Grčija se sooča z več obsežnimi gozdnimi požari, ki so opustošili domove in sprožili evakuacije ljudi. Gasilci se danes borijo na petih ognjenih frontah na Peloponezu zahodno od Aten ter na otokih Evia, Kitera in Kreta. Država je v soboto prosila za pomoč EU in danes pričakuje dve italijanski letali, češki gasilci so že na terenu.

"Danes pričakujemo težek dan z zelo veliko nevarnostjo požarov, skoraj po celotnem ozemlju," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik gasilske brigade Vasilis Vatrakogianis. Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo močni vetrovi, ki so v zadnjih dneh širili ogenj, danes v večjem delu države umirili.

Predlagali razglasitev izrednih razmer

Razmere ostajajo skrb vzbujajoče na priljubljenem turističnem otoku Kitera južno od Peloponeza. Namestnik župana Giorgos Komninos je za državno televizijo ERT povedal, da so požari uničili skoraj polovico otoka. "Hiše, čebelnjaki, oljke so zgoreli," je dejal. Med drugim so evakuirali ljudi, ki so zaradi izbruha požara v soboto ostali ujeti na eni od plaž. Pri gašenju so gasilcem pomagali trije helikopterji in dve letali.

Lokalne oblasti so predlagale razglasitev izrednih razmer, ki omogočajo okrepljeno podporo otoku. Kitera je veliko škodo utrpela že v požaru leta 2017.

Opozorila za veliko nevarnost požarov trenutno veljajo v enajstih grških regijah. Preteklo noč se je več požarov razplamtelo na otoku Evia, plameni so opustošili gozdne površine in ubili na tisoče domačih živali. Pristojne službe se danes že ves dan trudijo, da bi odpravile številne motnje v oskrbi z elektriko, v nekaterih vaseh je motena tudi oskrba z vodo.

Na Kreti so požari v soboto uničili štiri hiše in cerkev, preden jih je gasilcem uspelo omejiti. V kraju Krijoneri severno od Aten so okrepili policijski nadzor, da bi preprečili ropanje hiš, ki so bile poškodovane v požaru.

Temperature nad 40 stopinj Celzija

Grški premier Kiriakos Micotakis je na družbenem omrežju zapisal, da je gasilcem s titanskimi napori v soboto uspelo obvladati razmere na tem območju, zato se danes kaže boljša slika. "Bitka se nadaljuje z vsemi razpoložljivimi sredstvi," je poudaril.

Grčijo je pred tednom dni zajel vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija v številnih predelih. V Amfilohiji na zahodu države so v soboto izmerili 45,2 stopinje. V ponedeljek naj bi se temperature začele zniževati.

Prejšnji mesec so požari na petem največjem grškem otoku Hios uničili 4.700 hektarjev površin, na začetku julija pa so zaradi gozdnega požara na Kreti morali evakuirati pet tisoč ljudi. Najhuje je bilo leta 2023, ko je v gozdnih požarih v Grčiji zgorelo skoraj 175 tisoč hektarjev površin in je umrlo 20 ljudi.