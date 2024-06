Srbski mediji so objavili lestvico najbogatejših srbskih glasbenih zvezd, med katerimi so tudi vsem znane Ceca, Lepa Brena in Jelena Karleuša. Na sam vrh pa se je s premoženjem, ocenjenim na sto milijonov evrov, povzpela Dragana Mirković.

Najpremožnejše zvezdnice v državi nimajo le ogromnih vsot denarja, temveč tudi vrsto nepremičnin, posestev, jaht in podjetij.

Na vrhu ostaja pred kratkim ločena pevka

Najbogatejša pevka na srbski estradi tudi po ločitvi ostaja pop-folk pevka Dragana Mirković, katere premoženje je ocenjeno na sto milijonov evrov. Pevka ima namreč poleg številnih nepremičnin v lasti tudi srbsko televizijo DM Sat. Ustanovila sta jo skupaj z nekdanjim možem, avstrijskim poslovnežem Tonijem Bijelićem, s katerim sta se ločila letos marca po 24 letih zakona, pred tem pa že tri leta živela ločeno. Skupaj imata 23-letnega sina Marka in 22-letno hčerko Manuelo.

A kot pravi Mirkovićeva, ji bogastvo brez sreče ne pomeni veliko. "Raje ne bi bila bogata, kot da sem nesrečna. Tega ne želim nikomur. Ljudje se motijo, ko mislijo, da je bogastvo vzrok za srečo," je povedala 56-letnica.

Nepremičnine v Miamiju, Monte Carlu in Beogradu

Na drugo mesto te lestvice se je uvrstila 63-letna Fahreta Jahić Živojinović, bolj znana pod imenom Lepa Brena. Pevka, rojena v Bosni in Hercegovini, že vrsto let živi v Srbiji, kjer je spoznala svojega moža, nekdanjega srbskega teniškega igralca Slobodana Živojinovića. Skupaj imata dva sinova, 32-letnega Stefana in 26-letnega Viktorja.

Z nepremičninami v Miamiju, Monte Carlu in Beogradu je njeno premoženje ocenjeno na 80 milijonov evrov. Ima tudi jahto, zasidrano v Črni gori, do pred nekaj leti pa je bila še lastnica založbe Grand produkcija.

Cecina vila velja za turistično znamenitost Beograda

Približno polovico manj premoženja ima 51-letna Ceca, katere pravo ime je Svetlana Ražnatović, in sicer 40 milijonov evrov. Njena vila v Beogradu velja za eno od turističnih znamenitosti srbske prestolnice, nepremičnine pa ima tudi na otoku Ciper.

Javnosti je znana tudi kot vdova srbskega paravojaškega vodje in vojnega zločinca Željka Ražnatovića - Arkana, ki je umrl leta 2000. Od takrat je ostala samska. "Vse si lahko privoščim sama, ne potrebujem moškega, ki bi me financiral. Potrebujem nekoga, ki mi bo izkazal iskrena čustva, pozornost in ljubezen," je pred kratkim povedala za srbske medije.

Spregovorila je tudi o pokojnem možu, ki ga sicer pogosto omenja. "Že 24 let ga ni, a je vsak dan prisoten v naših zgodbah in pogovorih, to je povsem naravno. Z Željkom imava dva čudovita otroka. Ti otroci se zelo dobro zavedajo, kdo je njihov oče, in povsem naravno je, da ga omenjajo in obujajo spomine nanj," je dodala. Skupaj imata 26-letno hčerko Anastasijo in 27-letnega sina Veljka.

Od revnega otroštva do ene najbogatejših srbskih pevk

Na neslavnem četrtem mestu pa najdemo 43-letno Jeleno Karleušo, katere premoženje je ocenjeno na 20 milijonov evrov. Pred leti je z možem Duškom Tošićem kupila okoli tri milijone evrov vredno vilo v naselju Dedinje, najprestižnejšem predelu srbske prestolnice. Vila je bila pred tem v lasti nekdanjega srbskega nogometaša Dragana Stojkovića.

A Karleuša ni premožna že od otroštva. Odraščala je namreč v skromnem domu v Novem Beogradu. "Odraščanje v revščini in težka devetdeseta leta so me naučila bojevitosti, zato se v marsičem razlikujem od drugih osebnosti šovbiznisa," je povedala.

