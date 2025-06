"Pri sosedih, Vodice, nič posebna kavarna. Dva soka, 10 evrov. Je to normalno? In ja, vem, narod se bo še naprej masovno rinil v Hrvaško. Vsakomur svoje, ampak 10 evrov za dva soka?" je zapisal gost, ki prihaja iz Slovenije, je pisal Večernji list.

Objava je sprožila številne komentarje in razprave o (ne)sprejemljivih cenah na Hrvaškem. Nekateri so se strinjali, da so cene postale oderuške, drugi pa so opozarjali, da so podobne tudi v Ljubljani: "V središču Ljubljane za enak sok plačaš 3,5 evra," je komentiral uporabnik.

Slovenac objavio račun iz kafića u Vodicama pa izazvao žestoku raspravu: 'Hrvati su malo tvrdoglavi, pa im dulje treba...' https://t.co/g2nogaYhde — Večernji list (@vecernji_list) June 20, 2025

Uporabniki svetuje previdnost – in alternativne destinacije

Med komentarji se je znašlo več opozoril, da je pred naročilom v restavracijah in kavarnah obvezno preveriti cenik. Nekateri so šli še dlje in zapisali, da gre pri takih cenah za "legalno prevaro". Drugi so predlagali počitnice drugje: "Če so cene previsoke, obstajajo Grčija, Italija ali Egipt," je zapisal eden izmed uporabnikov.

Nekateri menijo, da lahko spremembo prinese le množično izogibanje dragim lokalom. "Vsi – Slovenci, Hrvati, Nemci, Avstrijci – bi morali nehati piti v teh lokalih. Tako bodo morali znižati cene. Na koncu bomo vsi zadovoljni," je zapisal eden izmed komentatorjev.

Kritika tudi na račun slovenskih turistov

A kritike niso bile usmerjene le proti hrvaškim gostincem, temveč tudi proti slovenskih turistom. "Ostaneš doma in je še ceneje. Ampak ne – za Slovenca obstaja samo eno morje in to je hrvaška obala," je zapisal eden. Drugi je dodal: "Slovenci, ki ne znajo dlje kot do Istre ali Dalmacije, naj pač plačajo."

Kljub visokim cenam ostaja Hrvaška med Slovenci ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij. A razprava na Redditu kaže, da vse več ljudi razmišlja tudi o alternativah.