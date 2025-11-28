Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Opel Astra

Opel astra

Klasika živi naprej: ta fotografija že napoveduje glavne novosti #foto

Nekoliko spremenjen sprednji del z žarometi in prvič tudi osvetljen logotip za opel astro. Foto Opel

Nekoliko spremenjen sprednji del z žarometi in prvič tudi osvetljen logotip za opel astro.

Foto: Opel

Opel je s prvo fotografijo napovedal prenovo svoje astre.

Oplova astra je trenutno v osmi generaciji, prihodnje leto pa pričakujemo prenovo tako za kombilimuzinsko kot karavansko izvedbo. Pri Oplu so s prvimi fotografijami že napovedali to prenovo. Spremembe ne bodo drastične – linije bodo še nekoliko ostrejše in s prepoznavnimi žarometi, po grandlandu bo tudi astra prvič dobila osvetljen Oplov logotip na sprednjem delu avtomobila.

Glede tehničnih podrobnosti Nemci še niso potrdili ničesar. Pričakujemo ohranitev enakega hibridnega pogona in tudi prenos priključno hibridnega pogona, bolj vprašljiva je električna različica. 

Opel astra | Foto: Opel

Opel Astra
