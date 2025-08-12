Hrvaška se cvre: temperature vse do 40 stopinj Celzija

Danes bo sončno. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje. Zaradi velike toplotne obremenitve je Arso izdal tudi opozorilo. Še bolj vroče je medtem na Hrvaškem, kjer se bodo temperature povzpele vse do 39 stopinj Celzija. Državni hidrometeorološki zavod Hrvaške je za štiri regije izdal rdeče opozorilo.

Jutri bo pretežno jasno in nekoliko bolj vroče. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na severu okoli 13, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Velja tudi opozorilo: sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev. Za območje Primorske je tako izdano oranžno opozorilo, za preostali del Slovenije pa rumeno.

Na Hrvaškem izdano rdeče opozorilo

Vročinski val se nadaljuje tudi na Hrvaškem. Zaradi izjemno visokih temperatur je DHMZ izdal rdeče opozorilo za štiri regije: reško, splitsko, kninsko in dubrovniško. Za Reko zaradi močne burje prav tako velja rumeno vremensko opozorilo.

Na jadranski obali bo danes sončno in vroče, temperature se bodo gibale od 29 do 33 stopinj Celzija, v notranjosti Dalmacije pa med 34 in 39 stopinjami Celzija, kaže napoved Državnega hidrometeorološkega zavoda Hrvaške. Pihala bo zmerna do močna burja.