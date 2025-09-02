Porsche Group Card praznuje 10 let – program zvestobe, ki je skozi desetletje postala zgodba o uspehu

Kar se je pred desetletjem začelo kot ideja o plačilni kartici, danes piše zgodbo o uspehu, zaupanju in dolgoročnem odnosu z uporabniki. Program zvestobe Porsche Group Card, ki ga je podjetje Porsche Slovenija lansiralo septembra 2015, praznuje svojo 10. obletnico.

Zametki programa so sprva temeljili na ideji plačilne kartice znotraj pooblaščene prodajno-servisne mreže, a je koncept sčasoma prerasel v dolgoročno usmerjen program zvestobe, ki bo uporabnikom skozi leta ponujal številne ugodnosti in podporo pri skrbi za njihovo mobilnost.

Foto: PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.

Danes, deset let kasneje, je Porsche Group Card sinonim za zvestobo, ugodnosti in kakovostno vsebino. Članstvo je brezplačno, člani pa lahko izkoriščajo:

ugodne servisne pakete in posebne ponudbe dopolnilne opreme v okviru pooblaščene prodajno-servisne mreže,

ekskluzivne popuste in ponudbe pri zunanjih partnerjih, povezanih z mobilnostjo in prostim časom,

dostop do koristnih vsebin na spletni strani in mobilni aplikaciji, ki vključujejo nasvete za vzdrževanje vozil, ideje za izlete in nasvete za varno vožnjo,

informacije o svojem vozilu ter zadnjem servisnem pregledu, lokacijah pooblaščenih prodajno-servisnih partnerjev, hiter dostop do Asistence Porsche Slovenija v primeru nezgode in še veliko več.

Foto: PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.

Septembra praznujemo skupaj z vami Ob deseti obletnici pripravljamo posebno praznovanje, namenjeno prav vsem članom Porsche Group Card programa. Nagradna igra (1.–7. september 2025) Vsi aktivni člani lahko sodelujejo v nagradni igri, v sklopu katere bo izžrebanih 5 srečnežev, ki bodo prejeli: vikend testno vožnjo z enim izmed vozil iz portfelja znamk, ki jih zastopa Porsche Slovenija,

in ekskluzivno povabilo za dve osebi na zasebni Drive-in kino dogodek, ki bo potekal 19. septembra pred Centrom Vič v Ljubljani. Nagradna igra poteka v mobilni aplikaciji Porsche Group Card.

Ekskluzivni Drive-in kino dogodek (19. september 2025)

Dogodek bo namenjen izključno izbranim povabljencem. Poleg projekcije filma, ki ostaja zaenkrat še skrivnost, bo za udeležence pripravljeno družabno dogajanje s pogostitvijo, večer pa bo povezoval znani TV komentator, katerega identiteta prav tako ostaja presenečenje.

Na ta način se bomo simbolično zahvalili vsem, ki so na različne načine skupaj z nami gradili uspešno zgodbo Porsche Group Card programa.

Skupaj ustvarjamo prihodnost mobilnosti

Porsche Group Card ni le program zvestobe – je skupnost ljudi, ki cenijo kakovost, skrb za vozilo in predvsem izkušnjo mobilnosti, ki presega vsakodnevno vožnjo. Deset let je le začetek – z optimizmom in novimi idejami zremo v prihodnost.

Foto: PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.

Več informacij, člankov in aktualnih ugodnosti najdete na www.porsche-group-card.si.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.