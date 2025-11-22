Današnji horoskop: biki se ne ozirajte na nikogar, vodnarji bodite iskreni

Oven

Samski boste tudi danes ravnodušnega razpoloženja. Prav bi bilo, da bi namenili več pozornosti svojim čustvom, saj na tem mestu prevladuje ogromno zmedenosti. Razmislite. Vezani boste zmedeni in zadržani. Čutili boste, kako vam notranji glas govori ne. Prisluhnite mu! Pazite na ljubezenske izpovedi, s katerimi lahko delujete vsiljivo.

Bik

Danes se boste posvečali predvsem sebi. Zdelo se vam bo, da ne potrebujete nikogar okoli sebe in da potrebujete le čas zase. Privoščite si oddih, pa čeprav boste želeli le poležavati v postelji. Ne ozirajte se na nikogar, saj vas bodo tisti, ki vas imajo radi, zagotovo razumeli. Obeta se vam neko zanimivo poznanstvo.

Dvojčka

Podali se boste novim dogodivščinam naproti. Mnogi se boste danes preizkusili v novem športu ali hobiju. Zagotovo boste počeli to, kar vas najbolj osrečuje. Prepustite se. Sploh tisti, ki ste še pod vplivom ljubezenskih razočaranj ali grdega prepira, se boste ukvarjali predvsem sami s seboj. Čustvene rane bo treba zaceliti.

Rak

Nekdo vam bo skušal določiti pravila igre, vendar jih vi ne boste pripravljeni sprejeti. Najverjetneje boste imeli opravka z neko osebo, ki je sicer dobrega srca, vendar pa v njej prevladujejo stara in toga načela. V prepir z njo se nima smisla spuščati, zato ostanite potrpežljivi. Prihajajo rezultati, ki vas zagotovo ne bodo razočarali.

Lev

Danes je čas za spremembe, zato naj vas nikar ne bo strah v življenje priklicati vsega tistega, kar si že dolgo želite. Bodite pogumni in verjemite, da se vam bodo vaša mala tveganja bogato obrestovala. Vaše misli naravnajte na pozitivno in prav takšni bodo v tem primeru tudi vaši rezultati. Vezani boste odnos jemali preveč z lahkoto.

Devica

Rešili boste neke težave in z večjim optimizmom boste zrli v svojo prihodnost. Do sedaj se nikakor niste mogli pohvaliti z napredkom in dobro voljo, sedaj pa se boste počutili veliko bolje in vsako stvar boste videli veliko bolj pozitivno. Vezane bodo ves dan spremljali pomisleki v zvezi s trenutnim razmerjem. Samski si od večera veliko obetate in prav je tako.

Tehtnica

Kaj hitro boste spoznali, kaj se v resnici skriva za nameni neke osebe. Morda vas bo resnica prizadela, vendar nima smisla, da se obremenjujete zaradi nekoga, ki vas ne spoštuje. Okoli sebe imate veliko ljudi, ki vas imajo radi, predvsem pa vas sprejemajo takšne, kakršni ste. Potolažite se.

Škorpijon

Če ste neprestano v akciji, nimate časa, da bi sprejeli spremembe. Umirite se in dajte prostor vsemu, kar vam prihaja na pot, odgovore pa boste tako ali tako prejeli sproti. V sebi skrivate ogromno moči in energije, na kar v zadnjih dneh kar pozabljate. Ponovno vzpostavite stik s svojo notranjostjo.

Strelec

V ozračju bo danes neka posebna energija. Še posebej radi se boste zadrževali v naravi. Spoznali boste tudi, da ste s svojim ravnanjem preveč zapletli neke razmere. Odpravite se v naravo in se tam preprosto soočite z vsem tem. Poti so zelo jasne in preproste, le odkriti jih morate.

Kozorog

Odločno boste stopali po poti, polni samozavesti pa ne boste le danes. Čas bo odličen za uresničevanje zadanih ciljev, ki jim do sedaj še niste namenili posebne pozornosti. Ne obremenjujte se s tem, kaj bodo rekli drugi, saj ste pomembni le vi. Zaupajte predvsem vase in v svoje sposobnosti.

Vodnar

Če ste na začetku novega poznanstva, ne pozabite na iskrenost, saj bi v nasprotnem primeru zapravili ugodno priložnost. Verjemite vase in dovolite samozavesti, da privre na dan, saj boste le tako uspešni. Sicer pa je pred vami dan, ki ga le dobro izkoristite. Odpravite se na izlet, ki vas bo še dodatno okrepil.

Ribi

Ta čas bo zahteval še več potrpežljivosti in preudarnosti, zato pazite, kaj boste počeli in komu boste danes verjeli. Zaradi nekega spora ali nesoglasja boste nemirni. Pomembno je, da stvari najprej razčistite sami pri sebi. Samski zdaj razmislite. Nekdo, ki razume vaše strahove in skrbi, bi bil lahko dober življenjski sopotnik, kajne?