Družba KLM v poletnem urniku z dodatnim poletom iz Ljubljane

KLM - dodatni let iz Ljubljane | Foto Fraport Slovenija

Foto: Fraport Slovenija

Letalska družba KLM Royal Dutch Airlines, ki od 30. marca 2025 dnevno povezuje Ljubljano in Amsterdam, bo v poletnem urniku 2026 povezavo okrepila z dodatnim dnevnim poletom. Ta bo potnikom z ljubljanskega letališča omogočil številne ugodne povezave za nadaljevanje potovanja na destinacije v mreži KLM in poenostavil kratke poslovne poti.

Jutranji polet v Amsterdam, večerna vrnitev v Ljubljano

Vsakodnevnemu poletu v Amsterdam ob 12.35 bodo v poletnem urniku dodali jutranji polet, in sicer ob 6.00, kar pomeni, da bodo potniki v Amsterdamu pristali malo pred 8. uro. Povratnemu poletu v Ljubljano, ki je zdaj na voljo vsak dan ob 10.15, pa bodo dodali večerni polet ob 21. uri. Pot bo družba KLM opravljala z letaloma embraer E175 in embraer 190, ki sprejmeta 88 in 100 potnikov. 

KLM - dodatni let iz Ljubljane | Foto: Fraport Slovenija Foto: Fraport Slovenija

''Veseli nas, da bomo v poletnem urniku 2026 okrepili povezavo med Ljubljano in Amsterdamom z dodatnim dnevnim poletom. Z jutranjim odhodom in večerno vrnitvijo bodo potnikom na voljo še boljše povezave do več kot 160 destinacij v mreži KLM, lažje načrtovanje poslovnih poti ter več možnosti za udobna in učinkovita potovanja. Ob že obstoječih povezavah Air France iz Ljubljane v Pariz imajo potniki zdaj na voljo še širšo in bolj prilagodljivo ponudbo znotraj skupine Air France-KLM. Razširjen urnik slovenskim potnikom omogoča preprostejši dostop do številnih evropskih in svetovnih mest,'' je dejal Razvan Radut, direktor prodaje za Slovenijo pri Air France in KLM.

Svetovne destinacije še bolj dostopne

New York | Foto: Air France New York Foto: Air France

Potniki lahko z letališča Amsterdam Schiphol poletijo na več kot 160 destinacij v mreži KLM. Dodatni poleti bodo omogočili dobro povezavo s številnimi od njih: v Severni Ameriki z Atlanto, Bostonom, Detroitom, New Yorkom, Los Angelesom in Miamijem, v Aziji pa z Bangkokom, Pekingom ter indijskima mestoma Bangalore in Hiderabad.

Bangkok | Foto: Air France Bangkok Foto: Air France

Hyderbad | Foto: Air France Hyderbad Foto: Air France

Tudi do destinacij v Južni Ameriki, kot sta Lima in Santiago, ki sta že zdaj priljubljeni med Slovenci, bo povezava boljša. Odprla pa se bo tudi možnost za potovanje na Arubo in Curacao - karibska otoka, ki spadata pod kraljevino Nizozemsko. Znana sta po dolgih peščenih plažah, živahni kulturi in odličnih pogojih za potapljanje.

Aruba | Foto: Air France Aruba Foto: Air France

Več informacij je na voljo na www.klm.com.

Naročnik oglasnega sporočila je Air France-KLM.

