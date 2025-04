Opel frontera v Sloveniji. Prvi vtis? To bo eden bolj praktičnih križancev. #foto

Opel je že pred slabim letom v Istanbulu razkril novo generacijo frontere. To je za Oplovo znamko uveljavljeno ime, ki pa danes predstavlja povsem drugačen avtomobil kot nekoč. Razen imena nova frontera z originalom vsaj tehnično in oblikovno nima veliko skupnega, ima pa glede na segment veliko višji prodajni potencial.

Frontera je zdaj kompaktni križanec za najbolje prodajani avtomobilski razred v Evropi, s katerim bo Opel v s tem segmentu ob že uveljavljeni mokki še povečal svojo ponudbo. V zadnjih desetih mesecih v Sloveniji predstavljata segmenta B in C kar 46 odstotkov trga, kar pomeni trg z okrog 25 tisoč vozili.

Frontera stavi na praktičnost in enostavnost, od mokke je daljša za 23 centimetrov

Frontera tako prihaja kot sorodni model citroëna C3 aicross, ki pa ga vsaj s prihodom v Slovenijo prehiteva. V okolici Celja smo resda vozili še frontero z nemškimi registrskimi oznakami, tako da so bili to dejansko avtomobili na gostovanju, a prve slovenske frontere prihajajo maja, večja količina vozil pa nato jeseni.

Frontera je dolga 4,38 metra. To je 26,5 centimetra manj od večjega grandlanda in 23 centimetrov več od mokke. Frontera dimenzijsko spada v vrh segmenta B in na dno segmenta C. V primerjavi s prejšnjim grandlandom je krajša le za deset centimetrov.

Foto – takšna je frontera znotraj

Oblikovno se bo tudi znotraj Stellantisovega koncerna dovolj razlikovala od bratov, da bo na cesti zagotovo dovolj opazna. Kaj pa notranjost? Kot smo vajeni že pri drugih Oplovih modelih, kjer si tehnično zasnovo delijo s francoskimi brati, je oblikovalska zasnova notranjosti drugačna, lahko rečemo tudi bolj nemška. Tu se novodobni opli, nekoč v ameriški in zdaj v francoski lasti, najbolj ločijo od sorodnih Stellantisovih modelov.

Prav gotovo trdijo usmeritve Opla, da so želeli s frontero izdelati praktičen in uporaben avtomobil. Prostora na zadnji klopi je veliko za ta segment, sedi se dobro in predvsem je preglednost tudi z zadnje klopi zelo dobra. Izpostaviti gre velik kot odpiranja zadnjih vrat. Vse to šteje avtomobilu, če ga ocenjujemo iz vidika potencialne družinske uporabe, v pozitivno stran.

Foto: Uroš Modlic

Dva hibridna pogona bosta najbolj zaželena

Za pogon avtomobila skrbita blago hibridni pogon ali povsem električna različica. Pri blagem hibridu je osnova 1,2-litrski bencinski trivaljni motor z močjo 81 kilovatov, temu pa so dodali še 21-kilovatni elektromotor. Ta pogon je že uveljavljena ponudba pri drugih znamkah, ni pa to edina možnost izbire pri klasičnih motorjih z notranjim zgorevanjem.

Dodatna izbira je namreč še zmogljivejši blago hibridni pogon, kjer je bencinski motor stokilovatn107-kilovatni. Za prenos moči skrbi samodejni dvosklopčni menjalnik, ročnega menjalnika ni več na voljo.

Električna frontera ima baterije tipa LFP

Tretja možnost je še povsem električna različica, ki prihaja z baterijo kapacitete 44 kilovatnih ur (kWh). Baterija je tipa LFP, kar je po Citroenu druga evropska uporaba tovrstnih baterij. Moč elektromotorja je 83 kilovatov.

Pri enaki opremi je električna frontera od hibridne dražja za sedem tisoč evrov, toda z upoštevanjem subvencije 7.200 evrov je električna frontera vsaj trenutno (odvisno od razpoložljivosti subvencij, ko čisto zares pripelje na trg) nekaj evrov cenejša od hibridne. Paketa opreme bosta le dva (trim, GS), kar začetno ceno frontere z upoštevanim popustom spušča pod mejo 20 tisočakov. Enako velja tudi za električno, če upoštevamo subvencijo. Nekoliko bolj realno sliko cen frontere bomo dobili s testnimi vozili, kjer dodatna oprema ponavadi dvigne ceno.

Hvalimo prostor zadaj in širok kot odpiranja zadnjih stranskih vrat

Prostornost frontere je sodeč po prvem vtisu povsem zgledna tudi za uporabo avtomobila v družinske namene. Prostornina prtljažnika je 450 litrov, kar je mogoče s podiranjem zadnje klopi povečati do 1.600 litrov. Tudi oblika zadnjega dela frontere, ki je prej škatlast kot zaobljeno kupejevski, kaže na težnjo snovalcev, da s frontero ponudijo praktičen avtomobil. Vsaj pri tem si je tudi novodobna frontera primerljiva z nekdanjim originalom.

Frontera bo imela tudi možnost šestega in sedmega sedeža, kar bo stalo 850 evrov. V notranjosti je še nekaj zanimivih rešitev, na primer elastični trak za pritrjevanje stvari pod sredinsko konzolo. Digitalni zaslon je dokaj majhen, a ker so kupci oplov ponavadi starejši, jim pretirana digitalizacija najbrž ne bi bila všeč.

Trgovci želijo na mesec prodati vsaj 50 fronter, po oceni uvoznika znamke pa ima frontera v Sloveniji potencial prodaje več kot 500 vozil letno.