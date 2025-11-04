Audi Q5 - ko dizel utihne in kako Nemci brez tveganja ostajajo zvesti evropskemu kupcu

Da ne bo pomote - Audijev priljubljeni model Q5 ima še vedno v ponudbi klasičen dizelski motor TDI, ki pa zna zaradi blagohibridne tehnologije po mestu peljati tudi neslišno.

Foto: Gregor Pavšič Audi Q5 tudi z novo generacijo ostaja klasičen predstavnik SUV-ponudbe iz Ingolstadta. Turbobencinski ali turbodizelski motor sta blago hibridizirana, kar prinaša zvočno prijetnejše kilometre v mestu, na nižjo porabo pa bistveno ne vpliva. Q5 je še vedno prepričljiv pri prostornosti in uporabnosti, v notranjosti pa je močno digitaliziran. Narejen je po meri evropskega kupca, ki stavi na klasične pogone in motorje.

Palec gor: uporabnost vozila in prostornost, zanesljiv pogon, tiha vožnja v mestu

Palec dol: poraba blagohibridnega pogona ni ravno nizka, na dotik občutljiva stikala na volanu

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za Audi je srednje velik športni terenec Q5 prodajno najpomembnejši med vsemi avtomobili, ki jih imajo na voljo v Ingolstadtu. Lani so jih na primer prodali skoraj 300 tisoč, in to čeprav se je prejšnja generacija poslavljala (ali pa prav zato).

Tržni uspeh daje slutiti, da je bil Q5 za kupce tudi ob koncu življenjskega cikla prejšnje generacije še vedno dovolj prepričljiv. Zato je tudi novi Q5 bolj ali manj evolucija prejšnjega in prinaša zmeren prestop v smeri večje digitalizacije in hibridizacije pogonov. Na tem področju pri Audiju niso veliko tvegali.

Čeprav čakamo tudi na priključnohibridno različico, novi Q5 v vseh pogledih ostaja zvest svoji tradiciji in od nje ne odstopa.

Namenjen je tistim, ki želijo preverjene avtomobile, ki morda zato kupujejo nekoliko konservativno in jih Audijevi novi električni avtomobili še ne prepričajo. Za take kupce so v Ingolstadtu navsezadnje razvili platformo PPC (premium platform combustion), s katero bodo Q5 (in med drugim tudi novi Porschejev sorodni model - naslednik klasičnega macana) s klasičnimi motorji poskušali pri življenju obdržati, kolikor dolgo se bo le dalo. Kitajci so takim vozilom že prižgali rdečo luč (zanje imajo že ločeno znamko AUDI), v Evropi pa so avtomobilske spremembe mnogo počasnejše.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Q5 ponuja dokaj preprosto izbiro pri pogonih. Na voljo sta bencinski in dizelski motor, oba z dvema litroma delovne prostornine in turbinskim polnilnikom. Kdor bo dnevno delal daljše razdalje, bo gledal proti dizlu, v nasprotnem primeru bo zanimivejši bencinski motor. Štirikolesni pogon je serijski, enako tudi 48-voltni blagohibridni sistem.

Ta tudi 150-kilovatnemu turbodizelskemu motorju prinaša dodatni elektromotor in relativno veliko baterijo. To pomeni, da se bo pri nižjih hitrostih in pri pojemkih klasični motor ugasnil. Čeprav je to le blagi in ne samopolnilni hibrid, je električnih kilometrov dokaj veliko, kar vpliva na doživljanje avtomobila. Pri tem velja poudariti, da je dizelski motor v tem audiju tudi sicer zelo tih.

Foto: Gregor Pavšič

Kupec torej prave izbire nima, saj Q5 s klasičnim neelektrificiranim motorjem ni več na voljo. Kljub blagemu hibridu poraba ne bo prav nizka, saj je pri kombinirani vožnji na testu presegla sedem litrov na sto prevoženih kilometrov. Ni malo za dizelski motor. Pod mejo šestih litrov bi še šlo, nižje pa že precej težje.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Dva zaslona sta nepogrešljiva, tretji pa bo razveselil sopotnika

V notranjosti novega Q5 zaznamujejo digitalni zasloni. Vsak ima vsaj dva, opcijski pa je nato še tretji pred sovoznikom. Osrednja zaslona sta tako kot sredinska konzola obrnjena proti vozniku. Še najbolj motijo na dotik občutljivi gumbi na volanskem obroču, ki jih lahko pritisnemo nehote. Sicer pa ergonomija ni slaba in predvsem ustreza tistemu, česar so dozdajšnji lastniki audijev navajeni.

Tretji zaslon? Ta je doplačljiv, a svojo vlogo dobro opravi. Na voznika nima vpliva, saj ta večine prikazane vsebine ne more videti (izjema je navigacija in podobno). Zato pa Q5 sovozniku prinaša možnost igranja igric, karaok in podobnih večpredstavnostnih storitev.

Povsem zgledna prostornost za SUV, ki z dodatno opremo stane 83 tisoč evrov

Novi Q5 ima sicer nekoliko manjši prtljažnik kot predhodnik (minus 30 litrov, zdaj 520 litrov), kar uporabnosti prtljažnika ne zmanjša bistveno. Prostornost v prtljažniku bo tako zanesljivo zadovoljiva, enako velja tudi za potniški del na zadnjih sedežih. Prostora je dovolj, a pričakovano ne toliko, kot smo ga vajeni v novejših električnih avtomobilih. Tudi vmesni greben, ki bo motil predvsem hipotetičnega petega potnika, je pri vozilih s klasičnim štirikolesnim pogonom nepogrešljiv.

Osnovna cena za Q5 TDI v Sloveniji znaša dobrih 58 tisoč evrov, testni avtomobil je stal 83 tisočakov. Med dodatki omenimo prilagodljivo zračno vzmetenje, zunanji paket S line, digitalni ključ, ogrevane sedeže spredaj in zadaj, digitalne luči OLED zadaj z izbiro svetlobnega podpisa, športne sedeže S line, predpripravo za vlečno kljuko in podobno.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič