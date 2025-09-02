Pregledali smo poslovne podatke podjetij, ki se ukvarjajo z zobozdravstveno dejavnostjo v Sloveniji, in preverili, kako uspešno leto je za njimi. Po prihodkih je lani izstopala družba LUX dental , ki ima poslovalnice v Ljubljani, Mariboru, Krškem in Portorožu, ukvarja pa se tako z osnovnimi zobozdravstvenimi storitvami kot bolj donosnimi storitvami. Zato ne čudi, da je lani ta družba ustvarila tudi daleč največ čistega dobička.

Kako uspešno je bilo za zobozdravstvena podjetja leto 2024? Preverili smo podatke poslovnega asistenta Bizi in prišli do zanimivih ugotovitev. Že več let zapored je po prihodkih iz poslovanja na vrhu lestvice družba LUX dental, ki je v letu 2024 ustvarila 7.430.653 evrov prihodkov, skoraj poldrugi milijon več kot v letu 2023.

Prihodke so od leta 2020 več kot potrojili

Prihodki podjetja LUX dental skokovito naraščajo že več let, od leta 2020, ko so ustvarili slabih 1,7 milijona evrov prihodkov, pa do lanskega leta so se povečali že za več kot 340 odstotkov. Rast prihodkov je povezana tudi s širitvijo poslovanja, po poslovalnici v Ljubljani, Mariboru in Krškem so lani poleti odprli tudi poslovalnico v Portorožu.

Foto: posnetek zaslona/LUX dental Poleg tega, da so prisotni na več koncih Slovenije, njihove storitve zajemajo tako osnovno zobozdravstvo kot zobno protetiko, oralno kirurgijo, ortodontijo, paradontologijo in rentgensko slikanje. Ponudba tudi vrste bolj donosnih storitev jim omogoča, da so bistveno višje prihodke od konkurence ustvarili, čeprav po številu zaposlenih (v povprečju jih je bilo 32) niso izstopali.

Lastnik največjega podjetja prihaja iz trženja

Podjetje LUX dental je v večinski lasti Mateja Zabukovca. Tretjina podjetja je v njegovi neposredni lasti, tretjina pa je v lasti njegove družbe Magma iz Trebnjega. Gre za medijsko agencijo, ki ponuja oglaševanje na jumbo plakatih in digitalnih zaslonih, tiskarske storitve, v lasti pa ima tudi spletno stran nadlani.si, ki večinoma povzema novice iz agencij in drugih medijev. Ne preseneča, da je na tej spletni strani objavljenih tudi veliko promocijskih vsebin za LUX dental.

Preostalih deset odstotkov družbe LUX dental ima v lasti zobozdravnik Zvonimir Katić, nekaj več kot 20 odstotkov pa prek manjših deležev peščica drugih dalj časa zaposlenih zobozdravnikov.

Razkorak na vrhu se povečuje

Med družbo LUX dental in drugimi podjetji na trgu zobozdravstvenih storitev nastaja vse večji razkorak. Če so bile še leta 2021 razlike na vrhu majhne – z izjemo družbe Medical Fabjan, ki pa poleg zobozdravstvenih nudi še storitve plastične kirurgije in je zaradi tega po prihodkih izstopala –, so bile te lani že občutne.

Po prihodkih so se LUX dentalu še najbolj približali Dentalni center Tatalovič (DCT) iz Krškega, kjer se ukvarjajo predvsem z zobno protetiko in ortodontijo, Artident iz Ljubljane in KG dent iz Turjaka. Omenjene družbe pa so še vedno imele skoraj 50 odstotkov nižje prihodke od LUX dentala.

Zanimivo je, da sta kar dve zobozdravstveni družbi, KG dent in Križaj, imeli v lanskem letu več zaposlenih (43 in 41), a sta kljub temu ustvarili bistveno nižje prihodke kot LUX dental.

Dobički so lepi, izstopa spet LUX dental

Zato ne preseneča, da je imela družba LUX dental lani v panogi tudi najvišji dobiček. Ta je znašal kar poldrugi milijon evrov, kar predstavlja skoraj petino vseh prihodkov – razmerja, ki bi ga bili veseli v vsakem podjetju. Družba LUX dental od konkurence po dobičku izstopa še bolj kot po prihodkih.

Na lestvici z najvišjim večinoma najdemo podjetja, ki izstopajo tudi po prihodkih, z nekaterimi izjemami, kot so na primer Zobozdravnik d.o.o., Dentalno-estetski studio in Zoboestetika, ki so kljub nižjim prihodkom uspeli na račun storitev z višjo dodano vrednostjo ustvarili lep dobiček. Ta je v nekaterih primerih znašal celo več kot tretjino vseh prihodkov.

Povprečne plače pričakovano visoke

Kot zanimivost smo pogledali, katere zobozdravstvene družbe izplačujejo najvišje povprečne plače. V vrhu večinoma ni podjetij, ki so izstopala po prihodkih ali dobičku, temveč večinoma manjša podjetja z manj zaposlenimi, kjer je verjetno manj podpornega kadra z nižjimi plačami.

V vrhu je po podatkih poslovnega asistenta Bizi IATROS dental, kjer je lani povprečna bruto plača znašala skoraj 7.950 evrov, sledita Dentplus z dobrimi 5.545 evri bruto plače in Zobozdravstvo Križnar s povprečno bruto plačo 5.413 evrov.