanje čakalnih dob vsi poznajo, a tega konkretno ne more komentirati.

Tudi sama je sicer imela zasebno ordinacijo, a je od prevzema funkcije predstojnice nima več. "Vsekakor jo je po starem zakonu, ko je bilo to dovoljeno, imela večina od nas, zato ker je to dejansko omogočalo zelo dober in zelo lahek zaslužek," je povedala.

Jasna Humar pa je dodala še, da na ministrstvu za zdravje naslednje leto ne predvidevajo dodatnega razpisovanja in povečevanja števila koncesij na področju maksilofacialne kirurgije, v letu 2025 pa so podelili eno nadomestno koncesijo zaradi odhoda v pokoj.