Pogrešana je mladoletnica Neja. Ste jo videli?

Svojci pogrešajo Nejo Jurkas iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v nedeljo zvečer v Bohinjski Bistrici, ko naj bi odšla z avtobusom v Ljubljano, vendar se domov ni vrnila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Neja je visoka približno 170 centimetrov, suhe postave, ima dolge temne lase in rjave oči. Oblečena je v rjavo-rožnat črtast pulover, obuta v bele športne čevlje, pri sebi ima manjši svetlomoder nahrbtnik.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad. Pokličejo lahko tudi na (01) 589 60 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.