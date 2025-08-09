Druga generacija se je znebila štirikolesnega pogona, prenova pa še dizla, ki ga ustrezno nadomešča mehko hibridno postrojenje s 6-stopenjskim eDCT menjalnikom.

Naj gre za bencinski različici s 6-stopenjskim ročnim ali 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom oziroma omenjeni mehki hibrid. Te motorje, ki so jih posebej za hibridno delovanje pripravili Oplovi inženirji, dobro poznamo iz testov vozil različnih znamk pod okriljem Stellantisa.

Vsem 1,2-litrskim hibridom pripadajo 6-stopenjski DCT menjalniki, motorji pa se pri 130 na uro vrtijo z 2900 vrtljaji z digitalnimi izpisi po 100. Pri vseh, kljub različnim znamkam, izpostavimo delovanje z vnaprej izbrano stopnjo rekuperacije, ki omogoča prilagodljivo vožnjo z zmanjšano uporabo zavorne stopalke.

30.640 evrov znaša redna cena testne mokke

Če bi šlo za financiranje, bi prihranek znašal 1.300 evrov. Je pa v ceno vštetih 3.850 evrov za dodatno opremo, kjer velja izpostaviti paket tehnologijo (2.700 evrov), ki z varnostno opremo, vozniškimi pripomočki, potovalnimi priboljški, žal pa tudi s ceno gleda proti razredu višje.

Po 450 evrov sta razumni ceni za vpadljivo kolibri modro barvo in paket udobje z ogrevanjem sprednjih sedežev in volana, dvovišinskim dnom prtljažnika in ogledalcem brez okvirja. In ja, kdo ne bi izbral 18-palčnih platišč Iron Man z gumami 215/55 za 250 evrov?

415 centimetrov dolgi križanec ni prav visok (153,5 cm) niti pretirano dvignjen od tal. Po različnih podatkih 145 ali 160 milimetrov na kolesih 215/55 R18. Foto: Aleš Črnivec

Palec gor

Univerzalen hibridni pogonski sklop ni samo člen v strategiji zmanjšanja proizvodnih stroškov, ampak je odlična izbira za pogon različnih modelov v sklopu Stellantisa. Tudi v mokki predstavlja optimalno razmerje med zmogljivostjo in varčnostjo.

Prednastavljena stopnja rekuperacije z dobro izbrano intenzivnostjo zavornega delovanja elektromotorja ni moteča, ohranja energijo v bateriji in zmanjša obrabo primarnega zavornega sistema.

Nismo spregledali, da se tla pod ogledaloma osvetlijo tudi pri odpiranju zadnjih vrat, da sta polici v sprednjih vratih osvetljeni, kot tudi polnilno mesto telefona in da so dvojni šivi na sedežih dvobarvni, sivi in modri.

Palec dol

Za odpiranje prtljažnika potrebuje nevednež tri poteze. Najprej neuspešno tlači prste pod spodnji rob vrat, saj je tam tudi vdolbina v odbijaču (1). Išče naprej in najde mesto za odpiranje pravzaprav v odbijaču decimeter nižje dol (2). Ker na tem mestu samo sprosti zaklep, mora z roko nazaj na (1) in končno lahko dvigne prtljažna vrata (3).

Nosilna plastika za pribor, ki nadomešča rezervno kolo, zavzema preveč prostora na sredini dna prtljažnika. Oprema, ki jo nosi, bi se lahko razporedila z manj poseganja v prostor.

Doplačilni dodatki v paketu tehnologija, ki najbolj udarijo po žepu, pa bi se jim težko odpovedali, so: prilagodljiv regulator hitrosti, Intelli-Lux LED matrična žarometa, radio DAB Multimedia Navi, zaznavanje pešcev in kolesarjev, nadzor mrtvega kota, parkirni pomočnik, kamera s 180-stopinjskim pogledom, odklepanje in zagon brez ključa, brezžično polnjenje telefona, ohranjanje lege na prometnem pasu …

Ne samo črni vizor med žarometoma, ki skupaj z novim Oplovim bliskom pripada ostalim modelom. Zgornja bleščeče črna linija gre od pokrova motorja nad stekli do zadka, spodnja pa povezuje odbijača, pragova in obrobe blatnikov. Pravijo, da so se kromu odpovedali pa vidimo zadaj svetli izpušni cevi … Verjetno so mislili električno mokko.

