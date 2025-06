UKC Ljubljana: Po več desetletjih ugriz modrasa s smrtnim izidom

"Danes je po več desetletjih prišlo do ugriza modrasa s smrtnim izidom. Izogibajte se kačam. V primeru ugriza čim prej pokličite pomoč na 112," so pred nekaj urami na omrežju Facebook sporočili s Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo. Informacijo je na omrežju X objavil tudi vodja centra za klinično toksikologijo in farmakologijo Miran Brvar.

Kako ravnati ob ugrizu strupene kače?



- Prizadeta oseba ostane mirna, najbolje je, da se usede v polsedeč položaj,



- mesto ugriza (rano) pokrijemo s sterilno gazo in okončino v primeru, da je prišlo do ugriza v roko ali nogo, imobiliziramo,



- pokličemo na telefonsko številko 112 (Center za obveščanje), kjer bodo posredovali nadaljnja navodila in aktivirali ustrezno reševalno službo,



- če je mogoče in varno, kačo fotografiramo, saj bo to v primeru zapletov zdravnikom v pomoč.



Na podlagi priporočil Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana je ob ugrizu strupene kače pametno odstraniti tudi uro, zapestnice, prstane in drug nakit, zastrupljenec pa pod nobenim pogojem ne sme piti alkohola.