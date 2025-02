Kako ugotoviti, ali ima podjetje blokirane račune oz. težave s plačili?

Na Biziju lahko za vsako slovensko podjetje preverite, kakšno je stanje njihovih transakcijskih računov, koliko jih imajo v Sloveniji in koliko v tujini, koliko so jih že zaprli, pa tudi preverite morebitne blokade računov (kdaj so bile blokade, koliko jih je bilo, koliko časa je trajala posamezna blokada na računu).

Pri blokadah so navedene tudi časovnice blokad (obdobje blokad je označeno z rdečo barvo), ki kažejo na to, ali je imelo podjetje težave v preteklosti ali prav v zadnjem času.

Previdnost pri daljših blokadah ne bo odveč

Občasne blokade transakcijskega računa kažejo na začasne težave v poslovanju in ne trajnejše nelikvidnosti. Dlje časa trajajoče blokade računov pa nakazujejo na posebno previdnost pri poslovanju s takšnim podjetjem.

Preverjanje stanja računov in blokad je pomembno, saj lahko vas in vaše podjetje zavaruje pred izterjavami in neplačanimi računi. Za vsako podjetje na Biziju si lahko nastavite tudi Bizi obveščevalec, ki vas dnevno obvešča o spremembah pri podjetjih, tudi blokadah računov.

Neprijavljeni obiskovalci lahko pregledajo stanje slovenskih TRR-jev. Stanje tujih TRR-jev in blokade TRR so vidne naročnikom na polni dostop Bizi.