Sploščen volan in enota z merilniki predstavljata lep izdelek skupaj s primerno prečiščeno armaturno ploščo. Konzola med sedežema nosi polnilno mesto, vhod USB, priključek 12V, utora za pijačo in predal pod naslonom. Foto: Aleš Črnivec

Pogled v kabino: nov volan, manj fizičnih stikal …

Široka plošča povezuje dva barvna 10-palčna zaslona, vozniškega z merilniki in osrednjega na dotik, ki je obrnjen k vozniku in predstavlja osnovo izpopolnjenega informacijsko razvedrilnega sistema. Volan je dvakrat sploščen, spremenjen je spodnji krak in stikala na stranskih dveh.

Iz konzole med sedežema so nekaj fizičnih stikal premestili na zaslon, na srečo pa so ohranili pomembne štiri otipljive, volume in tri za klimo. Na ergonomsko ustreznem mestu je ostalo stikalo drive mode in eden od najbolj priročnih vzvodov menjalnika.

Visokorasle potnike zadaj rešuje konkavna oblika za naslonjaloma

Tja lahko meter devetdeset visok potnik skrije kolena, pri čemer lažje zleze na sedež kot nazaj ven. Sicer pa odrasli potniki običajne rasti nimajo namestitvenih težav. Sedeži so okusno oblazinjeni z obrobami v videzu usnja, blago je večbarvno, dvojni šivi so sivi in modri.

Sprednja sedeža sta ustrezno obrobljena in nastavljiva po višini. Klimatizirana notranjost je osvetljena spredaj in zadaj, tudi z bralnima lučkama, spredaj so osvetljena tla in tudi polici v vratih. Ogledalci v sprednjih senčnikih sta osvetljeni, sovoznikov predal pa ne.

Mokko se odklepa in zaklepa brez dotika ročajev, pri vstopanju se osvetlijo tla tudi med odpiranjem zadnjih vrat. Oblikovalci niso pozabili na majhne podrobnosti, dvojni vzporedni šivi na primer so v dveh barvah, sivi in modri. Foto: Aleš Črnivec

Če bi imeli mokko v svoji garaži

Velikost prtljažnika 350 litrov je v segmentu B pričakovana, pri čemer menimo, da je izmerjena nad ploščo v spodnjem položaju. Povsem spodaj je okrogel prostor, kjer je namesto rezervnega kolesa prevelika plastika z opremo za popravilo gume.

Mi bi to plastiko takoj odstranili, pribor namestili v ustrezno vrečo ali škatlo ter pridobili 50 litrov po grobi oceni. Sicer pa se osnovni volumen s položenimi naslonjali poveča na 1.105 litrov.

Kaj daje vozniku 1.2 turbo hibrid?

Sistemsko 107-kilovatno moč sestavljata 100-kilovatni bencinski motor in 15,6 kilovatni elektromotor, ki prazni in polni 48-voltno baterijo s kapaciteto 898 vatnih ur (uporabnih je 432). Izstopata dva v običajnem prometu težko dosegljiva podatka: največja hitrost 209 na uro in povprečna poraba 4,9 po merilnem postopku WLTP.

Lepo oblikovan usnjen volan je s približno 2,7 zavrtljaja neposreden. Kovinsko stikalo za upravljanje menjalnika spada skupaj z ergonomskim položajem med najbolj priročne. Sedež z nastavitvijo tudi po višini omogoča dober pregled naokrog in nad široko digitalizirano ploščo z dvema zaslonoma.

Športne občutke stopnjujejo drive mode in kovinske stopalke. Na voljo so trije načini vožnje, varčno (pravilno bi bilo tudi ležerno), običajno (uravnoteženo, udobno) in športno (opazno bolj odzivno). Voznik izbira med avtomatskim in ročnim upravljanjem menjalnika, na dodatni zavorni učinek delovanja hibridnega sistema ne more vplivati. Po naši izkušnji to ni moteče, ker je prednastavljen v ravno pravšnji meri.

Prtljažni prostor meri 350 litrov nad ploščo v spodnjem od dveh položajev. Foto: Aleš Črnivec Odrasla potnika imata zadaj dovolj prostora, komolcev pa ne bosta naslanjala skozi okna, ker stekli s tretjino površine gledajo iz vrat. Za pijačo je prostor v vratih, za sedežema sta žepa, vmes vhoda USB in pod stropom bralni lučki. Foto: Aleš Črnivec

Podobni občutki kot pri enakih hibridnih pogonih

Med mestno in podeželsko vožnjo so motorni vrtljaji večinoma med 1500 in največ 2500. Več niti ni potrebno, ker avtomatika običajno menja prej, v šesti prestavi pa se motor pri 90 na uro tako ali tako vrti na 2000. Enako kot med prejšnjimi testi smo tudi pri mokki opazili, da motor med pospeševanjem za trenutek zamuja.

