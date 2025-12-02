Opel grandland - ne zasluži si sence Kitajcev, glavni izziv pa je pri ceni in prepoznavnosti

Foto: Gregor Pavšič Opel grandland je v drugi generaciji postal precej večji kot prej, tudi oblikovno se zdaj precej razlikuje od sorodnih koncernskih avtomobilov in celo lastnih Oplovih bratov in sester. Na cesti ga boste morda najprej celo zamenjali za katerega od novodobnih kitajskih tekmecev, ki so tudi največji trn v njegovi peti. Grandland odgovarja z veliko mero prostornosti in vsakodnevnega udobja, pa tudi skrbjo za kakovostne materiale in širok nabor opreme. Žal ta precej poviša njegovo izhodiščno ceno, zato je tržna konkurenčnost odvisna predvsem od akcijskih popustov trgovcev.

Palec gor: zunanjost z zanimivimi podrobnostmi, prostornost in udobje, dobra kakovost izdelave, vozna izkušnja

zunanjost z zanimivimi podrobnostmi, prostornost in udobje, dobra kakovost izdelave, vozna izkušnja Palec dol: ozek izbor motorjev, cena brez popustov, poraba goriva

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pisali smo že, da so trgovci določenih avtomobilskih znamk prodajalci več različnih koncernov. Tudi v salonu, kjer smo prevzeli testnega opel grandlanda, prodajajo na slovenskem trgu sveže kitajske znamke. Te slovenske kupce nagovarjajo z avtomobili všečnih oblik, dolgega seznama serijske opreme in privlačno nizkimi cenami. Tudi ko sem čakal na ključe avtomobila, si je nekaj obiskovalcev v salonu ogledovalo nove kitajske športne terence, grandland pa se mi je zdel tisti dan kar nekoliko zapostavljen.

Upravičeno? Prav gotovo ne. Že prvi kilometri so namreč dali vedeti, da je športni terenec s kombinacijo francoske tehnike in kar nekaj preostalega nemškega šarma (navsezadnje ga tudi izdelujejo v Nemčiji) zelo uglajen, kakovosten in tudi oblikovalsko dovolj poseben. Od daleč bi ga marsikdo lahko zamenjal za enega izmed kitajskih prišlekov, kar je v današnjih časih dejansko dobro. Oblikovno izstopa sprednji in tudi zadnji del, v notranjosti pa so rešitve bolj klasične in za Oplove avtomobile večinoma tudi že dobro znane.

Foto: Gregor Pavšič

Vse v notranjosti seveda ni bleščeče dobro. Volan je sicer Oplov in je morda malo večji, kot bi si želeli, tu in tam je nekaj cenenih materialov, digitalni merilniki in vmesnik na sredinski konzoli niso ravno najnovejši in med najbolj prilagodljivimi.

Povprečnemu kupcu bo sicer prav gotovo pomembnejše, da ima grandland še vedno klasična stikala za klimatsko napravo in ozvočenje. Ergonomija je na splošno dobra, so pa vsaj nekatera stikala (tudi za menjalnik in izbiro voznih programov) že dobro znana tudi iz sorodnih koncernskih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Grandland izhaja s Stellantisove platforme STLA medium, torej podobno kot citroën C5 aircross ter peugeota 3008 in 5008. Novi grandland je od starega daljši za občutnih 17 centimetrov, kar je osnovno izhodišče za njegovo veliko večjo uporabnost. Prtljažnik je pridobil 36 litrov in skupna prostornina prtljažnika je že 550 litrov. Z vsem tem je grandland postal veliko resnejši športni terenec, kot je bil v prvi generaciji.

Foto: Gregor Pavšič

Šibka točka grandlanda (in tudi sorodnih vozil Stellantisovega koncerna) je precej ozek izbor motorjev. V takega grandlanda bi seveda spadal tudi dizelski motor ali pa vsaj močnejši štirivaljni bencinski motor. Če izvzamemo tehnično in cenovno manj prepričljivi električni in priključno hibridni različici, je realna izbira za večino potencialnih kupcev le še 1,2-litrski bencinski trivaljni motor.

Ta je blagi hibrid, kar prinaša skupno moč sto bencinskih in še nekaj električnih kilovatov. To je dovolj, ko se vozimo počasneje po mestu ali med umirjeno vožnjo tako na podeželju kot po avtocesti, ob vsaki potrebi po nekoliko odločnejšem pospešku pa boste pogrešali nekaj več moči v motorju ali pa en dodatni valj.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Med ovinki pravih presenečenj ni – ker od 4,65 metra dolgega in 1,6 tone težkega športnega terenca ne pričakujemo prvovrstne vozniške dinamike in temu niti ni namenjen, lahko s pohvalo ocenimo tisto uporabnost, ki jo bomo na cesti od njega tudi pričakovali. To sta predvsem udobje in načeloma zelo dobra zvočna zatesnjenost, ko se vozimo tako po avtocesti kot bistveno počasneje po vsakodnevnih opravkih.

Tudi poraba v blagih hibridih, ki imajo za osnovo precej šibak motor, ni pretirano varčna. Na testu se je med kombinirano vožnjo vrtela okrog sedem litrov na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Ne glede na omejitve pri motorju je grandland postal zelo resen avtomobil, ki bo prepričal voznike s potrebo po družinski prostornosti vozila in ki stavi na uveljavljene evropske avtomobilske rešitve. Grandland, ki je nedvomno veliko boljši od predhodnika, z ničimer zares ne razočara – morda celo nasprotno preseneti, saj je uglajen, dobro izdelan in vsestransko uporaben športni terenec. Da je ob tem z nekaj dodatki še oblikovno zanimiv, mu štejemo v pomemben plus.

Glavni izziv tako ostaja na strani trgovcev, ki morajo grandlandu ohraniti pravo mero cenovne konkurenčnosti. Na voljo sta dve stopnji opreme in avtomobil ima izhodiščno ceno nekaj pod 31 tisočaki. Oprema GS, kakršno je imel tudi naš testni avtomobil, stane skoraj pet tisoč evrov več. Redna cena grandlanda bo tudi z nekaj manj opreme vsaj okrog 35 tisočakov, kar je seveda za eno električno subvencijo nad tekmeci iz Kitajske. Tu nato v veljavo stopijo popusti, ki trenutno pri Oplu redno ceno grandlanda znižajo celo do pet tisoč evrov.