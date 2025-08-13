V sečoveljskih solinah letos zaradi julijskega dežja ne bodo dosegli zastavljenega cilja pridelave dva tisoč ton ročno pobrane soli, kar bi bilo 30 odstotkov več kot lani. Kot je ocenil direktor podjetja Soline Aleksander Valentin, je bodo verjetno vseeno pridelali več kot tisoč ton. Ob koncu sezone bo 23. in 24. avgusta tradicionalni Solinarski praznik. Vizija podjetja je med drugim intenzivno prizadevanje za razvoj mladih solinarjev, da bi solinarsko znanje začeli kakovostno prenašati na mlajše generacije.

Valentin je na današnji novinarski konferenci povedal, da zaradi julijskih padavin pridelave soli niso uspeli zagnati v celoti. Ker se je avgusta vreme stabiliziralo, visoke temperature ob suhem zraku pa dobro vplivajo na izparevanje, pričakuje, da se bo količina soli zdaj začela močno povečevati.

Njihova vizija si je intenzivno prizadevati za razvoj mladih solinarjev, da bi solinarsko znanje začeli kakovostno prenašati na mlajše generacije, je poudaril. To bi jim v prihodnosti omogočilo začetek obnove solinarstva.

Njihov cilj je namreč ohraniti pridelavo soli, ki jo sicer prodajajo po vsem svetu. Valentin verjame, da bodo prihodnje leto tudi zaradi večjega zanimanja mladih zapolnili vsa prosta mesta solinarjev.

Julijsko deževje je pokvarilo načrte sečoveljskim solinarjem. Vseeno ocenjujejo, da bodo pridelali več kot tisoč ton soli. Foto: Ana Kovač Ob zaključku sezone bo tudi letos tradicionalni Solinarski praznik, čeprav se je sezona zaradi posledic podnebnih sprememb vmes razpotegnila še v september. "Kljub temu je Solinarski praznik pomemben, saj se z njim poklonimo tako prostoru kot ljudem, ki trdo delajo celo poletje. Zdi se mi pomembno, da podjetje Soline kot gospodarska družba odpre svoja vrata in sodeluje z lokalno skupnostjo ter počasti tradicionalno dejavnost, ki je oblikovala naš prostor prek stoletij in tisočletij," je povedal na novinarski konferenci.

Solinarski praznik ob prazniku svetega Jurija se bo začel 23. avgusta na Tartinijevem trgu v Piranu, od koder se bo mogoče s kolesi podati po piranski solinarski krajini. Na voljo bo tudi voden ogled mesta Piran v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

Osrednji del sobotnega programa bo v krajinskem parku Sečoveljske soline, kjer bodo ob zaključku poskrbeli za zgodovinsko uprizoritev odhoda solinarske družine z barko v Piran.

V nedeljo bo v cerkvi Svetega Jerneja na Seči sveta maša. Sledilo bo druženje pred cerkvijo s kulturnim programom. Med drugim bosta nastopili glasbeni skupini Sol La Si in Fameie dei salineri – Solinarske družine.

Sečoveljske soline so najseverneje ležeče še delujoče soline v Sredozemlju in po navedbah upravljavcev ene redkih solin na svetu, kjer se sol prideluje po postopkih, ki izvirajo iz 14. stoletja.