Temu se da izognit z vnaprejšnjo pripravo, ki jo omogočata drive mode in ročna izbira prestav, na primer med vožnjo za vozilom, ki ga želimo prehiteti. Z menjalnikom na M izberemo prestavo, kjer so motor vrti vsaj z 3500 vrtljaji, drive mode preklopimo na športno, počakamo in izkoristimo primerno priložnost za prehitevanje. Ko je manever končan vrnemo režim iz M nazaj v D.

Prehitevali smo naravnost v radar

Med testno vožnjo po predpisih z upoštevanjem omejitev se praviloma ne izogibamo prehitevanju. Tako smo na primer znotraj naselja vozili z 52 na uro po merilniku in prehitevali naravnost proti policistu, je takoj usmeril radar proti mokki.

Voznik pred nami je zaradi merjenja hitrosti za vsak slučaj vozil s 35 na uro in se med našo vožnjo mimo zgroženo trkal po čelu. Policist ni ukrenil ničesar, le merilno napravo je od mokke usmeril v tla. Morda bi vseeno lahko ...

Morda je takšno kovinsko stikalo najbolj primerno za upravljanje menjalnika, posebej pa cenimo ergonomsko namestitev. To velja tudi za stikalo drive mode. Foto: Aleš Črnivec V številnih vozilih vgrajeni mehko hibridni sistem je sestavljen iz 100-kilovatnega 1,2-litrskega turbo trivaljnika, 15,6-kilovatnega elektromotorja in 48-voltne baterije s kapaciteto 898 vatnih ur. Foto: Aleš Črnivec

Pri ročnem upravljanju menjalnika ni mogoče uničiti motorja

Mokko smo za test priganjali s polnim plinom v višje vrtljaje v vseh treh načinih z ročnim in avtomatskim menjanjem prestav. Podobno kot pri drugih hibridih sistem ne dovoli, da bi vrtljaji dosegli redeče polje pri številki 6000, s tem da se prej avtomatsko vklopi višja prestava.

No, tako smo preverili delovanje od prve do tretje, za višje prestave bi že potrebovali poligon z dolgo ravnico. Sistem pa skrbi za "zdrave" vrtljaje tudi na drug način. Tako ne dovoli ročne izbire višje prestave, če so vrtljaji prenizki in "presliši" ukaz za prestavo nižje, če so vrtljaji previsoki.

Menjalniki so enako nastavljeni, podvozja podobno uravnotežena

Govorimo o mokki in vseh preizkušenih mehko hibridnih tesnih vozilih. Pri 50 na uro vozijo v peti prestavi s 1400 vrtljaji, v šesti z 2000 pri 90 in 2900 pri 130. Razlike so v natančnosti števcev in ta se pri mokki zmoti le za 2 kilometra. Pripada ji tudi digitalni merilnik vrtljajev z odčitavanjem po 100.

Glede podvozja menimo, da ne obstajajo posebne razlike, ki bi jih morda opazili med istočasnim preverjanjem. Mokka zanesljivo premaguje hitre ovinke, stopnja trdote vzmetenja pa je znotraj meje udobja. To tudi pomeni, da med vožnjo voznik niti sovoznik ne bosta vsakič zadela določene točke na zaslonu na dotik.

WLTP 4,9, poraba na testu 5,9

Pri ocenjevanju porabe goriva preverimo podatek ob prevzemu vozila, čeprav ne poznamo načina vožnje. Šlo je za 1034 kilometrov s povprečjema 6,4 litra pri 52 na uro. Mokko smo natočili po 700 kilometrih s porabo 5,9. To je bila mešana vožnja približno po 250 kilometrov na avtocesti in podeželju ter 200 pri mestnih premikih.

Posebej smo jo podili 70 kilometrov s tempotaom na 132 in v redkem prometu dosegli povprečje 117 na uro s porabo 6,5. V običajnem gostem prometu na avtocesti z manjšo povprečno hitrostjo poraba ne doseže šestih litrov. Med podeželsko vožnjo v običajnem prometu je bila mokka zadovoljna s 5,2 litra bencina.