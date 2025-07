V Srbiji so od sobote zjutraj zabeležili 236 požarov na prostem, trenutno jih je aktivnih 27, je danes povedal minister za notranje zadeve Ivica Dačić. Po njegovih besedah so letos zabeležili največje število intervencij doslej, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug. Na območju Vranja so v soboto razglasili izredne razmere.

Dačić je za RTS povedal, da je bilo ta konec tedna na delu 656 gasilcev z 299 vozili. "Rešili so več kot deset oseb, ena oseba je bila poškodovana," je dejal. Pred požari naj bi rešili več kot 150 objektov, med katerimi so bile stanovanjske hiše in cerkev v Nišu. "Najbolj ogrožena območja so v okolici Niša, Vranja, Kragujevca, Prijepolja, Malega Zvornika, Užic in Kruševca," je še povedal minister.

Še nikoli toliko intervencij kot letos

Trenutno je aktivnih 11 požarov v okolici Vranja ter po dva v okolici Kraljeva, Niša, Zaječarja in Prijepolja. Po en požar je pri Kragujevcu, Pirotu, Novem Sadu, Požarevcu, Boru, Novem Pazarju, Užicah in Leskovcu. Na terenu je 149 gasilcev s 64 vozili.

Dačić je povedal, da še nikoli niso zabeležili toliko intervencij kot letos, vsaj v prvih šestih mesecih. "Dosegli smo neslavni rekord, kar zadeva število intervencij. To število intervencij je višje od 20.000," je dejal.

Po navedbah N1 je v požarih ta konec tedna zgorelo 31 objektov. V občini Svrljig pri Nišu so zaradi požarov na poljih razglasili izredne razmere. Ponoči je bilo na terenu 18 gasilcev z osmimi vozili, danes zjutraj pa so se jim pridružili še pripadniki specialnih enot civilne zaščite.

Požar, ki je uničil preko 150 hektarjev gozdnih površin, je sicer pod nadzorom in gospodinjstva zaenkrat niso ogrožena.

Spričo številnih požarov so izredne razmere v soboto razglasili tudi na območju Vranja, čeprav je večina tamkajšnjih pogorišč pod nadzorom. Na območju sicer ponoči ni bilo padavin, temperature pa so danes dosegle 33 stopinj Celzija. Lokalne oblasti so občane pozvale, naj ne kurijo na prostem.