Avtor:
STA

Torek,
12. 8. 2025,
12.35

Osveženo pred

43 minut

NŠ Mura NK Mura Roman Pasevič nogometna tržnica PSG Ilija Zabarnji

Nogometna tržnica, 12. avgust

Ilija Zabarnji za 63 milijonov k PSG, beloruska okrepitev pri Muri

Ilija Zabarnji

Ilija Zabarnji je okrepil PSG.

Foto: Guliverimage

Francoski nogometni prvak PSG je danes sporočil, da se je klubu iz angleškega Bournemoutha tudi uradno pridružil ukrajinski branilec Ilija Zabarnji. Dvaindvajsetletnik je s pariškim klubom podpisal petletno pogodbo. Lokalni mediji ocenjujejo, da je prestop vreden 63 milijonov evrov ter bonusi.

"PSG z veseljem pozdravlja Illijo Zabarnjija. Dvaindvajsetletni osrednji branilec, ki bo nosil dres s številko 6, postaja prvi ukrajinski igralec v zgodovini kluba," je klub sporočil v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani. Pariški klub je v petek iz Lilla podpisal tudi pogodbo z vratarjem Lucasom Chevalierjem.

Zabarnji, ki ima 49 nastopov za ukrajinsko reprezentanco, naj bi bil ključna okrepitev pred novo sezono, saj se pričakuje, da bo premešal karte v osrednji obrambi PSG, kjer bo Luis Enrique imel verodostojno alternativo kapetanu Marquinhosu.

"Veseli smo, da smo ekipo okrepili z Ilijo Zabarnjijem. Je nadarjen igralec, ki je velik profesionalec," je dejal predsednik PSG Naser Al-Helajfi.

Zabarnji je za Ukrajino debitiral 7. oktobra 2020 na Stade de Franceu proti Franciji pri komaj 18 letih in postal drugi najmlajši igralec v zgodovini ekipe. Januarja 2023 se je pridružil Bournemouthu iz Dinama Kijeva, s klubom z juga Anglije pa mu je do konca pogodbe ostalo še štiri leta.

V prejšnji sezoni je imel Bournemouth prav po zaslugi odlične obrambe prvič v svoji zgodovini pozitivno razliko v danih in prejetih v premier league, to poletje pa je izgubil tri igralce.

Beloruska okrepitev pri Muri

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je v svoje vrste zvabil novo okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo črno-beli dres do konca sezone nosil od ruskega Sočija posojeni Roman Pasevič.

Beloruski krilni napadalec je v prejšnji sezoni za Soči, ki se je iz druge lige prebil med rusko elito, odigral 34 tekem, ob tem pa dosegel dva zadetka in prispeval šest asistenc, en zadetek pa je prispeval tudi v kvalifikacijah za napredovanje v prvo ligo.

V Rusiji je 25-letnik igral tudi za Ufo, v domovini pa je branil barve klubov Neman Grodno, Lida, Smogron, Osipoviči in Sputnik. Pasevič je doslej v karieri odigral 174 tekem in ob tem dosegel 24 zadetkov ter prispeval 21 asistenc, so zapisali pri Muri.

"Verjamem, da bo Roman dodana vrednost v naši ekipi. V Muro prinaša izkušnje, zaostril bo konkurenco na krilnih položajih, torej na mestih, kjer smo pretekle tedne iskali pravšnje okrepitve. Njegov slog igre in karakter ustrezata našim zahtevam, zato me toliko bolj veseli, da se je odločil za prihod v Fazanerijo in bo v prihodnje nosil dres Mure," je povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Mura, ki je v ponedeljek nazaj pripeljala tudi Luko Bobičanca, je v tej sezoni Prve lige Telemach na štirih tekmah zbrala le točko. V soboto jo čaka obračun z Domžalami, ki so edine še brez točk.

NŠ Mura NK Mura Roman Pasevič nogometna tržnica PSG Ilija Zabarnji
