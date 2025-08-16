Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
16. 8. 2025,
7.52

Osveženo pred

30 minut

Sobota, 16. 8. 2025, 7.52

30 minut

Srbska ministra, obtožena korupcije, v hišni pripor

Železniška postaja Novi Sad | Železniška postaja v Novem Sadu, kjer je novembra lani v padcu nadstreška umrlo 16 ljudi. | Foto Ana Kovač

Železniška postaja v Novem Sadu, kjer je novembra lani v padcu nadstreška umrlo 16 ljudi.

Foto: Ana Kovač

Sodišče v Beogradu je odločilo, da se nekdanja ministra Tomislava Momirovića in Gorana Vesića premesti iz pripora v hišni pripor. Podobno je sodišče ravnalo za preostalih 11 obtoženih korupcije pri rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu in železniške proge od Novega Sada do Madžarske, so v petek poročali srbski mediji.

Sodišče je v začetku meseca Tomislavu Momiroviću in Goranu Vesiću odredilo 30-dnevni pripor, zdaj pa je njima in vsem preostalim ublažilo ukrepe.

Tragedija, ki je sprožila množične proteste

Del rekonstrukcije, ki je predmet preiskave, je bila obnova železniške postaje v Novem Sadu, kjer je novembra lani v padcu nadstreška umrlo 16 ljudi. Tragedija je sprožila močno protivladno gibanje, ki s študenti na čelu še vztraja na ulicah.

Momirović je bil med letoma 2020 in 2022 minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, še dve leti po tem pa je vodil ministrstvo za trgovino. Odstopil je manj kot en mesec po zrušenju nadstreška. Pred njim se je s položaja poslovil Vesić, ki je vodil ministrstvo za gradbeništvo.

Državo naj bi oškodovali za skoraj sto milijonov evrov

Oba ministra in še trije osumljenci so obtoženi, da so kitajskemu izvajalcu del omogočili protipravno premoženjsko korist v višini 18 milijonov ameriških dolarjev (15,6 milijona evrov). Državnemu proračunu naj bi s svojimi ravnanji povzročili škodo v višini 115 milijonov dolarjev (99,5 milijonov evrov).

