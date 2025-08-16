Petkov koncert pevke Jelene Karleuša v Loznici se je končal nepričakovano hitro. Nanj so namreč vdrli protestniki in dosegli, da je pevka, ki odkrito podpira srbsko oblast, prekinila koncert in hitro zapustila mesto.

V petek zvečer je v mestu Loznica na zahodu Srbije nastopila pevka Jelena Karleuša, ki v zadnjih letih pozornost priteguje predvsem z javnimi napadi na kritike srbskega predsednika Aleksandra Vučića. "Je Loznica nocoj pripravljena?" je na omrežju X zapisala pred koncertom, ki pa se ni iztekel po načrtih.

Na prizorišče so vdrli protivladni protestniki, ki so z žvižganjem, piščalkami, vuvuzelami in kričanjem izražali nezadovoljstvo z nastopom Vučićeve podpornice v njihovem mestu. Dosegli so, da je Karleuša koncert predčasno prekinila, nato pa je obkrožena s policisti zapustila prizorišče.

Karleuša je pozneje na omrežju X protestnike označila za "huligane, ki so tepli ženske in otroke" in se zahvalila občinstvu, ki ga je bilo po besedah njenih podpornikov ogromno. Fotografije koncerta iz zraka so sicer kazale drugačno podobo.

V Srbiji se v zadnjih dneh spet krepijo protivladni protesti, po četrtkovem brutalnem policijskem nasilju nad protestniki so v petek na ulicah vseh večjih mest potekale velike demonstracije, marsikje je znova posredovala policija.

