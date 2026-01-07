Britanski kolesarski as Simon Yates se je odločil, da bo končal svojo profesionalno kariero. Po uspešni sezoni 2025 z ekipo Visma | Lease a Bike, ko je zmagal na italijanskem Giru in na francoskem Touru slavil etapno zmago, v skupnem seštevku pa zasedel 15. mesto, ima dovolj. Poslavlja se s 36 profesionalnimi zmagami, leta 2018 je osvojil tudi špansko Vuelto.

"Sprejel sem odločitev, ki bo morda koga presenetila, a je nisem sprejel zlahka. O tem sem dolgo razmišljal, zdaj pa sem začutil, da je nastopil pravi trenutek, da se umaknem," je 33-letni Britanec zapisal na Instagramu. Njegov brat dvojček Adam Yates bo ostal moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates še najmanj do konca leta 2028.

Simon Yates je med kolesarske profesionalce stopil leta 2014 v avstralskem moštvu Orica GreenEDGE in v njem ostal deset sezon. Ekipa je v tem času večkrat spremenila ime, leta 2024 je tako zapustil Team Jayco AlUla, kjer je bil moštveni kolega slovenskega asa Luke Mezgeca, nato pa odpeljal uspešno sezono 2025 za nizozemsko Vismo, ki ji je prinesel lovoriko z Dirke po Italiji.

"S Simonom smo lani zmagali na Giru, kar je bil neverjetno poseben dosežek tako zanj kot za ekipo. To je bil eden glavnih ciljev sezone, tako za nas kot za Simona osebno. Dejstvo, da je nato zmagal tudi na etapi na Touru, govori o njegovi veličini. Škoda, da se je odločil za upokojitev, a se poslavlja na absolutnem vrhuncu," je povedal direktor Visme Grischa Niermann.

Simon Yates je veljal za odličnega hribolazca in kolesarja za dirkanje na skupno razvrstitev, kolesarsko kariero pa je začel v dirkališčnem kolesarstvu. Na svetovnem prvenstvu leta 2013 je na velodromu za Veliko Britanijo osvojil zlato odličje.

