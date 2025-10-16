V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so prvič uspešno izvedli implementacijo dolgotrajne dvoprekatne podpore srca tipa Berlin Heart pri otroku s telesno težo pod deset kilogramov. Ta poseg omogoča, da imajo tudi najmlajši bolniki s hudim srčnim popuščanjem prvič možnost dolgoročne mehanske podpore, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Poseg so opravili pri enoletni deklici z napredovalim srčnim popuščanjem. Po mnenju transplantacijskega konzilija je edino možnost dolgoročnega preživetja male bolnice predstavljala presaditev srca, v primeru dodatnega slabšanja stanja pa mehanska cirkulatorna podpora kot premostitev do presaditve, so danes v sporočilu za javnost zapisali v UKC Ljubljana.

Ko se je zgodilo slabšanje stanja, se je interdisciplinarna ekipa odločila za mehansko cirkulatorno podporo z napravo ECMO. Ta sicer zagotavlja nujno kratkoročno stabilizacijo srčno-žilnega sistema, a zaradi možnih zapletov ne omogoča dolgoročne podpore.

Ker so se težave pojavile tudi pri bolnici, se je transplantacijski konzilij odločil za nujno zamenjavo ECMO s podpornim sistemom Berlin Heart. Po implantaciji se je stanje deklice bistveno izboljšalo, v nekaj dneh pa je prejela tudi ustrezno ponudbo za srce in uspešno prestala transplantacijo. Trenutno lepo napreduje v domači oskrbi, so še navedli v sporočilu.

Poseg tudi velik logistični zalogaj

Implantacijo sta izvedla vodja centra za zdravljenje bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami Janez Vodiškar ter strokovni direktor kirurške klinike UKC Ljubljana in vodja centra za transplantacijsko dejavnost Ivan Kneževič. Pri posegu je sodelovala multidisciplinarna ekipa kardiokirurgov, transplantacijskih kardiologov, pediatričnih kardiologov, anesteziologov, perfuzionistov, inštrumentark in otroških intenzivistov.

"Gre za prelomni trenutek v zdravljenju otrok s hudimi oblikami srčnega popuščanja v Sloveniji. S tem smo omogočili, da imajo tudi naši najmlajši bolniki prvič možnost dolgoročne mehanske podpore do transplantacije srca," je ob uspešnem posegu poudaril Vodiškar.

Zaradi urgentnosti posega je bila izvedba velik logistični zalogaj. Poleg same implantacije je bilo treba zagotoviti tudi šolanje celotne medicinske ekipe, ki skrbi za bolnico. Tako šolanje se običajno izvaja v specializiranem centru Berlin Heart v Berlinu, tokrat pa je usposabljanje izjemoma potekalo neposredno v UKC Ljubljana.

Sistem Berlin Heart je edina mehanska cirkulatorna podpora, ki je zasnovana tudi za zdravljenje otrok vseh starosti, vključno z novorojenčki in dojenčki. Aparat deluje kot zunajtelesna črpalka, ki z mehanskimi prekati nadomešča delovanje levega in desnega prekata, pri čemer je s cevkami povezan neposredno s srcem in velikimi žilami, so zapisali v UKC.