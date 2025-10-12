VW tayron - tudi največji VW je lahko pod 50 tisočaki, kaj za tako ceno zmore in kaj nudi?

Kitajci ga sicer vozijo že sedem let, zdaj bo tayron tudi v Evropi kmalu največji in najbolj prestižni SUV. Je kos svoji nalogi? Zmore veliko - porabi na primer komaj pet litrov na sto kilometrov, po potrebi sprejme 1,9 kubičnega metra tovora, kljub temu pa lahko nastopa v cenovnem rangu pod 50 tisočaki.

Foto: Gregor Pavšič Volkswagen je s tayronom opravil dvojno delo - najprej je poskrbel za bolj samostojnega in osebnostno zrelega družinskega sedemsedežnega športnega terenca, ki je posredno nasledil nekdanjega tiguana allspace, obenem pa je ob napovedanem slovesu (prestižnega) touarega poskrbel za svoj nov največji avtomobil v Evropi. Tayron prepriča s prostornostjo, uporabnostjo in tudi kakovostjo, z nekaj več opreme pa je lahko cena že kar zasoljena, kar za naš testni avtomobil zaradi odsotnosti kar nekaj pričakovane opreme sicer ni veljalo.

Palec gor: prostornost in praktičnost, nekaj več fizičnih stikal, širok izbor motorjev, poraba goriva, udobje vsakodnevne vožnje.

prostornost in praktičnost, nekaj več fizičnih stikal, širok izbor motorjev, poraba goriva, udobje vsakodnevne vožnje. Palec dol: malo oblikovne identitete, ob ugodni ceni manjkajo elementi udobja, upravljanje klimatske naprave prek drsnika.

Tayron je za Volkswagen v Evropi sveža in tudi prodajno uspešna novost, ki pa nov avtomobil čisto zares ni. Na Kitajskem ga skupaj z domačim partnerjem FAW izdelujejo že od leta 2018. Šele v drugi generaciji so ga lani pripeljali tudi v Evropo, kar je bila stroškovno prav gotovo smotrna odločitev.

S tem je tayron zamenjal odhajajoči sedemsedežni model tiguan allspace, s svojim prihodom pa dejansko to vozilo še nadgradil. Tayron je kljub svoji osemletni bradi opazen in samostojen športni terenec, ki na trgu in cesti nastopa precej bolj samozavestno kot le povečana tiguanova izvedba. Temu sledijo tudi prodajne številke tayrona, ki letos spada med najuspešnejše predstavnike svojega razreda tudi v Sloveniji. Kljub temu ostaja dejstvo - tayron je še vedno zelo podoben klasičnemu tiguanu in marsikdo ju na cesti ne bo ločil.

Avtomobil je dolg 4,58 metra, širok je 1,86 metra in ima 2,73 metra medosne razdalje. Te dimenzije mu zagotavljajo ustrezno prostornost za poslanstvo družinsko usmerjenega športnega terenca, kjer dvomov o prostornosti in praktičnosti pač ni. Na tem področju prekosi manjšega tiguana.

Prostornost prtljažnika je pri zloženih zadnjih dveh sedežih 850 litrov, pri izkoriščenih vseh sedmih sedežih pa 345 litrov. Kadar je treba prepeljati večji tovor in zložimo sedeže tako druge kot tretje vrste, prostornina prtljažnika naraste do 1.905 litrov.

Prostornost na zadnji klopi? Pripomb ni, fotografije so dovolj zgovorne. Tudi položaj sedenja je odličen in udoben za daljša potovanja.

Vozniško okolje je tipično za volkswagen, a z nekaj dodatki in popravki. Tayron spada med modele, ki imajo na volanu spet klasične fizične gumbe in nič več zoprnih drsnikov. Ročica menjalnika je ob desni strani volana. Na sredinski konzoli je zaslon na dotik, ki je še vedno osrednja točka za komunikacijo z vozilom. Vsako dodatno fizično stikalo ne bi škodilo.

Novost je vrtljiv gumb med vozniškim in sovozniškim sedežem, s katerim upravljamo glasnost in izbiramo vozne profile. Zdi se, da je funkcionalnost take enote premajhna, da bi dolgoročno upravičila tako pomembno mesto znotraj vozila.

Tayron ponuja širok nabor pogonov. Električnega ni, zato pa so poleg blagih, priključnohibridnih na voljo tudi dizelski motorji. Tak je poganjal tudi testno vozilo - to je bil dvolitrski dizelski motor TDI z močjo 110 kilovatov (150 "konjev"). Tak motor se zdi dobra izbira za športni terenec take velikosti in namena, saj je kljub relativno skromni moči zanesljivo kos velikosti vozila in 1,8 tone mase. Poraba se je ustavila pri 5,3 litra na sto prevoženih kilometrov.

Tudi brez popustov pod mejo 50 tisočakov, a nekaj opreme je manjkalo

Testni tayron je bil racionalno opremljen, in sicer s paketom 4ALL, kar zagotavlja tudi dokaj ugodno ceno. Brez popustov bi tak tayron stal zanesljivo manj kot 50 tisoč evrov (48 tisočakov), z nekaj popusti pa se je cena spustila na slabih 45 tisočakov.

Seznam opreme sicer ni slab, toda nekaj stvari smo kar hitro pogrešili - na primer možnost brezžičnega polnjenja mobilnega telefona, pa elektronski pomik voznikovega sedeža in podobno. Moti omejitev stikal za premik stranskih stekel (zadaj jih ni). Kljub ugodni ceni bi si take elemente v tayronu kot največjem Volkswagnovem avtomobilu seveda želeli. Morda tudi zato, ker je notranjost tayrona že sicer zelo prečiščena in prej minimalistična kot prenatrpana. Na čustva potnikov tayron ravno ne bo igral, a je zato vse podrejeno funkcionalnosti.

Nadgradil je tiguana allspace, touarega pa ne bo nasledil

Tayron postaja največji Volkswagnov športni terenec in nekakšen poglavar konjenice iz Wolfsburga. Je za svojo vlogo dovolj prepričljiv in predvsem dovolj drugačen od tiguana? Najbrž je odgovor nikalen, saj bi si tayron lahko prislužil več posebnosti, raznolikosti tako navzven kot znotraj, morda bi bil lahko tudi tudi malce bolj premijski. Ob slovesu touarega, ki je bil v primerjavi s tayronom prav gotovo vsaj za en razred bližje premijski oznaki, bi bilo to še bolj dragoceno. Toda prav zato je tayron lahko ostal cenovno relativno dostopen, obenem pa z raznolikostjo svojih pogonov nagovarja dovolj širok krog kupcev.

