Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sreda,
3. 9. 2025,
17.57

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kavarna viralka upokojitev UKC Ljubljana

Sreda, 3. 9. 2025, 17.57

8 minut

V UKC Ljubljana ne bo nič več, kot je bilo: odhaja gospa Višnja

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gospa Višnja | V prihodnosti se veseli prostega časa, ki ga bo preživljala z družino, predvsem z vnučkoma, kavarno v kleti naše glavne stavbe pa je zaupala mlajšima sodelavcema, s katerima se je odlično ujela, so na Facebooku zapisali na UKC Ljubljana. | Foto UKC Ljubljana/Facebook

V prihodnosti se veseli prostega časa, ki ga bo preživljala z družino, predvsem z vnučkoma, kavarno v kleti naše glavne stavbe pa je zaupala mlajšima sodelavcema, s katerima se je odlično ujela, so na Facebooku zapisali na UKC Ljubljana.

Foto: UKC Ljubljana/Facebook

Po skoraj pol stoletja dela v kavarni ljubljanskega kliničnega centra se je v pokoj odpravila legendarna gospa Višnja, so v objavi na Facebooku oznanili na UKC Ljubljana. V tem času je bila z delovnega mesta dlje odsotna samo enkrat, in sicer v času porodniškega dopusta, so še razkrili.

Gospa Višnja je bila kar 46 let sinonim za najboljšo kavico in prijazen klepet na UKC LJ, so v ljubljanskem kliničnem centru danes zapisali na svojem profilu na Facebooku.

Sama je ob slovesu od UKC LJ dejala, da je bila na delovno mesto izredno navezana, saj bi ji "morali zvezati vse štiri, da ne bi prišla v službo".

"Vse vas imam rada, težko mi je"

Vsem, ki so se pri njej oglasili na njen zadnji dan v službi, je vidno ganjena sporočila: "Vse vas imam rada, težko mi je, da odhajam."

Mnoge je ob slovesu tudi prisrčno objela, so še zapisali in "mladi upokojenki voščili vse lepo ter ji zaželeli predvsem veliko zdravja in dobre volje".

UKC Ljubljana
Novice V UKC Ljubljana pridobili najsodobnejšo napravo za zdravljenje kompleksnih motenj srčnega ritma
Sončni zahod, sončni vzhod
Novice UKC opozarja: Tega ne počnite niti sekundo

kavarna viralka upokojitev UKC Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.