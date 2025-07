"Ali je mogoče, da je grško poletje končano?" se je spraševal Američan, ki trdi, da so grški otoki prazni.

"Trenutno sem na Santoriniju in to je mrtev otok – povsod so prosta mesta, čeprav smo sredi julija, v času glavne sezone, in so cene nizke. Za nocoj še nisem rezerviral hotela, šel bom v mesto in našel cenovno ugodno namestitev," je dejal. Dodal je, da je zdaj pravi čas za obisk Santorinija za manj denarja, vprašal pa tudi, ali kdo ve, zakaj so grški otoki letos tako prazni.

Na odgovore ni dolgo čakal. "Santorini je prazen zaradi potresa na otoku v začetku letošnjega leta, preostale destinacije v Grčiji so zasedene," je pojasnil eden.

Za domačine predrago: "Ne moremo več uživati v lastni državi"

Vendar pa mnogi menijo, da je težava v cenah. Santorini je namreč znan kot eden najdražjih grških otokov. "Kot Grk vas vljudno prosim, da razmislite o počitnicah drugje. Turizem v Grčiji je tako dvignil cene, da številni domačini ne morejo več uživati v lastni državi. Potrebujemo odmor, ne od obiskovalcev, ampak od sistema, ki daje prednost dobičku pred ljudmi."

"Za Grke je čisto predrago, zato gredo preprosto nekam drugam. Za Grka je veliko ceneje iti v tujino kot na grški otok."

"Na Kreti domačini pravijo, da je to zanje najslabša sezona od covida. Življenjski stroški v Evropi in cene poletov so se drastično povišali, zato ljudje odpovedujejo potovanj, če že pridejo, pa varčujejo in ne zapravljajo denarja. Škoda za domačine, ki so najbolj prijazni, najbolj gostoljubni in najbolj pošteni ljudje, kar sem jih kdaj srečal," je še eden od komentarjev.