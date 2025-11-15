Za niti pol cene mercedesa? Prestiž kitajskega avtomobila je nekaj zanimivega. #foto

Avtomobil najstarejšega kitajskega proizvajalca, ki ima vsaj v daljni Aziji status premijske znamke. Lahko hongqi HS3 predstavlja alternativo nemškim premijskim tekmecem za manj kot polovico njihove cene ali pa dejansko začenja nov nišni premijski razred?

Foto: Gregor Pavšič Prvič na testu avtomobil kitajske znamke Hongqi. Model HS3 je njihov najcenejši, stane pa nekaj manj kot 35 tisoč evrov. Za pogon skrbi 1,5-litrski turbobencinski motor, bistvo vozila pa je v drzni zunanjosti, pohvalno dobremu razmerju materialov in kakovosti izdelave v notranjosti ter zelo spodobne prostornosti vozila. Teoretično je HS3 pol cenejši od vstopne cene primerljivega mercedesa, toda ti dejansko niti niso njegov glavni tekmec. Kam na trgu v Sloveniji sodi Hongqi, je še težko trditi. Ta znamka bi namreč lahko začela novo nišo cenovno dostopnejšega avtomobila s premijskim pridihom.

Palec gor: vpadljiva in posebna oblika, prostornost, kakovost materialov, udobje, cena

vpadljiva in posebna oblika, prostornost, kakovost materialov, udobje, cena Palec dol: slabša prepoznavnost znamke v Evropi, neelektrificiran motor, sprednji kolesi se občasno zavrtita v prazno

V zadnjih mesecih pogosto poročamo o novih kitajskih znamkah avtomobilov in nekaj med njimi je bilo v zadnjem času tudi takih, ki so bile stare komaj nekaj let. Iz Kitajske na evropske ceste res prihajajo novi avtomobili zagonskih podjetij, toda primer tokratnega avtomobila pa je povsem nasproten.

To je osnovni model znamke Hongqi, pri kateri pač ne moremo pripomniti, da gre za znamko brez zgodovine, zgodbe in tradicije. To je namreč kitajska znamka z najdaljšo tradicijo izdelovanja avtomobilov. Prvega so izdelali že leta 1958. Večji del tega obdobja so to uradna kitajska državna vozila, s katerimi se (seveda v večjih limuzunah) vozijo tudi njihovi predsedniki. S hongqijem se je vozil Mao Cetung, enako se z njim vozi tudi trenutni kitajski predsednik Ši Džinping.

Hongqi je kitajska prestižna znamka avtomobilov, ki je na slovenski avtomobilski trg vstopila letos. V Ljubljani so ob Celovški cesti odprli tudi večji prodajni salon. Ta se zanimivo nahaja blizu ulice, kjer je doma že več let najuspešnejši avtomobilski trgovec in tudi vodilna premijska znamka med Slovenci. Bodo ti sprejeli avtomobile kitajske “rdeče zastave” in ali honqgiji res sodijo v premijsko konkurenco?

Športni terenec HS3 je dolg 4,6 metra, medosna razdalja pa meri zelo spodobnih 2,77 metra. To je torej kompaktni športni terenec, ki nemudoma daje vtis kitajske različice mercedesa GLC.

Največja razlika med obema je prav gotovo cena. HS3 stane pol toliko kot osnovni GLC, saj znaša cena komaj 35 tisoč evrov, seznam doplačil pa je sila skop - na voljo je le barva za 500 evrov, vsa ostala oprema je vključena v ceno. Pri premijskih znamkah je treba izhodiščni ceni dodati še le kup dodatkov, kar sicer prinaša poosebljenje avtomobila lastnim potrebam in to je tudi eden temeljev premijskega trga. Tam kupci avtomobili izbirajo drugače, zato tudi cena med hongqijem in “nemci” nikakor ne pomeni vsega.

Naj HS3 štejemo med premijske kompaktne športne terence Ali ne, občutek v takem avtomobilu je kar pošteno “mercedesovski”. K takemu občutku pripomore tudi dejstvo, da je kar nekaj elementov notranjosti praktično enakih kot pri znamki iz Stuttgarta. Začne se že pri gumbu za zagon motora, obvolanski prestavni ročici in podobno.

Pohvaliti gre materiale in tudi kakovost, prav tako udobje in prešerno odmerjeno prostornost na zadnji klopi. Udobje sedežev je za kitajske avtomobile prav gotovo nad povprečjem. Vse to pripomore k oceni, da je HS3 lahko zanimiv avtomobil in da ta kombinacija prestiža ter prostornosti dobro dopolnjuje vse prej kot zadržano zunanjost. Hongqijevi avtomobili so oblikovno kar precej drzni, posebni in prav nič minimalistični. V masivni sprednji maski bo marsikdo videl linije rolls-roycov.

Za pogon avtomobila skrbi 1,5-litrski turbobencinski motor z močjo 115 kilovatov. Motor sicer ni pretirano močan, a vseeno po potrebi kar precej agresivno prenese moč prek robotiziranega sedemstopenjskega samodejnega menjalnika na sprednji kolesi. Poraba? Ker je motor klasičen in neelektrificiran, prav rekordno nizko ni. Gibala se je nekaj nad osmimi litri na sto prevoženih kilometrov.

Na spolzkem asfaltu se sprednji kolesi celo radi zavrtita v prazno, pa tudi sicer pričakovano vozne lastnosti niso na ravni nekaterih nemških premijskih športnih terencev. Zanesljivo pa se HS3 lahko tudi iz vidika dinamike postavi ob bok tistim avtomobilom, ki imajo z njim primerljivo ceno.

Cena HS3 znaša nsmreč le nekaj manj kot 35 tisoč evrov, ta cena pa že vključuje vso razpoložljivo opremo. Kot že rečeno, znaša doplačilo 500 evrov le za dvobarvno karoserijo.

Kdo so ciljni kupci Hongqija?

Na mestu je seveda vprašanje, kdo so ciljni kupci znamke Hongqi. Da bi premožnejši kupec namesto po audija, mercedesa ali BMW raje odšel po poceni kitajsko alternativo, najbrž ni prav zelo verjetno. Tovrstni kitajski avtomobili za precej dostopno ceno približujejo premijski pridih širši množici kupcev, s tem pa odpirajo celo dodatno tržno nišo cenejšega premijskega segmenta. To so premijski avtomobili za množice, ki želijo za ceno dobiti veliko dobro opremljenega avtomobila z izrazitim udobjem in izstopajočo zunanjostjo.

