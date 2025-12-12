Oven

Bodite pozorni na vaše telo in se ustavite, ko vam bo telo tako naročilo. Močna agresivna sila bo kar vrela na dan in želela, da nekaj naredite. Pazite, da boste ob vsem tem skrbni tudi do drugih. Najbolj pomembno po bo, da boste pazili, da boste poskrbeli tudi sami zase. Poslušajte svojo intuicijo in stvari se bodo izboljšale.

Bik

Čustveno bi morali biti danes dobro. A ko bo prišlo do situacije, ko bo potrebno nekaj narediti, boste zelo neodločeni. Izkoristite fantastično možnost, ki se vam bo ponudila. Najbrž ne boste želeli nič zamuditi. Poskušajte dobiti pravi koščke sestavljanke. Še najbolje bi bilo, če bi preizkusili vse in videli, kateri vam najbolj ustreza.

Dvojčka

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov in najboljših rezultatov.

Rak

Danes boste bolj v stiku s svojimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte svoje srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Lev

Usmerili se boste na določeno pot, a boste še danes naleteli na težave zaradi tem, ki jih boste spregledali. Pazite se ljudi, ki vas bodo obkrožali. Razmislite, kako vaša dejanja vplivajo na njih. Nikar ne spremenite svoje smeri, morali pa boste spremeniti določene stvari, da bodo tudi vsi ostali zadovoljni.

Devica

Danes boste na robu. Vaša samozavest bo nevarno nizka in rabili boste povsem nov izziv. Dolgočasne naloge ne navdušujejo vaše domišljije ali kreativnosti. Naredite, kar boste lahko, da boste preživeli ta naporen dan. Bodite zelo prijazni do sebe in se malo razvajajte – z dobrim kosilom ali poslušanjem klasične glasbe.

Tehtnica

Izrazite, kar boste čutili, saj bo danes vse lažje. To lahko storite tudi z malo strahu pred težavami. Po drugi strani pa boste tudi bolje razumeli, kaj vam želijo povedati drugi. Ne bojte se pokazati svojih čustev, a pazite, da ne boste pokazali ali povedali prav vsega, saj bi vam to lahko nakopalo nekaj težav.

Škorpijon

Ne boste več mogli ignorirati odgovornosti, ki jo imate do sebe, partnerja in odnosa, potrebno bo poravnati račune in odnos postaviti na bolj zdrave, stabilne noge. Če ste v odnosu, v katerem vam že dalj časa ne cvetijo rože, pričakujte dokaj izzivalen dan. Ne bojte se, saj boste končno izvedeli, pri čem ste.

Strelec

Za vas bo to zelo stresen dan. Vaše delovne obveznosti vas težijo, zaradi povečane odgovornosti, ki ste jo sprejeli. Dan se bo zdel neskončen, a še vedno ne bo dovolj ur, da bi vse pripravili za naprej. Pazite, da ne boste vaše tesnobe prenašali na druge. Če boste prijazni do njih, vam bodo pomagali.

Kozorog

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v svoje sposobnosti. Ne bodite preveč depresivni. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj pri vaši karieri ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a vedite, da se bo vse rešilo.

Vodnar

Zanimiva mešanica vplivov vam bo omogočila rešiti določene težave. V luči novih informacij, pogovorov in srečanj boste prišli do zanimivih odkritij o sebi, svojih pričakovanjih, željah in upanjih. Razmišljali boste o nekdanjem partnerju, zaradi katerega ste pretočili toliko solz, in o osebi, kakršno želite ob sebi.

Ribi

Ne prelagajte svoje slabe volje na ljudi, ki so vam blizu. Če ste vezani, se izogibajte konfliktom. Partner vas ima že dovolj, težave med vama so vidne. Ne znašajte se nanj, saj vam želi samo pomagati. Samski boste dobili občutek, da ste spoznali osebo, po kateri hrepenite že celo življenje. Dobili boste nov zagon.