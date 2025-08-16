Sobota, 16. 8. 2025, 6.48
Protestniki prekinili koncert Jelene Karleuša in jo pregnali iz mesta
Petkov koncert pevke Jelene Karleuša v Loznici se je končal nepričakovano hitro. Nanj so namreč vdrli protestniki in dosegli, da je pevka, ki odkrito podpira srbsko oblast, prekinila koncert in hitro zapustila mesto.
V petek zvečer je v mestu Loznica na zahodu Srbije nastopila pevka Jelena Karleuša, ki v zadnjih letih pozornost priteguje predvsem z javnimi napadi na kritike srbskega predsednika Aleksandra Vučića. "Je Loznica nocoj pripravljena?" je na omrežju X zapisala pred koncertom, ki pa se ni iztekel po načrtih.
Ludilo u Loznici: Policija evakuisala Karleušu— Bez Cenzure (@BCenzure) August 15, 2025
SNS pevačica Jelena Karleuša večeras od 21 čas imala je zakazan koncert na platou ispred stadiona "Lagator" u Loznici, koji je prethodnih dana intenzivno promovisala na društvenoj mreži X. Međutim, samo sat vremena pre početka… pic.twitter.com/OzVFGqgRLd
Na prizorišče so vdrli protivladni protestniki, ki so z žvižganjem, piščalkami, vuvuzelami in kričanjem izražali nezadovoljstvo z nastopom Vučićeve podpornice v njihovem mestu. Dosegli so, da je Karleuša koncert predčasno prekinila, nato pa je obkrožena s policisti zapustila prizorišče.
Karleuša oterana sa koncerta.. 👍😂😂😂 pic.twitter.com/OcCxg3P3i2— Ivana (@Ivana66157567) August 15, 2025
Karleuša je pozneje na omrežju X protestnike označila za "huligane, ki so tepli ženske in otroke" in se zahvalila občinstvu, ki ga je bilo po besedah njenih podpornikov ogromno. Fotografije koncerta iz zraka so sicer kazale drugačno podobo.
Pokidala 😂 pic.twitter.com/Aq8H8OsuYi— Huckleberry (@Kosijana) August 15, 2025
V Srbiji se v zadnjih dneh spet krepijo protivladni protesti, po četrtkovem brutalnem policijskem nasilju nad protestniki so v petek na ulicah vseh večjih mest potekale velike demonstracije, marsikje je znova posredovala policija.
