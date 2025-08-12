UKC opozarja: Tega ne počnite niti sekundo

Na Očesni kliniki UKC Ljubljana v zadnjem času opažajo povečano število bolnikov z okvaro centralnega vida, ki je posledica neposrednega gledanja v sonce. Strokovnjaki opozarjajo, da so poškodbe lahko nepopravljive in v nekaterih primerih vodijo celo v slepoto.

Večina bolnikov, ki so jih v zadnjih tednih obravnavali, se je ukvarjala s t. i. solarno jogo. Gre za prakso, pri kateri posamezniki ob sončnem vzhodu ali zahodu nekaj časa neposredno zrejo v sonce. Čeprav gre za tehniko, ki jo nekateri predstavljajo kot koristno za telo in um, oftalmologi opozarjajo, da je to za oči izredno nevarno.

Kaj je solarna makulopatija?

Neposredno gledanje v sonce lahko povzroči solarno makulopatijo, to je trajno poškodbo vidnih čutnic v rumeni pegi (makuli), ki je osrednji del mrežnice, ključen za oster vid. Poškodba nastane zaradi koncentracije sončne svetlobe na občutljivo mrežnico, kar vodi v trajno okvaro celic, ki se ne obnavljajo.

Opozarjajo: niti nekaj sekund ni varno

Oftalmologi z Očesne klinike UKC Ljubljana poudarjajo, da ne obstaja varna doba neposrednega gledanja v sonce, tudi nekaj sekund lahko zadostuje za poškodbo. Tveganje je večje ob jasnem vremenu, ko je sevanje intenzivno, in ob nizki legi sonca, ko ljudje zmotno menijo, da je opazovanje varno.