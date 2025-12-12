Kam za vikend: od smučarskega odprtja na Rogli do Čolija, Senidah in baletne klasike

Ta vikend prinaša pravo decembrsko vzdušje, od prazničnih koncertov in komedij do športnih doživetij ter pravljičnih predstav za najmlajše. Izbrali smo najbolj zanimive dogodke, ki vas čakajo po vsej Sloveniji. Ne glede na to, ali želite aktivno preživeti dan, se nasmejati do solz, prisluhniti legendam glasbe ali razveseliti svoje otroke, boste na zavihku Siol Dogodki našli pravo idejo za popoln vikend.

Rogla Ski Opening s Čuki

Foto: Shutterstock

Na Rogli se smučarska sezona odpira v prazničnem vzdušju, za katerega bodo poskrbeli priljubljeni Čuki. Dogodek združuje dobro glasbo, sproščeno druženje in prvi okus zimskih radosti na snegu. Ob odlični energiji in znanih zimzelenih hitih bo uvod v sezono še bolj razvnet. Idealno za družine, skupine prijateljev ali preprosto vse, ki ne morejo dočakati belih strmin.

Komedija Budale

Če se želite od srca nasmejati, je komedija "Budale" popoln izbor. V hitrih prizorih, zabavnih preoblekah in bliskovitih menjavah kostumov igralska ekipa raziskuje človeško neumnost – tisto vsakdanjo, prikupno, pa tudi tisto, ki jo srečamo v službi, odnosih ali krožiščih. Predstava je duhovit poklon vsem našim malim traparijam, ki življenje naredijo bolj barvito. Jernej Kogovšek, Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin in Lucija Harum/Lara Fortuna vas bodo popeljali v večer neomejenega smeha.

Koncert Zdravka Čolića

Foto: Arhiv Zdravka Čolića

Legenda balkanske glasbe Zdravko Čolić prihaja z več kot pet desetletij trajajočo kariero in neštetimi uspešnicami, ki povezujejo generacije. Na zimskem koncertu bo postregel z največjimi hiti, od "Ti si mi u krvi" do "Produži dalje," ki vedno znova napolnijo dvorane s čustvi in energijo. Čolićevi koncerti so znani po izjemni produkciji in neprimerljivi atmosferi, zato bo večer nedvomno pravo glasbeno doživetje. Pripravite se na nostalgično potovanje skozi njegove najlepše balade.

Koncert Senidah

Foto: Mediaspeed

Senidah, ena največjih glasbenih ikon sodobnega Balkana, se na domače odre vrača s svežim albumom "Za Tebe." Koncert bo ponudil drzne žanrske preobrate, od drilla in trapa do velikih pop balad, ki prikazujejo njeno umetniško širino. Poznata jo tako izjemna vokalna interpretacija kot tudi vizualna unikatnost, ki vedno navduši občinstvo. Organizatorji obljubljajo šov, kakršnega doslej še nismo videli.

Otroška predstava Mirko in čarobne lučke

Pravljična decembrska predstava za najmlajše prihaja v Ljudski dom v Kranjsko Goro. Jelenček Mirko se znajde pred težavo – prazničnih lučk ni, zvončki ne pojejo in nekaj je hudo narobe v Ulici Lučk. Le otroci iz občinstva mu lahko pomagajo razvozlati skrivnost in vrniti čarobnost meseca decembra. Po predstavi bodo potekale ustvarjalne delavnice, ki bodo otrokom pričarale še dodatno veselje.

Hot Men Dance Show – Christmas Edition

Najbolj prepoznaven evropski Hot Men Dance Show v praznični različici prinaša izjemen spektakel, ki navdušuje z energijo, koreografijami in odrsko karizmo. Plesalci, znani po vrhunskem fizičnem videzu in profesionalnih plesnih prvinah, ustvarijo šov, ki združuje sodobni ples, erotiko in dinamično zabavo. Razprodane dvorane po Evropi pričajo o njihovi priljubljenosti. Idealno za ženski večer v času veselega decembra.

Koncert skupine Prizma – legende slovenskega pop rocka

Foto: Shutterstock

Prizma praznuje 50 let glasbene kariere in ob tej priložnosti pripravlja poseben koncert v Kazina Jazz Klubu. Občinstvo bo lahko uživalo v klasičnih pop-rock zvokih sedemdesetih in osemdesetih, prepletenih s sodobno energijo današnje zasedbe. Koncert bo prava nostalgična glasbeno-čustvena izkušnja za vse generacije. Legendarna skupina bo poskrbela za večer, poln spominov in nepozabnih melodij.

Baletna predstava Hrestač

Foto: Shutterstock

Priljubljeni balet Petra Iljiča Čajkovskega "Hrestač" je nepogrešljiv del prazničnega časa. Čarobna glasba, zgodba o Klari in božičnem večeru ter osupljiva koreografija ustvarjajo pravljično atmosfero, ki vsako leto navduši tako otroke kot odrasle. Moderna postavitev ohranja klasično lepoto baleta, a ga približa tudi sodobnemu gledalcu. Idealna izbira za vse, ki želite začutiti pravo božično magijo.

V Kamnik na odbojko!

Foto: Aleš Oblak

Ljubitelji športa lahko v Kamniku spremljate dvoboj med Calcit Volley in Formis Hoče v 14. krogu Sportklub 1. ženske odbojkarske lige. Napet obračun obeta pravo športno atmosfero in priložnost, da podprete domačo ekipo. Odbojkaške tekme v Kamniku so znane po odličnem vzdušju, zato boste gotovo uživali. Idealno za vse, ki imate radi energične športne večere.

Predstava Posli pod krinko

Nova komedija "Posli pod krinko" vas bo popeljala v svet mafijskih spletk, preobratov in zapletov, ki se odvijajo s filmsko hitrostjo. Predstava združuje humor, napetost in barvite like, ki se znajdejo v kaosu laži, prevar in ljubezenskih trikcev. Amanda, Coco in nenavadna druščina moških likov ustvarjajo zabavno predstavo, ki vas ne bo pustila ravnodušne. Pravi komični pogon, ki vas bo držal v smehu do zadnjih minut.