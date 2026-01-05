Prvi dan novega leta je prebivalce soseske Planina 1 v Kranju pričakalo razdejanje. Poročajo o prekomernem nočnem metanju domnevno prepovedanih pirotehničnih sredstev, uničevanju javnih površin in ogrožanju varnosti. Po neuradnih informacijah naj bi bili med njimi predvsem mladoletniki, stari od 13 do 16 let, poroča MMC. Kranjski župan Matjaž Rakovec objestnost, vandalizem in ogrožanje varnosti obsoja ter pričakuje ukrepanje organov pregona.

Na Facebook strani Šola zdravja - Planina Kranj so objavili nazorne fotografije razdejanja. Zaradi nastale škode so morali tedensko telovadbo izvesti na drugi lokaciji.

Kot so danes sporočili z Mestne občine Kranj, je občina prek participativnega proračuna in drugih proračunskih postavk v zadnjih dveh letih na območju razdejanja postavila nov pitnik, preplastila košarkarsko igrišče, zamenjala koše, postavila nove klopi ter obnovila fitnes na prostem. Krajevna skupnost Planina je iz lastnih sredstev zamenjala gole na nogometnem igrišču in poskrbela za zaris novih črt.

Vandali povzročili več deset tisoč evrov škode

V zadnjih dveh letih je občina v zdaj močno poškodovano igrišče in njegovo okolico vložila več kot 100 tisoč evrov, škoda pa po prvih ocenah znaša nekaj deset tisoč evrov. Po neuradnih informacijah MMC so mladoletniki, stari od 13 do 16 let, s pirotehniko in kurjenjem na športnih igriščih med vrtcema Mojca in Najdihojca povzročili za več deset tisoč evrov škode.

Župan si je 1. januarja osebno ogledal posledice divjanja objestnežev. "Osebno sem žalosten in razočaran, da se kaj takega dogaja v sicer strpnem in mirnem Kranju. Prepričan sem, da gre za hudo manjšino in da je velika večina naših občank in občanov, vključno z mano, zgrožena nad takim početjem in ga seveda ostro obsoja," je izpostavil kranjski župan Matjaž Rakovec.

Opozoril je, da pri dogajanju v silvestrski noči ni šlo le za vandalizem in hudo objestnost, temveč tudi za kazniva dejanja ogrožanja varnosti in poškodovanja tuje stvari. Dogajanje je označil za nedopustno in dodal, da morajo povzročitelji nositi posledice.

"Na Mestni občini Kranj bomo naredili vse, da se takemu početju naredi konec in da poskrbimo za varnost naših občank in občanov pred storilci. Organe pregona pozivam, da opravijo svoje delo, izsledijo osumljence in jih ustrezno kaznujejo," je poudaril Rakovec.

Okrepljen nadzor policije

Pojasnil je, da so se pred božičnimi prazniki sestali s predstavniki krajevne skupnosti Planina, redarstva in policije, ki je obljubila okrepljen nadzor. Za torek je župan sklical nov sestanek z njimi, da na občini iz prve roke dobijo vse uradne informacije, kaj se je dogajalo, kakšna je varnostna situacija v mestu in kako lahko vsi skupaj ukrepajo naprej.

Rakovec apelira tudi na vlado in zakonodajalce, da zaostrijo zakonodajo na področju mladoletniške kriminalitete ter da se v celoti prepove prodaja in uporaba petard, da se kršitve strožje nadzirajo ter sankcionirajo.