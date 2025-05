Pravi naslov za vpogled v finančno poslovanje podjetij je poslovni asistent Bizi, kjer so zbrani finančni podatki za skoraj 250 tisoč slovenskih podjetij.

Trenutno je v državi aktivnih 248.570 pravnih oseb, največ v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju. Po pravnem statusu prevladujejo samostojni podjetniki, teh je kar 121.691, sledijo družbe z omejeno odgovornostjo (76.192) in društva oziroma zveze društev (23.057).

Foto: Bizi

Prevladujejo podjetja z gradbeno dejavnostjo

Med dejavnostmi vodi panoga specializirana gradbena dela, sledita pa dejavnost članskih organizacij in podjetniško svetovanje.

Foto: Bizi

Leta 2024 v Sloveniji ustanovljenih več kot 25 tisoč novih podjetij

Po podatkih Bizija je bilo v Sloveniji leta 2024 ustanovljenih 27.537 novih podjetij. Od tega jih trenutno še vedno posluje 20.553. Največ jih je bilo ustanovljenih v osrednjeslovenski regiji, sledita podravska in savinjska regija, najmanj pa jih je v zasavski regiji.

Foto: Bizi

V lanskem letu izbrisanih dobrih 22 tisoč podjetij

V primerjavi z letom 2023 je bilo v letu 2024 ustanovljenih 217 več pravnih oseb. Največ novih podjetij v letu 2024 je bilo ustanovljenih marca, in sicer 2.681. V prvih štirih mesecih letošnjega leta pa je bilo ustanovljenih 10.573 pravnih oseb, največ aprila, ko je bilo ustanovljenih kar 2.613 novih poslovnih subjektov.

V letu 2024 je bilo izbrisanih 22.803 pravnih oseb, kar je šest odstotkov več izbrisanih podjetij kot v letu 2023.

Analiza trga in preučevanje podjetij na enem mestu

Poslovni asistent Bizi ponuja številna orodja, ki pomagajo analizirati trg in proučiti izbrano podjetje. S pomočjo naprednih orodij najdete podrobne podatke o čistem poslovnem izidu podjetij, višini prihodkov od prodaje, čistem dobičku ali izgubi podjetja, višini kapitala, EBITDA in stopnji EBITDA, pa tudi kazalnike, ki kažejo spremembo poslovnega izida glede na preteklo leto, čisto donosnost kapitala (ROE), podatke o sredstvih in kapitalu, število zaposlenih in povprečno mesečno plačo na zaposlenega v podjetju, svežo bonitetno oceno ter številne druge kazalnike.

Na Biziju so zbrani tudi kontaktni podatki in predstavitve podjetij, informacije o tem, kdo so ključne osebe v podjetju in kdo so njegovi ustanovitelji ter kolikšen je njihov delež v podjetju, in zgodovina vodilnih v podjetju za deset let nazaj.

Poslovni subjekti, ki več let izkazujejo uspešno in stabilno poslovanje ter imajo tudi po uvozu novih finančnih podatkov izjemne finančne ocene, dosegajo pa še druge kriterije, lahko zdaj pridobijo Certifikat trajne odličnosti Bizi, ki ga izdajata poslovni asistent Bizi in TSmedia.