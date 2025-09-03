V UKC Ljubljana ne bo nič več, kot je bilo: odhaja gospa Višnja

Po skoraj pol stoletja dela v kavarni ljubljanskega kliničnega centra se je v pokoj odpravila legendarna gospa Višnja, so v objavi na Facebooku oznanili na UKC Ljubljana. V tem času je bila z delovnega mesta dlje odsotna samo enkrat, in sicer v času porodniškega dopusta, so še razkrili.

Gospa Višnja je bila kar 46 let sinonim za najboljšo kavico in prijazen klepet na UKC LJ, so v ljubljanskem kliničnem centru danes zapisali na svojem profilu na Facebooku.

Sama je ob slovesu od UKC LJ dejala, da je bila na delovno mesto izredno navezana, saj bi ji "morali zvezati vse štiri, da ne bi prišla v službo".

"Vse vas imam rada, težko mi je"

Vsem, ki so se pri njej oglasili na njen zadnji dan v službi, je vidno ganjena sporočila: "Vse vas imam rada, težko mi je, da odhajam."

Mnoge je ob slovesu tudi prisrčno objela, so še zapisali in "mladi upokojenki voščili vse lepo ter ji zaželeli predvsem veliko zdravja in dobre volje".