Toplejše vreme je na plano privabilo kače, zato moramo biti previdni ob obisku narave in predvsem gora, da jih ne prestrašimo in spravimo v položaj, v katerem se branijo z ugrizom, ki je lahko tudi smrtno nevaren. V UKC Ljubljana letno zdravijo od pet do 15 bolnikov zaradi ugriza modrasa ali gada, zdravljenje pa lahko traja od nekaj dni do nekaj tednov. Smrtnih primerov zadnjih trideset let ne beležijo, "a le zaradi učinkovitega zdravljenja, saj je nekaj bolnikov poleg protistrupa potrebovalo tudi umetno predihavanje, hemodializo in drugo podporno zdravljenje, brez katerega bi umrli", je pojasnil vodja Centra za zastrupitve UKC Ljubljana Miran Brvar in dodal, da imajo za letos še zadostne zaloge protistrupa.

Sezona aktivnosti kač traja od aprila do septembra, maja in junija je njihova paritvena sezona na celinskem območju. Še posebej je kačam za parjenje in aktivno gibanje naklonjena izmenjava sonca in dežja ter hladnega vremena, česar smo letos še kako deležni. Najraje se zadržujejo v bližini nepokošenih travnikov in na območjih, kjer so glodavci, priplazijo pa se tudi na dvorišča ali pred hiše, kjer so smeti.

Če kačo opazite na prostem, na primer na vrtu ali dvorišču, je ne napadajte, ampak počakajte, da bo odšla v svoje bivališče. Namreč tudi, če jo boste odstranili, ne boste veliko dosegli, saj na območju, kjer jo vidite, živi populacija te vrste in ne en sam primerek. Drugače je, če kača pride v poslopje, ki ni primerno za njeno bivanje. V takšnem primeru ji je treba pomagati in jo vrniti v primerno naravno okolje, saj so pri nas vse domorodne vrste zavarovane in je pobijanje prepovedano. Če se ne bojite in če kača ni strupena, jo s primerno opremo odstranite, če je strah prevelik, pa pokličite strokovnjake.

Zastrupljenec mora ves čas mirovati, odstranimo mu nakit

V Sloveniji živi enajst vrst kač, od tega tri strupene: laški gad, navadni gad in modras. Prepoznamo jih po značilnem cikcakastem vzorcu na hrbtu, glavi, ki je po širini jasno ločena od vratu, in zenicah v obliki navpičnih rež. Kača vas nikoli ne bo napadla brez razloga. Do ugrizov pride, ko gredo ljudje ubijat kače. Takrat se te branijo tako, da napadejo in ugriznejo. Če do ugriza vendarle pride, je pomembno, da se odzovete kar se da hitro.

Modras Foto: UKC Ljubljana Gad Foto: UKC Ljubljana

Po besedah strokovnjaka, vodje Centra za zastrupitve UKC Ljubljana, Mirana Brvarja v primeru ugriza gada ali modrasa najprej poskrbimo za svojo varnost in odženemo kačo, nato pokličemo klicno številko 112. Zastrupljenec mora ves čas čakanja mirovati, odstraniti pa mu je treba tudi dodatke, denimo uro, zapestnice, prstane in drug nakit. "Rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo z obkladki, ud pa imobiliziramo. To lahko storimo z vejo ali pohodno palico. Pomembno je, da prizadeti ud leži nižje od srca," našteje strokovnjak.

V nadaljevanju poskrbimo za prevoz v bolnišnico. Ob zastrupitvi v gorah in na nedostopnem predelu pri reševanju oziroma prevozu v bolnišnico pomagajo gorski reševalci s helikopterjem.

Zastrupljenec nikakor ne sme piti alkohola. Prav tako ob ugrizu ne smemo delati preveze uda nad ugrizom, križnega reza, izsesavanja strupa in izžiganja rane.

Slovenija ne proizvaja protistrupa, uvažajo ga iz Francije in Velike Britanije

Kako pa je slovensko zdravstvo pripravljeno na ugriz strupene kače? "Protistrup za modrasa in gada imamo v UKC Ljubljana in UKC Maribor. Trenutne zaloge bodo zadostovale za letošnje leto, za naslednje leto pa imamo protistrup Viperfav že naročen, verjetno ga bomo dobili med poletjem," je pojasnil Brvar.

Protistrupa v Sloveniji ne proizvajajo, temveč ga uvažajo. "Imamo protistrupa ViperaTab in Viperfav. Uvažamo ju iz Francije in Velike Britanije," je dodal Brvar.

Razen protistrupa še podporno zdravljenje, brez katerega bi umrli

V UKC Ljubljana letno zdravijo od pet do 15 bolnikov zaradi ugriza modrasa ali gada. Kot je povedal strokovnjak, zdravljenje traja nekaj dni, posamezniki s hudimi zapleti pa lahko v bolnišnici ostanejo več tednov, vendar je takšnih malo.

Poudaril je tudi, da zadnjih 30 let zaradi ugriza strupene kače niso zabeležili nobenega smrtnega primera. "Smrtnega primera nismo zabeležili, a le zaradi učinkovitega zdravljenja, saj je nekaj bolnikov poleg protistrupa potrebovalo tudi umetno predihavanje, hemodializo in drugo podporno zdravljenje, brez katerega bi umrli," je sklenil Miran Brvar iz Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana.

Roka po ugrizu modrasa Foto: UKC Ljubljana

Na Hrvaškem ima največ izkušenj s kačjimi ugrizi bolnišnica v Splitu

Medtem pa so na sosednjem Hrvaškem v zadnjih 20 letih zabeležili tri smrtne primere zaradi ugriza strupenjače, dve starejši osebi in enomesečni dojenček, in sicer na področju Zadarske, Splitsko-dalmatinske in Ličko-senjske županije. Tudi pri njih na leto beležijo od deset do 15 ugrizov strupenih kač, največ hospitalizacij pa so zabeležili v Šibeniško-kninski in Primorsko-goranski županiji, je pred kratkim poročal Index.hr.

Bolnišnica v Splitu ima tako največ izkušenj z zdravljenjem zastrupitev, pripravljeni pa so tudi na prihajajočo sezono. Za Index.hr so povedali, da imajo zadostno količino protistrupa. V letu 2023 so bile pri njih zaradi ugriza strupene kače hospitalizirane štiri osebe, enako število hospitalizacij pa so zabeležili tudi v prvih petih mesecih letos.