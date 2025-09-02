Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
2. 9. 2025,
12.41

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
naprava srčna kirurgija UKC Ljubljana

Torek, 2. 9. 2025, 12.41

5 minut

V UKC Ljubljana pridobili najsodobnejšo napravo za zdravljenje kompleksnih motenj srčnega ritma

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
UKC Ljubljana | Napravo so pridobili v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani preko razpisa Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. | Foto Klemen Korenjak

Napravo so pridobili v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani preko razpisa Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Foto: Klemen Korenjak

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so pridobili najsodobnejšo napravo za zdravljenje kompleksnih motenj srčnega ritma. Naprava omogoča fleksibilen način zdravljenja, z njo pa lahko opravijo poseg ne glede na vrsto motnje srčnega ritma, ki jo diagnosticirajo med posegom, je dejal vodja programa elektrofiziologije srca Andrej Pernat.

Napravo si želijo mnoge institucije 

Po besedah vodje programa elektrofiziologije srca na kliničnem oddelku za kardiologijo interne klinike UKC Ljubljana Pernata si napravo želijo mnoge institucije, saj za bolnike pomeni najsodobnejši in v mnogih primerih tudi najvarnejši način zdravljenja.

V UKC Ljubljana pa so jo med prvimi v ožji regiji pridobili tudi po zaslugi Damijana Miklavčiča, ki vodi program razvoja elektroporacije na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in pri razvoju dela naprave sodeluje z vodilnim podjetjem na področju biomedicinske tehnike Medtronic iz ZDA.

Miklavčič je spomnil, da slovenska javnosti elektoporacijo pozna predvsem iz onkologije, saj so na Onkološkem inštitutu Ljubljana vpeljali elektrokemoterapijo. "Tukaj gre za podobno metodo, pri čemer z električnimi pulzi destabiliziramo celično membrano do te mere, da se celica, v tem primeru kardiomiocid, ne odzove s celično smrtjo. S tem lahko del tkiva, ki povzroča aritmije v srcu, uničimo na netermičen način," je pojasnil.

Naprava po njegovih besedah združuje zadnjo generacijo radiofrekvenčne ablacije in elektroporacijo, ki prevzema primat na tem področju, dodali pa so tudi izredno zmogljiv sistem za elektroanatomsko kartiranje. "To omogoča posege skupaj z inovativnim dizajnom katetra," je dodal Miklavčič.

Z napravo bodo pacientom namesto več opravili le en poseg 

Vodja programa elektrofiziologije srca na kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike UKC Ljubljana Matevž Jan pa je pojasnil, da ne gre za operacije, ampak za invazivne posege, ki jih opravijo v lokalni ali splošni anasteziji ali globoki sedaciji. "Skozi žilo v dimljah vstavimo kateter za ablacijo in lahko z enim samim katetrom naredimo diagnostiko in potem tudi ablacijo," je povedal. Z napravo bodo tako lahko pacientom namesto več opravili le en poseg, kar je bolj učinkovito in varno.

Okrevanje po posegu je zelo kratko. Bolnik lahko gre naslednji dan domov, teden dni po posegu pa se lahko vrne na delo, športniki na treninge, je dodal Jan.

Strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana Zlatko Fras je povedal, da je metoda najpogosteje namenjena zdravljenju najpogostejše motnje srčnega ritma, to je atrijska fibrilacija. Ocenjujejo, da ima to motnjo dva odstotka splošne populacije, teh bolnikov pa je vedno več.

Novinarska konferenca UKC Ljubljana o delovanju urgence
Novice UKC Ljubljana kliče na pomoč
Junaki tretjega nadstropja. Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo. Pediatrična klinika. zdravniki sestre zdravstvo bolnišnica
Novice Srebrna nit poziva k ureditvi neznosnih razmer na UKC Ljubljana
naprava srčna kirurgija UKC Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.