Avtor:
Ka. N.

Torek,
12. 8. 2025,
10.37

UKC opozarja: Tega ne počnite niti sekundo

Sončni zahod, sončni vzhod | Foto Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Na Očesni kliniki UKC Ljubljana v zadnjem času opažajo povečano število bolnikov z okvaro centralnega vida, ki je posledica neposrednega gledanja v sonce. Strokovnjaki opozarjajo, da so poškodbe lahko nepopravljive in v nekaterih primerih vodijo celo v slepoto.

Večina bolnikov, ki so jih v zadnjih tednih obravnavali, se je ukvarjala s t. i. solarno jogo. Gre za prakso, pri kateri posamezniki ob sončnem vzhodu ali zahodu nekaj časa neposredno zrejo v sonce. Čeprav gre za tehniko, ki jo nekateri predstavljajo kot koristno za telo in um, oftalmologi opozarjajo, da je to za oči izredno nevarno.

Kaj je solarna makulopatija?

Neposredno gledanje v sonce lahko povzroči solarno makulopatijo, to je trajno poškodbo vidnih čutnic v rumeni pegi (makuli), ki je osrednji del mrežnice, ključen za oster vid. Poškodba nastane zaradi koncentracije sončne svetlobe na občutljivo mrežnico, kar vodi v trajno okvaro celic, ki se ne obnavljajo.

Opozarjajo: niti nekaj sekund ni varno

Oftalmologi z Očesne klinike UKC Ljubljana poudarjajo, da ne obstaja varna doba neposrednega gledanja v sonce, tudi nekaj sekund lahko zadostuje za poškodbo. Tveganje je večje ob jasnem vremenu, ko je sevanje intenzivno, in ob nizki legi sonca, ko ljudje zmotno menijo, da je opazovanje varno.

