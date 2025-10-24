Volkswagen, eden največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu, je sredi pomembne kadrovske spremembe. Dirk Große-Loheide, član uprave koncerna, odgovoren za nabavo, zapušča svoj položaj. Njegov odhod prihaja v času, ko se avtomobilska industrija še vedno sooča z izzivi na področju dobavnih verig in pomanjkanja čipov.

Dirk Große-Loheide je bil ključna figura v Volkswagnovi strategiji obvladovanja težav z dobavo polprevodnikov, ki so v zadnjih letih močno prizadeli proizvodnjo vozil. Kljub njegovim prizadevanjem se je koncern odločil za menjavo na tem položaju, kar je sprožilo ugibanja o razlogih za njegovo slovo, poroča nemški časnik Bild.

Novi obraz v upravi

Njegovo mesto bo 1. novembra prevzel 57-letni Karsten Schnake, ki bo prevzel mesto člana uprave za nabavo znamke Volkswagen in tako postal del razširjenega vodstva koncerna. Schnake ni nov obraz v skupini. Pri Škodi Auto je bil na enakem položaju od leta 2020. Da bi zagotovili nemoten prehod, je Volkswagen sporočil, da bo Schnake do konca leta vzporedno vodil nabavo v obeh podjetjih.

Uradna razlaga in odzivi

Volkswagen je v uradni izjavi zapisal, da gre za "običajno kadrovsko menjavo", ki je del dolgoročne strategije koncerna. 61-letni Große-Loheide se za zdaj še ni javno odzval na novico o svojem odhodu. V industriji pa se pojavljajo špekulacije, da je menjava povezana z notranjimi napetostmi in pritiskom zaradi težav pri dobavi komponent, piše Bild.

Vodja koncerna Volkswagen Oliver Blume se je prejšnjemu direktorju zahvalil za njegov prispevek. "V zelo zahtevnih časih je Dirk Große-Loheide prestrukturiral nabavni sektor in razvil strategijo, usmerjeno v prihodnost. Še posebej se mu zahvaljujem za impulze, ki jih je dal celotnemu koncernu," je po navedbah Bilda dejal Blume.

Vodja znamke VW Thomas Schäfer ni skrival zadovoljstva s prihodom novega moža. "Veselimo se, da bo Karsten Schnake prevzel odgovornost. Skozi številne mednarodne položaje si je pridobil poglobljeno znanje o različnih znamkah in regijah ter uspešno razvil številna nova poslovna področja. Prinaša točno tisto znanje, ki ga potrebujemo za naslednje korake naše preobrazbe," je dejal Schäfer.

Vpliv na prihodnost koncerna

Menjava na tako ključnem položaju utegne vplivati na Volkswagnove načrte za elektrifikacijo in digitalizacijo vozil, saj sta ti področji močno odvisni od stabilne oskrbe s čipi in drugimi elektronskimi komponentami. Analitiki bodo pozorno spremljali, kako bo novi član uprave pristopil k reševanju teh izzivov, še piše Bild.