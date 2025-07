Turčija je v petek zabeležila najvišjo temperaturo v svoji zgodovini od začetka meteoroloških meritev. Zgodovinski rekord 50,5 stopinje Celzija so izmerili v regiji Silopi na jugovzhodu države, nedaleč od meje z Irakom in Sirijo. Novi rekord še čaka na uradno potrditev turške meteorološke službe, če bo potrjen, pa bo presegel prejšnjih 49,5 stopinje Celzija, izmerjenih v Jizreju leta 2021.

Izjemno visoke temperature so zabeležili tudi v Bosni in Hercegovini, Grčiji in Albaniji. V Sarajevu so termometri pokazali 38,9 stopinje Celzija, kar kaže na nov julijski rekord, medtem ko so v obmorskem mestu Vlorë na jugozahodu Albanije izmerili 42,4 stopinje Celzija. Še huje pa je bilo v Grčiji, na jugu Kefalonije se je živo srebro povzpelo na peklenskih 45,8 stopinje Celzija.

