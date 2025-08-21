V Istri v petih dneh trije ugrizi modrasa: dečku odpovedali organi, komaj so ga rešili.

V roku petih dni so v bolnišnici v Pulju obravnavali tri primere ugriza modrasa. Pred petimi dnevi je modras ugriznil sedemletnega dečka, ki so ga komaj rešili, v tem tednu pa sta po pomoč prišla še dva moška, od katerih je eden prejel protistrup, drugi pa ga ni potreboval. Puljska bolnišnica ima dovolj seruma, je za 24sata povedal direktor bolnišnice Andrej Angelini.

Iz hrvaške Istre poročajo o dveh novih ugrizih modrasa, in sicer le štiri dni po tem, ko so zdravniki v Pulju rešili sedemletnega dečka, ki so ga morali priklopiti na respirator in ga le nekaj ur kasneje s helikopterjem prepeljati v bolnišnico na Reki na nadaljnje zdravljenje.

Deček je po ugrizu najbolj strupene evropske kače v bolnišnico prispel v težkem stanju. Njegovi organi so začeli odpovedovati, a so ga na srečo zdravniki uspeli rešiti. "Izjemno resno splošno stanje s propadom več organskih sistemov je bilo uspešno terapevtsko zdravljeno z uporabo seruma, potrebna je bila tudi mehanska dihalna podpora," so za omenjeni portal navedli v bolnišničnem centru Reka in dodali, da so zaradi pravočasne in celovite strokovne oskrbe še naprej spremljali znatno in hitro okrevanje vitalnih parametrov in splošnega stanja otroka, kmalu pa je življenjsko ogrožajoče stanje prenehalo.

Ta nesrečni dogodek in njegove neželene posledice so za kratek čas ogrozile življenje majhnega dečka, zato zdravniki pozivajo k previdnosti in pozornosti med aktivnostmi na prostem.

Pomoč poiskala še dva moška

V tem tednu sta zaradi ugriza modrasa pomoč v puljski bolnišnici poiskala še dva moška. Oba pacienta sta v Splošno bolnišnico Pulj prispela v le nekajurnem razmiku. Direktor puljske bolnišnice Andrej Angelini meni, da gre za nenavadno veliko število ugrizov modrasov v le nekaj dneh.

Direktor puljske bolnišnice je dejal, da imajo na oddelku za infektologijo šest odmerkov seruma, na urgenci pa pet ampul seruma. v kratkem ga bodo še dokupili. Foto: Pixsell/Sasa Miljevic Oba sta imela znake ugrizov, toda za razliko od prej omenjenega otroka, ki je prejel serum 7 do 8 ur po ugrizu gada v stopalo in je bil v življenjsko nevarnem stanju, sta bila moška, ​​ki sta 19. in 20. avgusta prišla po pomoč v bolnišnico, na srečo odpuščena v domačo oskrbo, je potrdil direktor Angelini.

"Oba ugriza sta se zgodila v kratkem času drug za drugim. Prvi moški je z območja Labina, drugi pa je tuji državljan iz Nemčije. Prvi je prišel v poznih večernih urah v torek, drugi pa v sredo zvečer. Moški s potrjenim ugrizom modrasa z območja Labina je takoj prejel serum, drugi moški pa je imel ugriz, vendar seruma ni prejel, ker ni razvil simptomov, zato je zelo možno, da modras ni uspel vnesti strupa. Moški, ki je prejel serum, je bil po opazovanju odpuščen domov, drugi pacient pa je imel sum na ugriz kače in dve rani od ugriza, vendar ni bilo lokalne reakcije," je primera opisal direktor Angelini.

"Dobro se je končalo, ker je bil odziv pravočasen"

Pacient, ki je prejel serum, je modrasa, ko ga je ugriznil, videl in takoj poklical labinske reševalce, ki so se nemudoma odzvali in pacienta prepeljali v bolnišnico. Mladenič je star 27 let in je presrečen, da se je vse dobro končalo.

"Velika zahvala gre zdravnikom in reševalcem. Serum je prejel takoj. Vse se je dobro končalo, ker je bil odziv pravočasen. Moj sin je doma in trenutno potrebuje mir," je povedala mati 27-letnega pacienta, ki je presrečna, da njen sin po ugrizu strupene kače nima večjih posledic.

"Pacient, ki je bil po prejemu seruma odpuščen domov, dobro okreva, odpuščen pa je bil, ker je serum prejel kmalu po ugrizu, pol ure od dogodka," je še pojasnil Angelini. Ob tem je poudaril, da je ključno, da se pacienti takoj zglasijo v bolnišnici, tudi če obstaja najmanjši sum na ugriz kače.

Pomoč je treba poiskati tudi ob "suhem ugrizu"

Drugi moški, državljan Nemčije, je v bolnišnico prišel malo po polnoči in ni potreboval seruma. Po besedah direktorja Angelinija je imel veliko srečo, saj se včasih, a redko zgodi, da modras ne vbrizga strupa. Med 20 in 30 odstotkov ugrizov modrasa je tako imenovanih "suhih ugrizov", brez strupa. Možno je, da modras samo ugrizne in ne vbrizga strupa v rano, vendar je treba vseeno spremljati situacijo in se obrniti na najbližjo bolnišnico.

Direktor puljske bolnišnice je ob koncu dejal še, da imajo na oddelku za infektologijo šest odmerkov seruma, na urgenci pa pet ampul seruma. V kratkem ga bodo še dokupili.

Kako ravnati ob ugrizu strupene kače?



- Prizadeta oseba naj ostane mirna, najbolje je, da se usede v polsedeč položaj,



- mesto ugriza (rano) pokrijemo s sterilno gazo in okončino v primeru, da je prišlo do ugriza v roko ali nogo, imobiliziramo,



- pokličemo na telefonsko številko 112 (Center za obveščanje), kjer bodo posredovali nadaljnja navodila in aktivirali ustrezno reševalno službo,



- če je mogoče in varno, kačo fotografiramo, saj bo to v primeru zapletov zdravnikom v pomoč.



Na podlagi priporočil Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana je ob ugrizu strupene kače pametno odstraniti tudi uro, zapestnice, prstane in drug nakit, zastrupljenec pa pod nobenim pogojem ne sme piti alkohola.

.