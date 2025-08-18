Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
16.55

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Policijska uprava Ljubljana policija pogrešana

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 16.55

1 ura

Pogrešana je mladoletnica Neja. Ste jo videli?

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Nejo Jurkas | Foto Policijska uprava Ljubljana

Foto: Policijska uprava Ljubljana

Svojci pogrešajo Nejo Jurkas iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v nedeljo zvečer v Bohinjski Bistrici, ko naj bi odšla z avtobusom v Ljubljano, vendar se domov ni vrnila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Neja je visoka približno 170 centimetrov, suhe postave, ima dolge temne lase in rjave oči. Oblečena je v rjavo-rožnat črtast pulover, obuta v bele športne čevlje, pri sebi ima manjši svetlomoder nahrbtnik.  

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad. Pokličejo lahko tudi na (01) 589 60 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

železniški nadvoz, Dunajska cesta v Ljubljani
Novice Pozor: do konca oktobra bo v Ljubljani delno zaprta pomembna cesta
Trčenje Gradec
Novice Posnetek iz zraka: trčilo 33 vozil, 29 ljudi poškodovanih #foto #video
zastoj
Avtomoto Zastoj pred Karavankami, kolone tudi drugod po Sloveniji
Policijski trak
Novice Na Primorskem umrla kar dva italijanska motorista
Policijska uprava Ljubljana policija pogrešana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.