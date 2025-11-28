Klasika živi naprej: ta fotografija že napoveduje glavne novosti #foto

Oplova astra je trenutno v osmi generaciji, prihodnje leto pa pričakujemo prenovo tako za kombilimuzinsko kot karavansko izvedbo. Pri Oplu so s prvimi fotografijami že napovedali to prenovo. Spremembe ne bodo drastične – linije bodo še nekoliko ostrejše in s prepoznavnimi žarometi, po grandlandu bo tudi astra prvič dobila osvetljen Oplov logotip na sprednjem delu avtomobila.

Glede tehničnih podrobnosti Nemci še niso potrdili ničesar. Pričakujemo ohranitev enakega hibridnega pogona in tudi prenos priključno hibridnega pogona, bolj vprašljiva je električna različica.

Foto: Opel Foto: Opel