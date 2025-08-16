Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
16. 8. 2025,
6.48

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jelena Karleuša

Sobota, 16. 8. 2025, 6.48

7 minut

Protestniki prekinili koncert Jelene Karleuša in jo pregnali iz mesta

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jelena Karleuša | Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Petkov koncert pevke Jelene Karleuša v Loznici se je končal nepričakovano hitro. Nanj so namreč vdrli protestniki in dosegli, da je pevka, ki odkrito podpira srbsko oblast, prekinila koncert in hitro zapustila mesto.

V petek zvečer je v mestu Loznica na zahodu Srbije nastopila pevka Jelena Karleuša, ki v zadnjih letih pozornost priteguje predvsem z javnimi napadi na kritike srbskega predsednika Aleksandra Vučića. "Je Loznica nocoj pripravljena?" je na omrežju X zapisala pred koncertom, ki pa se ni iztekel po načrtih.

Na prizorišče so vdrli protivladni protestniki, ki so z žvižganjem, piščalkami, vuvuzelami in kričanjem izražali nezadovoljstvo z nastopom Vučićeve podpornice v njihovem mestu. Dosegli so, da je Karleuša koncert predčasno prekinila, nato pa je obkrožena s policisti zapustila prizorišče.

Karleuša je pozneje na omrežju X protestnike označila za "huligane, ki so tepli ženske in otroke" in se zahvalila občinstvu, ki ga je bilo po besedah njenih podpornikov ogromno. Fotografije koncerta iz zraka so sicer kazale drugačno podobo.

V Srbiji se v zadnjih dneh spet krepijo protivladni protesti, po četrtkovem brutalnem policijskem nasilju nad protestniki so v petek na ulicah vseh večjih mest potekale velike demonstracije, marsikje je znova posredovala policija.

Več o tem:

Protesti v Beogradu
Novice Aretacije protestnikov v Srbiji, prijeli tudi slovenskega državljana
Jelena Karleuša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.